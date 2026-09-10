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Kuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü

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Kuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü

Çorum'un Bayat ilçesinde kuşburnu kaynatmak için yakılan ateş nedeniyle yangın çıktı. Meydana gelen yangında 2 ahşap ev ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde kuşburnu kaynatmak amacıyla yakılan ateşin tam olarak söndürülmemesi sonucu yangın çıktığı belirtildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 2 ahşap ev ile bitişiğindeki ahıra sıçradı.

Kuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü
Başlık ResmiKuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. AFAD ekipleri de ilerleyen saatlerde bölgeye gelerek çalışmalara destek verirken, köy sakinleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Vatandaşlar, su dolu kovaları elden ele taşıyarak tankerlere boşalttı.

Kuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü
Başlık ResmiKuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü

İTFAİYE AMİRİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen İtfaiye Amiri A.Ş. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden çalışmalara katıldı.

Kuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü
Başlık ResmiKuşburnu için 2 ev ve 1 ahır küle döndü

2 EV, 1 AHIR KÜL OLDU

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ahşap ev ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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