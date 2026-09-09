Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş”, 9 Eylül Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tanıtımlarında hem kadro hem de çekim yerleri dikkat çekti. Peki, Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları ve konusuna dair bilgiler...

Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi "Sevdan Bir Ateş" için geri sayım sona erdi. Başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın paylaştığı dizi, 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş, Murat Saraçoğlu’nun yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hikâyesi ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın’ın kaleminden çıkan dizinin başrollerini ise Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Sevdan Bir Ateş" dizisinin çekimleri Kapadokya'da, özellikle Nevşehir ve Ürgüp çevresinde gerçekleştiriliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI

Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikâyesini ekrana taşıyacak ikiliye; Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, İsmail Hakkı, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Beyti Engin, Evren Duyal, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Murat Ünalmış - Mirza Kozaklı

Kozaklı ailesinin güçlü ve sözü geçen ismi Mirza; mertliği, adalet duygusu ve merhametiyle çevresinde saygı duyulan bir adamdır. Sevdiklerine karşı korumacı, düşmanlarına karşı tavizsizdir. Güçlü görüntüsünün ardında ise kolay güvenmeyen, duygularını içinde yaşayan ve geçmişin izlerini taşıyan yaralı bir adam vardır.



Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Özge Özacar - Leyla Kızılırmak

Leyla, zarif ve kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir irade taşıyan, sevdiği insanlar söz konusu olduğunda her şeyi göze alabilen bir kadındır. Yaşadığı zorluklar onu hayata karşı daha dirençli ve mücadeleci hâle getirmiştir. En büyük gücü ise ne yaşarsa yaşasın sevgiden ve umuttan vazgeçmemesidir.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Gökçe Eyüboğlu- Mihre Kozaklı

Mirza’nın kız kardeşi Mihre, annesi Vuslat’ın aksine duygusal, merhametli ve sevgiye tutunan bir kadındır. Hayatın karşısına çıkardığı zorluklar onu yıpratsa da içindeki iyiliği kaybetmemiştir. Kırılgan görüntüsünün altında, çocukları ve sevdikleri için mücadele edebilecek güçlü bir kadın vardır.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Sitare Akbaş- Destan Kızılırmak

Leyla’nın üvey kardeşi Destan; güzel, iddialı, hırslı ve istediğini elde etmekten kolay kolay vazgeçmeyen bir kadındır. Dışarıdan tatlı, uyumlu ve ölçülü görünse de kıskançlığı ve sahiplenme duygusu onun en büyük zaafıdır. Duygularından çok hesaplarıyla hareket eden Destan, kaybetmeyi kabullenemeyen güçlü bir rakiptir.



Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Taner Rumeli- Yaman Ganioğlu

Yaman; güçlü, gururlu, kararlı ve kolay kolay geri adım atmayan bir adamdır. Dışarıdan soğukkanlı ve sert görünse de duygularını derinden yaşayan, sadakati de kırgınlığı da kolay unutmayan bir karakterdir. Başarı ve gücün ardında, geçmişini içinde taşımaya devam eden yalnız bir adam vardır.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Sezin Bozacı - Macide Kızılırmak

Leyla’nın üvey annesi Macide; çıkarcı, hırslı, meraklı ve dedikoduyu seven renkli bir kadındır. Kendi rahatını ve ailesinin çıkarlarını her şeyin önünde tutar. Hazırcevaplığı, görgüsüzlüğü ve her işe burnunu sokan yapısıyla bulunduğu yerde hem tansiyonu hem de hareketi yükseltir.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Yeşim Gül-Vuslat Kozaklı

Kozaklı ailesinin otoriter hanımı Vuslat, güçlü, sert ve kontrolü elinde tutmayı seven bir kadındır. Ailesi ve kurduğu düzen söz konusu olduğunda sınır tanımaz; sevgisini bile çoğu zaman güç ve hâkimiyet üzerinden gösterir. Keskin zekâsı ve tavizsiz karakteriyle bulunduğu her ortamda ağırlığını hissettirir.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

İsmail Hakkı-Cici

Kozaklı Konağı’nda büyüyen Cici; saf, iyi kalpli, sadık ve herkese yardım etmeye çalışan bir adamdır. Mirza’nın sağ kolu kardeşi dostu en yakınıdır. Kendisine uzatılan eli hiç unutmayan, vefayı hayatının merkezine koyan Cici’nin en belirgin özelliği büyük minnet duygusudur. Duygularını kolay dile getiremeyen, sevdiklerine sessizce bağlı bir karakterdir.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Hande Canpolat-Miray Kozaklı

Mirza’nın kız kardeşi Miray; hırslı, öfkeli, gururlu ve kolay kolay affetmeyen bir kadındır. Yaşadığı kırgınlıklar onu sertleştirmiş, sevgisini bile öfkesinin arkasına saklamayı öğrenmiştir. Annesi Vuslat’a benzeyen güçlü karakteri ve keskin tavırlarıyla Kozaklı ailesinin en zor isimlerinden biridir.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Sevdan Bir Ateş oyuncuları

Beyza Karabacak-Hüma

Altı yaşındaki Hüma, yaşadığı travmanın ardından konuşmayı bırakmış, sessiz ve içine kapanık bir çocuktur. Konuşmasa da çevresinde olup biten her şeyi dikkatle gözlemleyen, son derece hassas ve güçlü bir algıya sahiptir. Sessizliği, onun dünyayla arasına ördüğü en büyük duvardır.

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