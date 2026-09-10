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Spor

Galatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Ligi'nde olumsuz seri devam etti

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Galatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Ligi'nde olumsuz seri devam etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında yaptığı son 10 açılış maçında sadece 1 defa kazanabildi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Portekiz'de Sporting'e konuk oldu. Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı.

Galatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Liginde olumsuz seri devam etti
Başlık ResmiGalatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Liginde olumsuz seri devam etti

Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Zalazar'ın gollerine engel olamayarak sahadan mağlup ayrıldı.

Galatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Liginde olumsuz seri devam etti
Başlık ResmiGalatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Liginde olumsuz seri devam etti

CİMBOM, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ BAŞLAYAMIYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı son 10 ilk hafta maçının sadece 1'inde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 defa da mağlup oldu.

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Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:

SezonMaçSonuç
2006-2007Galatasaray-Bordeaux0-0
2012-2013Manchester United-Galatasaray1-0
2013-2014Galatasaray-Real Madrid1-6
2014-2015Galatasaray-Anderlecht1-1
2015-2016Galatasaray-Atletico Madrid0-2
2018-2019Galatasaray-Lokomotif Moskova3-0
2019-2020Club Brugge-Galatasaray0-0
2023-2024Galatasaray-Kopenhag2-2
2025-2026Eintracht Frankfurt-Galatasaray5-1
2026-2027Sporting-Galatasaray3-1
Galatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Liginde olumsuz seri devam etti
Başlık ResmiGalatasaray kötü geleneği bozamadı! Şampiyonlar Liginde olumsuz seri devam etti

Avrupa'da son 16 deplasmanda 1 kez gülebildi

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde gülebildi.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. defa da yenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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