Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun fiyatı açıklandı! Ne kadar olacak, özellikleri neler?

iPhone Duo, çok yönlülüğü ve dayanıklılığı bir araya getirdiği çığır açıcı katlanabilir tasarımıyla hem yepyeni hem de tanıdık bir deneyim sunuyor. iOS 27 ile çalışan iPhone Duo, iki uygulamanın yan yana açılmasını sağlayan Split View özelliğini destekliyor. Kullanıcılar ekranın bir bölümünde video izlerken diğer bölümünde farklı bir uygulamayı kullanabilecek. Peki, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa sunulacak? iPhone Duo'nun özellikleri neler?

Apple ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo’yu tanıttı. Açıkken şimdiye kadarki en ince iPhone olan iPhone Duo, 7.6 inç iç ekranıyla içerik görüntüleme, oyun oynama ve çoklu görevler için geniş bir tuval sağlıyor. Ayrıca parlamayı en aza indiren nano-texture özelliğiyle benzersiz bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

İPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone Duo, Yıldız Rengi ve Gece Rengi olmak üzere iki zarif renk seçeneğiyle sunuluyor. ABD, Almanya, Avusturalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Kolombiya, Malezya, Meksika, Singapur, Türkiye ve Vietnam dahil 70 ülkede ve bölgede bulunan müşteriler, iPhone Duo için 16 Ekim Cuma günü 15:00’ten itibaren ön sipariş verebilecek. Model 23 Ekim Cuma günü satışa sunulacak. iPhone Duo diğer 28 ülke ve bölgede 30 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

İPHONE DUO FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yıldız Rengi ve Gece Rengi seçeneklerinin yanı sıra 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere farklı depolama kapasiteleriyle sunulan iPhone Duo’nun başlangıç fiyatı 229.999 TL.

Appleın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duonun fiyatı açıklandı! Ne kadar olacak, özellikleri neler?

İPHONE DUO ÖZELLİKLERİ

Kapalıyken 5.4 inç olan dış ekranı ise cep boyutundaki kompakt tasarımıyla iPhone 18 Pro’nun sunduğu ekran alanın %90’ına denk geliyor.

Her iki ekran da aynı en boy oranına sahip olduğundan içerikler orantılı olarak ölçeklendiriliyor ve görsel süreklilik sağlanıyor. iPhone Duo, yenilikçi donanım tasarımı ve her kullanımda kusursuz bir his sunan incelikli menteşesiyle uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı. Gücünü yeni A20 Pro çipten alan iPhone Duo, özel tasarım buhar hazneli gelişmiş ısı yönetim sistemi ve ikili pil mimarisi sayesinde profesyonel bir performans ve tüm gün süren etkileyici bir pil ömrü sunuyor. Gelişmiş kamera sistemi göz alıcı fotoğraflar ve videolar çekerken katlanabilir tasarım, kamerayı diğer iPhone’larda mümkün olmayan yepyeni ve eğlenceli şekillerde kullanmaya olanak tanıyor.

iOS 27, tanıdık ve kullanıcı dostu görünümünü kaybetmeden iPhone Duo’nun çok yönlü kullanımına uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı. iPhone Duo’daki yeni nesil Apple Intelligence, 2 aygıt genelindeki uygulamalara güçlü yeni özellikler getirerek kullanıcıların her gün yaptıkları işleri kolaylaştırıyor.

İKİ EKRAN-ÇIĞIR AÇICI TASARIM

iPhone Duo, Apple’ın şimdiye kadarki en büyük iPhone ekranını yepyeni bir tasarımda sunuyor. Kapalıyken cebe kolayca sığan ve tek elle rahatça kontrol edilebilen iPhone Duo’nun 5.4 inç Super Retina XDR dış ekranı, iPhone 18 Pro’nun sunduğu ekran alanın %90’ına denk geliyor. Açıkken ise iPhone 18 Pro Max’e kıyasla yüzde 50 daha geniş olan 7.6 inç Super Retina XDR iç ekran kullanıcılara diledikleri her şeyi yapabilecekleri etkileyici bir tuval sunuyor. Üst düzey nano-texture özelliği parlama ve yansımaları azaltıyor, mat bir yüzey oluşturarak katlanma izini en aza indiriyor ve mükemmel bir dokunma hissi sağlıyor.

Yeni FaceTime kamera ise ekranın bütünlüğünü bozmadan sadece ona ihtiyaç duyduğunuzda görünüyor. İki ekran da kullanıcıların iPhone deneyimleri düşünülerek aynı en boy oranında tasarlandı. Böylece kullanıcılar iPhone Duo’larının ekranlarını açıp kapatırken hiçbir kesinti yaşamıyor. Ayrıca ProMotion ve Hep Açık teknolojilerine sahip olan ekranlar açık havada 3000 nit maksimum piksel parlaklığı sunuyor. iPhone Duo bu yıl içinde USB-C özellikli Apple Pencil’ı destekleyecek ve kullanıcılar her iki ekrandan da not alabilecek, çizim yapabilecek veya belge üzerinde işaretleme yapabilecek.

Appleın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duonun fiyatı açıklandı! Ne kadar olacak, özellikleri neler?

GELİŞMİŞ KAMERA SİSTEMİ

Gelişmiş bir kamera sistemiyle sunulan iPhone Duo çığır açıcı tasarımı sayesinde yepyeni deneyimlere olanak tanıyor. Yeni 48 MP Fusion Ana kamera ile kullanıcılar sıfır deklanşör gecikmesiyle 48 MP çözünürlüğe kadar net fotoğraflar çekebiliyor, varsayılan 24 MP çözünürlükle paylaşmak için ideal dosya boyutunda inanılmaz bir görsel kalitesi elde edebiliyor ve optik kalitede 2 kat Telefoto entegrasyonuyla süjeyi daha da yakınlaştırabiliyor. 48 MP Fusion Ana kamera ayrıca yeni bilişimsel görüntü işleme teknolojisinden faydalanarak keskin ayrıntılar sunarken geniş sensörü, hızlı diyaframı ve sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu sayesindeyse loş ışıkta mükemmel sonuçlar veriyor.

iPhone 18 Pro modellerinde de sunulan 48MP Fusion Ultra Geniş kamera, geniş bir görüş alanı ve makro çekim olanağı sunuyor. Center Stage ön kamera ise fotoğraf ve videoların yönünü otomatik olarak ayarlıyor, böylece kullanıcılar yatay selfie çekmek için iPhone’larını döndürmek zorunda kalmıyor.

TÜM GÜN SÜREN PİL ÖMRÜ

iPhone Duo, iç alanı verimli kullanmak ve pil kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için her iki tarafında da birer yüksek enerjili pil ile tasarlandı. Apple çip ve enerji dengeleme algoritmalarının kombinasyonu, pillerin kusursuz bir şekilde tek bir ünite gibi çalışmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, iç ekranda 31 saate kadar, dış ekranda 44 saate kadar ve her iki ekranı da aynı oranda kullandıklarında tek şarjla 24 saate kadar video oynatabiliyor.6 Kullanıcılar aynı zamanda hızlı şarjın keyfini çıkarabiliyor. iPhone Duo, yaklaşık 20 dakikada yüzde 50’ye kadar ya da MagSafe veya Qi2 şarj aygıtıyla 30 dakikada yüzde 50’ye kadar kablosuz şarj olabiliyor.

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