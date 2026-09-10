Apple iPhone kullanıcılarının merakla beklediği yeni işletim sistemi iOS 27'nin çıkış tarihini açıkladı. Yeni sürümle birlikte iPhone deneyiminde yapay zeka tarafında önemli değişiklikler yapılırken, Siri'nin yetenekleri de genişletiliyor. iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller güncelleme alacak merak edilirken Apple Intelligence için de entegrasyon haberi gecikmedi. İşte, iOS 27 güncellemesi alacak modeller ve çıkış tarihi...

Apple'ın yeni işletim sistemiyle birlikte Siri AI, gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları, Kamera üzerinden yapay zeka özellikleri, yeni çocuk güvenliği seçeneklweri ve performans iyileştirmeleri iPhone kullanıcılarının karşısına çıkacak. Siri AI ise ilk etapta İngilizce olarak bu yıl içerisinde kullanıma sunulacak. Peki, iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller iOS 27 güncellemesi alacak?

İOS 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 27'nin genel kullanıma sunulma tarihi 14 Eylül olarak belirlendi.

iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller iOS 27 güncellemesi alacak? Apple tarih ve yeni özellikleri duyurdu!

Apple Intelligence altyapısından yararlanan Siri AI, yalnızca basit komutlara cevap veren bir asistan olmaktan çıkarılarak daha kapsamlı görevleri yerine getirebilen bir yapıya dönüştürülüyor. Yeni sistemde kullanıcılar Siri'ye açık uçlu sorular yöneletebilecek. İş, günlük hayat ve orijinal çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yapılabilecek ve asistanla daha doğal bir konuşma gerçekleştirilebilecek.





iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller iOS 27 güncellemesi alacak? Apple tarih ve yeni özellikleri duyurdu!

HANGİ MODELLER İOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller iOS 27 güncellemesi alacak? Apple tarih ve yeni özellikleri duyurdu!

iOS 27 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 27 ile gelen yeni özellikler iPhone kullanıcılarının gündeminde. Yeni Siri kullanıcının cihazında bulunan içeriklere daha geniş kapsamda erişebilecek. Yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafın bulunması, gelen kutusundaki belirli bir e-postanın ortaya çıkarılması veya daha önce kaydedilmiş bir notun detaytlarının bulunması Siri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Asistan, kullanıcının yaptığı işlemlere göre bazı uygulamalarda doğrudan görev gerçekleştirebilecek. Mesajlar, Müzik ve Anımsatıcılar gibi uygulamalarda Siri üzerinden farklı işlemler yapılabilecek.



iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller iOS 27 güncellemesi alacak? Apple tarih ve yeni özellikleri duyurdu!

Apple, Siri için özel bir uygulama da hazırladı. Yeni uygulama içerisinde kullanıcıların Siri ile yaptığı konuşmalar bir arada tutulabilecek. Kullanıcılar önce iPhone'da başlattıkları bir konuşmaya iPad üzerinden devam edebilecek.

iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller iOS 27 güncellemesi alacak? Apple tarih ve yeni özellikleri duyurdu!

iOS 27 ile Siri'nin bilgi edinme kapasitesi de artırılıyor. Kullanıcılar bilim, yemek, seyahat veya farklı konularda sorular yöneltebilecek. Hatta Siri modu ile Görsel Zeka birlikte çalışarak kullanıcının çevresinde bulunan nesneler veya karşılaştığı durumlar hakkında bilgi alınmasını sağlayabilecek.

iOS 27 ne zaman gelecek, hangi modeller iOS 27 güncellemesi alacak? Apple tarih ve yeni özellikleri duyurdu!

iOS 27'nin Apple Intelligence özellikleri fotoğraf uygulamasında da kendisini gösterecek. Yeni sistemde çekilmiş bir fotoğrafın kadrajı sonradan değiştirlebilecek. Uzamsal Yeniden Çerçeveleme ile görüntünün kompozisyonu yeniden düzenlenebilirken Genişletme aracı fotoğrafın mevcut alanının dışına çıkılmasına imkan verecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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