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Ekonomi

Geçen yıl kilosu 45 TL'di! Bu yıl alıcı bulamadı, üretici yönünü değiştirdi

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Geçen yıl kilosu 45 TL'di! Bu yıl alıcı bulamadı, üretici yönünü değiştirdi

Üzüm üreticileri yönünü kuru üzüme çevirdi. Bu yıl sofralık yaş üzümde fiyatların belirlenmemesi üreticileri zor duruma sokarken, bekletilen üzümler hasat edildikten sonra, serilerek kurutulmaya bırakılıyor. Yaş üzümün geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 45 TL olurken, üreticiler üzümü kurutarak hem daha fazla dayanmasını sağladığını, hem de fiyat dengesizliğinden kaçındığını aktardılar.

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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 113 bin dekarlık alanda tarımı yapılan dünyaca ünlü sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümünde yüzde 80’den fazla üretici üzümlerini yaş olarak satışa sunuyor.

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ÜRETİCİLER YÖNÜNÜ KURU ÜZÜME ÇEVİRDİ

Bu yıl sofralık yaş üzümde fiyatların belirlenmemesi nedeniyle üreticiler yönünü kuru üzüme çevirdi. Bağlarda bekletilen üzümler hasat edildikten sonra serilerek kurutmaya bırakılıyor. Geçtiğimiz yıl yaş üzümün kilogramını 45 TL’ye sattığını ancak bu yıl henüz alıcı bulamadığını belirten üzüm üreticisi Mustafa Akciğer, üzümünü kurutarak hem daha fazla dayanmasını sağladığını hem de fiyat dengesizliğinden kaçındığını söyledi.

Geçen yıl kilosu 45 TLdi! Bu yıl alıcı bulamadı, üretici yönünü değiştirdi
Başlık ResmiGeçen yıl kilosu 45 TLdi! Bu yıl alıcı bulamadı, üretici yönünü değiştirdi
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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