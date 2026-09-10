ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir tekneye saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandıran ABD, bu defa Karayipler bölgesinde faaliyet gösteren narko-teröristleri hedef aldı.

ABD uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 ölü

3 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü’nün Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

ABD KARTELLERE AİT ÇOK SAYIDA TEKNEYİ BATIRMIŞTI

SOUTHCOM, 29 Ağustos’tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Los Choneros karteli tarafından kullanılan çok sayıda yakıt ikmal teknesini batırmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler ise Ekvador makamlarına teslim edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası