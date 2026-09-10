iOS 27 çıkış tarihi açıklandı: Yapay zeka destekli Siri geliyor

Apple, iOS 27 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı. Güncellemenin en önemli yeniliği, uzun süredir beklenen Siri AI olacak. Ancak yeni Siri bütün uyumlu iPhone’larda çalışmayacak. İşte yeni güncellemeyi alacak tüm modeller…

Apple, iPhone 18 serisinin tanıtıldığı etkinlikte iOS 27’nin çıkış tarihini açıkladı. Yeni işletim sistemi 14 Eylül’de uyumlu iPhone modellerine ücretsiz olarak sunulacak.

Aynı gün iPadOS 27, watchOS 27 ve macOS 27 Golden Gate sürümleri de kullanıcılarla buluşacak. Apple’ın WWDC 2026’da ön gösterimini yaptığı güncellemelerin merkezinde performans iyileştirmeleri ve yapay zeka destekli yeni Siri bulunuyor.

SİRİ AI İLK OLARAK BETA SÜRÜMÜYLE GELECEK

iOS 27’nin en büyük yeniliği, Apple’ın birkaç kez ertelemek zorunda kaldığı Siri AI olacak. Google’ın Gemini modellerinden yararlanılarak geliştirilen yeni sistem, mevcut Siri’ye göre daha doğal konuşabilecek ve karmaşık soruları anlayabilecek. Siri AI, birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemi tek komutla gerçekleştirebilecek. Ekrandaki içeriği anlayarak uygulamalar arasında işlem yapması da yeni asistanın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Örneğin kullanıcı, bir mesajda kendisine gönderilen adresi bulmasını ve bu adres için takvim etkinliği oluşturmasını Siri’den isteyebilecek. Asistan, bilgiyi ilgili uygulamadan alarak işlemi tamamlayabilecek. Yeni Siri başlangıçta beta etiketiyle ve yalnızca İngilizce olarak kullanıma sunulacak. Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteğinin ekim ayında gelmesi planlanıyor. Türkçe desteğin ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

İOS 27 İLE SİRİ AI’IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ FARKLI

iOS 27, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. İkinci ve üçüncü nesil iPhone SE modelleri de güncellemeyi alacak. Böylece iOS 26 çalıştıran modellerin büyük bölümü yeni işletim sistemine geçebilecek. Ancak Siri AI için daha güçlü bir işlemci gerekiyor. Yeni asistanın destekleneceği en eski modeller iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olacak. Siri AI desteği bulunan başlıca modeller arasında iPhone 15 Pro serisi, iPhone 16 ailesi, iPhone 17 ailesi, iPhone Air ve yeni iPhone 18 modelleri yer alıyor. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus kullanıcıları iOS 27’yi yükleyebilecek ancak yeni nesil Siri özelliklerinden yararlanamayacak. Apple ayrıca iPhone 17 ve daha yeni cihazların, daha güçlü cihaz içi yapay zeka modeli sayesinde gelişmiş konuşma tanıma ve dikte konusunda daha iyi performans göstereceğini belirtiyor.

LİQUİD GLASS GÖRÜNÜMÜ DAHA FAZLA KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLECEK

Apple, iOS 26 ile kullanıma sunduğu Liquid Glass tasarımını iOS 27’de değiştirmek yerine geliştirmeyi tercih etti. Yeni saydamlık ayarı sayesinde kullanıcılar arayüzü daha şeffaf veya daha buzlu bir görünüme getirebilecek. Yerleşik uygulamaların simgelerinde küçük renk ve tasarım değişiklikleri yapılacak. Kilit ekranındaki saat daha fazla yeniden boyutlandırılabilecek ve ana ekrana daha büyük widget’lar eklenebilecek. Ses kontrolleri de ayrıntılı hale getirilecek. Zil sesi, alarm, zamanlayıcı, bildirim ve sistem seslerinin seviyeleri birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilecek.

iOS 27 çıkış tarihi açıklandı: Yapay zeka destekli Siri geliyor

DAHA HIZLI PERFORMANS

Yeni iOS’ta uygulamalar yüzde 30’a kadar daha hızlı açılıyor, yeni fotoğraflar yüzde 70’e kadar daha hızlı bir şekilde arşive yüklenirken, AirDrop aktarımları yüzde 80’e kadar daha hızlı gerçekleşiyor.

PERFORMANS VE ÇOCUK GÜVENLİĞİ YENİLİKLERİ GELİYOR

iOS 27 yalnızca görsel değişikliklere ve Siri AI’a odaklanmıyor. Apple, uygulamaların açılış sürelerini ve sistem genelindeki tepki hızını iyileştirdiğini belirtiyor. Bu optimizasyonların özellikle birkaç yıllık iPhone modellerinde daha akıcı bir kullanım sağlaması bekleniyor. Güncellemeyle birlikte ebeveyn denetimleri de genişletilecek. Çocuk hesapları için içerik filtreleri, uygulama izinleri ve iletişim güvenliği ayarları daha ayrıntılı biçimde yönetilebilecek.

iOS 27 NASIL YÜKLENECEK?

Güncelleme yayımlandıktan sonra kullanıcıların Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünü açması gerekecek. iOS 27 burada göründüğünde “İndir ve Yükle” seçeneği üzerinden kurulum başlatılabilecek. Kurulumdan önce cihazın yedeklenmesi, yeterli depolama alanının hazırlanması ve iPhone’un şarja bağlanması öneriliyor.

İŞTE GÜNCELLEME ALACAK TÜM MODELLER

• iPhone Duo

• iPhone 18 Pro Max

• iPhone 18 Pro

• iPhone 17 Pro Max

• iPhone 17 Pro

• iPhone Air

• iPhone 17

• iPhone 17e

• iPhone 16 Pro Max

• iPhone 16 Pro

• iPhone 16 Plus

• iPhone 16

• iPhone 16e

• iPhone 15 Pro Max

• iPhone 15 Pro

• iPhone 15 Plus

• iPhone 15

• iPhone 14 Pro Max

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13

• iPhone 13 mini

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11

• iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

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