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KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!

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KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!

KPSS takvimi kapsamında Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihleri belli oldu. Eğitim seviyelerine göre düzenlenen sınavların ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı günü bekleyecek. KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak merak edilirken 2026 KPSS takvimine göre Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ekim ayında gerçekleştirilecek.

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KPSS'ye hazırlanan adayların gündeminde sınav tarihleri ile beraber sonuçların açıklanacağı gün ve merkezi atama süreci de yer aldı. 2026 KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama tarihleri de ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Ön lisans mezunları ve sınava girmeye hazırlanan adaylar için 2026-KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

2026-KPSS Ön Lisans için başvuru süreci 29 Temmuz 2026 saat 09.45'te başladı, 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erdi. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 19 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da tamamlandı.

KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Lise ve dengi okul mezunlarının katılabildiği 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ortaöğretim KPSS için başvurular 27 Ağustos 2026 saat 10.00'da başladı, 8 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erdi. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi ise 15-16 Eylül 2026 olarak belirlendi. Geç başvurular 16 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlanacak.

KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!
Başlık ResmiKPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!

KPSS 2026 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS-2026/2 kapsamında bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için yapılacak ikinci yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak. KPSS 2. tercih süreci 24 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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