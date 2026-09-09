2000 yılında İstanbul Şişli’de evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın dosyasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni teknolojiyle yeniden incelenen kıyafetlerde yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edilirken, bu profilin Çağla’nın tırnaklarında yıllar önce bulunan DNA ile uyumlu olduğu belirlendi.

Türkiye’nin yıllardır sonuç bekleyen cinayet dosyalarından biri olan Çağla Tuğaltay soruşturmasında yeni bir iz ortaya çıktı.

İstanbul Şişli’de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında yeni gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Çağla Tuğaltay’ın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ve cinayetin ardından elde edilen bulgular yeni teknolojiyle Adli Tıp Kurumu’nda yeniden incelendi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

YABANCI ERKEĞE AİT DNA BULUNDU

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonrasında, Çağla’nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA örneklerinden biri şortun lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

TIRNAKLARINDA BULUNAN DNA İLE AYNI

Öte yandan 2013 yılında Tuğaltay’ın tırnaklarında yapılan incelemede yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilirken, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan yeni incelemede, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin 15 yaşındaki kızın tırnaklarında bulunan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu belirlendi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

Polis ekipleri ise elde edilen yeni DNA bulgusu üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin derinleşen soruşturma kapsamında DNA’nın sahibini aradığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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