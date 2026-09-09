Barcelona gol yağdırdı, 66 yıl sonra bir ilk yaşandı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında ağırladığı Feyenoord'u 5-1'lik skorla yenerek sezona galibiyetle başladı. LaLiga'da kayıpsız ilerleyen Katalan devi, Hollanda ekibini de 5 golle geçerek 66 yıl sonra ilk kez sezonun ilk 5 resmi maçında 22 gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Hansi Flick'in liderliğindeki Barcelona, Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Feyenoord'u konuk etti.

BARÇA GOL YAĞDIRDI

Spotify Camp Nou'da oynanan mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanan Katalan devi, Devler Ligi'nde sezona 3 puanla başladı. Barcelona'nın galibiyet gollerini 3 ve 57. dakikalarda Raphinha, 22. dakikada Karim Adeyemi, 77. dakikada Lamine Yamal ve 85. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Hollanda ekibinin tek golü ise 82. dakikada Sem Steijn'den geldi.

Barcelona - Feyenoord

66 YIL SONRA İLK 5 MAÇTA 22 GOL

LaLiga'da sezona 4'te 4 ile başlayan, rakip ağlara 17 gol gönderen Barcelona, Feyenoord'u da 5 golle geçerek 66 yıl sonra ilk kez sezonun ilk 5 resmi maçında 22 gol attı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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