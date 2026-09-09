Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

2000 yılında İstanbul Şişli’de evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın dosyasında yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni teknolojiyle yeniden incelenen kıyafetlerde yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edilirken, bu profilin Çağla’nın tırnaklarında yıllar önce bulunan DNA ile uyumlu olduğu belirlendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye’nin yıllardır sonuç bekleyen cinayet dosyalarından biri olan Çağla Tuğaltay soruşturmasında yeni bir iz ortaya çıktı.

İstanbul Şişli’de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay dosyasında yeni gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Çağla Tuğaltay’ın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ve cinayetin ardından elde edilen bulgular yeni teknolojiyle Adli Tıp Kurumu’nda yeniden incelendi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı
Başlık ResmiÇağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

YABANCI ERKEĞE AİT DNA BULUNDU

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonrasında, Çağla’nın şortunun iki ayrı bölgesinde yabancı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. DNA örneklerinden biri şortun lastik bölümünde, diğerinin ise paça kısmında bulunduğu belirlendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Eşiyle tartışıp evden çıkmıştı... Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu
3. SAYFA

Eşiyle tartışıp evden çıkmıştı... Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu
Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı
Başlık ResmiÇağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

TIRNAKLARINDA BULUNAN DNA İLE AYNI

Öte yandan 2013 yılında Tuğaltay’ın tırnaklarında yapılan incelemede yabancı bir erkeğe ait DNA profili tespit edilirken, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan yeni incelemede, şortun lastik ve paça bölümünden elde edilen erkek DNA profilinin 15 yaşındaki kızın tırnaklarında bulunan DNA örnekleriyle uyumlu olduğu belirlendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi! Tarih belli oldu
GÜNDEM

Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi! Tarih belli oldu
Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı
Başlık ResmiÇağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni delil! Aynı DNA yeniden karşılarına çıktı

Polis ekipleri ise elde edilen yeni DNA bulgusu üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin derinleşen soruşturma kapsamında DNA’nın sahibini aradığı öğrenildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
MAÇTA ERKEN GOL
MAÇTA ERKEN GOL
Galatasaray, Sporting Lizbon deplasmanında
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
26 yıl sonra sır perdesi aralanıyor!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı
GÖZLER 3 KASIM'DA
GÖZLER 3 KASIM'DA
Trump’ın İran savaşı için hesabı ortaya çıktı
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
'SADECE 12 ÜLKE YAPABİLDİ'
Fransızlar Türkiye'nin yeni üssünü mercek altına aldı!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
90 yıllık problem yapay zekaya teslim! OpenAI çözümü 88 saatte buldu
90 yıllık problem yapay zekaya teslim! OpenAI çözümü 88 saatte buldu
Kaydet
Barcelona gol yağdırdı, 66 yıl sonra bir ilk yaşandı
Barcelona gol yağdırdı, 66 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kaydet
Şampiyonlar Ligi'nde Demirovic fırtınası: Hat-trick yaptı, tarihe geçti
Devler Ligi'nde Demirovic şov: Hat-trick yaptı, tarihe geçti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.