2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM'nin sonuç takvimine çevrildi. Adaylar bir yandan KPSS puanlarını öğrenmek için sonuç tarihini araştırırken, diğer yandan KPSS puanı ile yapılacak tercihlerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini merak ediyor. İşte, KPSS Lisans sonuç ve merkezi atama tarihi...

6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından ÖSYM, sınavın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı. Sınavın ardından başlayan değerlendirme süreci devam ederken, KPSS puanıyla yapılacak ikinci merkezi yerleştirme için de takvim gündeme geldi. KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak?

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların KPSS puanları, merkezi yerleştirmeler ve kurumların personel alımlarında kullanılabilecek.

KPSS Lisans sonuç tarihi! Ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)

2026 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılındaki ikinci merkezi yerleştirme takviminde tercihler 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılında da ikinci merkezi yerleştirmenin aralık ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KPSS Lisans sonuç tarihi! Ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)

2026 yılındaki ilk merkezi yerleştirme olan KPSS-2026/1 kapsamında tercih işlemleri daha önce gerçekleştirildi. Adayların tercihleri 9 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 16 Temmuz 2026 saat 23.59 arasında alındı. İlk merkezi yerleştirmenin sonuçları ise 24 Temmuz 2026 tarihinde açıklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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