Galatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Ligi'nde olumsuz seri devam etti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında yaptığı son 10 açılış maçında sadece 1 defa kazanabildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Portekiz'de Sporting'e konuk oldu. Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.
Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Zalazar'ın gollerine engel olamayarak sahadan mağlup ayrıldı.
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı son 10 ilk hafta maçının sadece 1'inde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 defa da mağlup oldu.
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Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2006-2007
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2012-2013
|Manchester United-Galatasaray
|1-0
|2013-2014
|Galatasaray-Real Madrid
|1-6
|2014-2015
|Galatasaray-Anderlecht
|1-1
|2015-2016
|Galatasaray-Atletico Madrid
|0-2
|2018-2019
|Galatasaray-Lokomotif Moskova
|3-0
|2019-2020
|Club Brugge-Galatasaray
|0-0
|2023-2024
|Galatasaray-Kopenhag
|2-2
|2025-2026
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|5-1
|2026-2027
|Sporting-Galatasaray
|3-1
Avrupa'da son 16 deplasmanda 1 kez gülebildi
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde gülebildi.
Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. defa da yenildi.