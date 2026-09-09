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1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek

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1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek
Fotoğraf Başlığı 1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek

İstanbul’da Türkiye’de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeliyle ilk etapta 1.071 konut, ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacak. Başvurular 14 Eylül’de başlayacak, detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarın açıklayacak.

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Ülke genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeli İstanbul’da başlatılıyor.

Kura takvimi, başvuru şartları, teslimat süreçleri ve kampanyadan kimlerin faydalanacağına dair tüm detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Eylül Perşembe günü kamuoyuna açıklayacak.

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1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek
Başlık Resmi1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek

BAŞVURULAR 14 EYLÜL’DE

‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı proje ile İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için kiralanacak. İlk etapta kiralık 1.071 konut için başvurular 14 Eylül’de alınmaya başlanacak.

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1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek
Başlık Resmi1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek

İlk bilgilere göre, üzerine kayıtlı evi bulunmayan ve 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşları projeye başvurabilecek. Belirtilen şartlara uyan hak sahiplerine 3 yıl süreyle tahsis edilecek konutların kira bedelleri ise bölge rayicinin altında tutulacak ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek
Başlık Resmi1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor: Rayiç bedelin altında, 3 yıllığına tahsis edilecek

Kiralık sosyal konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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