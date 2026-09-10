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Teknoloji

iPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?

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iPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold 8’e doğrudan rakip oldu. Aynı büyüklükte ana ekranlara sahip iki model, işlemci, kamera, çoklu görev, dayanıklılık ve fiyat konusunda birbirinden ayrılıyor.

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Apple, uzun süredir beklenen ilk katlanabilir telefonunu iPhone Duo adıyla tanıttı. Cihazın karşısındaki en önemli rakip ise Samsung’un sekizinci nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 oldu.

İki üretici de bu kez uzun ve dar tasarım yerine pasaportu andıran daha kısa ve geniş bir gövdeyi tercih ediyor. Böylece telefonlar kapalıyken tek elle kullanılabilirken açıldıklarında küçük bir tablete dönüşüyor.

ÖzellikiPhone DuoSamsung Galaxy Z Fold 8
Ana ekran7,6 inç, 120 Hz7,6 inç, 120 Hz
Kapak ekranı5,4 inç5,5 inç
İşlemciApple A20 ProSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Arka kameralar48 MP ana + 48 MP ultra geniş50 MP ana + 50 MP ultra geniş
Telefoto kameraYokYok
Depolama256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB256 GB, 512 GB, 1 TB
BellekAçıklanmadı12 GB, 1 TB modelde 16 GB
BataryaKapasite açıklanmadı4.800 mAh
Kablolu şarjAçıklanmadı45 W
Kablosuz şarj25 W MagSafe20 W
Biyometrik güvenlikYan tuşta Touch IDYan tuşta parmak izi okuyucu
Kalem desteğiApple Pencil USB-CYok
Su ve toz dayanıklılığıIP68IP48
Başlangıç fiyatı1.999 dolar1.899 dolar
iPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?
Başlık ResmiiPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?

EKRAN BOYUTLARI NEREDEYSE AYNI

iPhone Duo ve Galaxy Z Fold 8 açıldıklarında 7,6 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran sunuyor. Apple’ın 5,4 inçlik dış ekranına karşılık Samsung’da 5,5 inçlik bir kapak ekranı bulunuyor.

Ekran çözünürlüğü tarafında iPhone Duo küçük bir avantaj elde ediyor. Apple ayrıca iç ekranda yansımaları azaltan nano-texture kaplama kullanıyor. Galaxy Z Fold 8’de de doğrudan güneş ışığı altında görünürlüğü artırmak amacıyla yansıma önleyici bir katman bulunuyor.

Her iki üretici katlanabilir ekranın altına titanyum destek yerleştirmiş durumda. Apple, iPhone Duo’nun iç ekranının sektörde kullanılan geleneksel katmanlara kıyasla yüzde 40 daha yüksek sertliğe sahip olduğunu belirtiyor.

iPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?
Başlık ResmiiPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?

APPLE’DAN YENİ İŞLEMCİ

iPhone Duo, Apple’ın 2 nm üretim sürecinden çıkan A20 Pro işlemcisini kullanıyor. Galaxy Z Fold 8’in merkezinde ise Galaxy cihazlarına özel Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor.

Apple’ın açıklamasına göre A20 Pro, önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek bellek bant genişliği ve yüzde 40’a kadar daha güçlü grafik performansı sunuyor.

Samsung’un avantajı, 12 GB bellekle gelmesi ve 1 TB depolama seçeneğinde belleği 16 GB’a yükseltmesi. Apple ise iPhone Duo’nun RAM kapasitesini açıklamıyor.

iPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?
Başlık ResmiiPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?

İKİ TELEFONDA DA TELEFOTO KAMERA BULUNMUYOR

Her iki üretici de ince katlanabilir gövdeyi koruyabilmek için kamera donanımında bazı tavizler vermiş görünüyor.

iPhone Duo’da 48 MP ana kamera ile 48 MP ultra geniş açılı kamera görev yapıyor. Apple, ana sensör üzerinden iki kat optik kalitede yakınlaştırma sunuyor ancak cihazda bağımsız bir telefoto kamera bulunmuyor.

Galaxy Z Fold 8 de 50 MP ana ve 50 MP ultra geniş açılı olmak üzere iki arka kamerayla geliyor. Samsung’un modelinde de optik yakınlaştırma sağlayan telefoto kamera yer almıyor.

Ön tarafta Samsung, iç ve dış ekranda 10 MP kameralar kullanıyor. iPhone Duo’da dış ekrana yerleştirilen 12 MP kameraya, katlanabilir ekranın altında bulunan ve ağırlıklı olarak FaceTime görüşmeleri için tasarlanan ikinci kamera eşlik ediyor.

iPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?
Başlık ResmiiPhone Duo ile Galaxy Z Fold 8 karşı karşıya: Katlanabilir telefonların yeni lideri hangisi?

ÇOKLU GÖREVDE GALAXY Z FOLD 8 DAHA YETENEKLİ

Samsung’un katlanabilir telefonlarda yıllardır geliştirdiği One UI deneyimi, çoklu görev konusunda belirgin bir avantaj sağlıyor. Galaxy Z Fold 8 aynı anda üç uygulamayı bölünmüş ekranda çalıştırabiliyor. Pencere biçimindeki uygulamalar da hesaba katıldığında ekranda beş uygulamaya kadar ulaşılabiliyor.

Fotoğraf ve dosyaların uygulamalar arasında sürüklenmesi, uygulamaların kenarda bekletilmesi ve harici monitöre bağlanıldığında masaüstüne benzeyen bir çalışma ortamının kullanılması da Samsung’un güçlü olduğu alanlar arasında.

iPhone Duo, iOS 27 ile iki uygulamayı yan yana açabiliyor. Kullanıcılar uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırabiliyor ve sık kullanılan uygulama çiftlerini kaydedebiliyor. Apple’ın sistemi daha sade bir kullanım sunmasına rağmen Samsung kadar kapsamlı bir masaüstü ve çoklu pencere deneyimine sahip değil.

Buna karşılık iPhone Duo’nun Apple Pencil USB-C desteği bulunuyor. Standart Galaxy Z Fold 8 ise S Pen’i desteklemiyor. Bu durum not alan, çizim yapan veya belgeleri kalemle işaretleyen kullanıcılar açısından Apple’a önemli bir avantaj kazandırıyor.

BATARYA KARŞILAŞTIRMASI

Galaxy Z Fold 8’de 4.800 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Telefon 45 W kablolu ve 20 W kablosuz şarjı destekliyor. Samsung, cihazın 26 saate kadar video oynatabildiğini belirtiyor.

Apple’da ise iki batarya sistemine yer veriliyor. Şirkete göre iPhone Duo, iç ekran kullanıldığında 31 saate; yalnızca dış ekran kullanıldığında ise 44 saate kadar video oynatabiliyor. MagSafe kablosuz şarj gücü 25 W’a ulaşıyor.

iPhone Duo, IP68 sertifikasıyla suyun yanı sıra toza karşı da daha kapsamlı koruma vadediyor. Galaxy Z Fold 8’in IP48 sertifikası ise cihazın suya karşı dayanıklı olduğunu ancak ince toz ve kum parçacıklarına karşı aynı seviyede koruma sunmadığını gösteriyor.

100 BİN TL’YE YAKIN FİYAT FARKI

Galaxy Z Fold 8’in Türkiye’de 256 GB versiyonu 131.999 TL’den satılıyor. iPhone Duo’nun ise 256 GB versiyonu 229.999 TL’den satışa çıkacak. İki model arasında giriş seviyesindeki fiyat farkı 98.000 TL. 1 TB’lık versiyonlarda ise fark 113.000 TL’ye çıkıyor.

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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun fiyatı açıklandı! Ne kadar olacak, özellikleri neler?
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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