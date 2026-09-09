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Spor

Okan Buruk'tan 'Sporting' yorumu: Kalitemizi göstereceğiz

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Okan Buruk'tan 'Sporting' yorumu: Kalitemizi göstereceğiz

Buruk, “Şampiyonlar Ligi ayrı bir seviye ve biz bu seviyede oynayabilecek bir 11’e ve kulübeye sahibiz. Zamanlama açısından en mükemmel zamanda değiliz ancak kalitemizi ortaya koyup elimizden geleni yapacağız.” dedi.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında bu gece deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Maç öncesinde konuşan teknik direktör Okan Buruk, “Şampiyonlar Ligi’nde her maç zor. Önemli eksikliklerimiz var ama önemli bir kadroya sahibiz. Bu seviyede oynayabilecek bir 11’e ve kulübeye sahibiz. Zamanlama açısından en mükemmel olduğumuz zamanda değiliz ama kalitemizi ortaya koyup kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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BENİ İYİ KARŞILARLAR!

Porto’dan transfer edilen Deniz Gül’ü bugün oynatabileceğini belirten Buruk, “Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sezon çeyrek final oynadılar. Şampiyonlar Ligi’nde, Arsenal maçı dışında kendi sahalarında kazanamadıkları karşılaşma yok. Sporting’in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 yendikten sonra hoca değişikliği oldu, Amorim geldi ve şampiyon oldular. Seyircilerin beni iyi karşılayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan 'Sporting' yorumu: Kalitemizi göstereceğiz
Başlık ResmiOkan Buruk'tan 'Sporting' yorumu: Kalitemizi göstereceğiz

DEVLER LİGİ’NDE ASLAN’IN 19. SEZONU

Süper Lig’de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan mücadele etme hakkı kazandı. “Devler Ligi” arenasında daha önce 18 sezon boy gösteren Cimbom 19. sezonunu bu gece Sporting müsabakasıyla açacak.

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ASLAN'DA ÜÇ EKSİK

Sarı kırmızılı ekip, Devler Ligi’nde ilk hafta maçına üç önemli eksikle çıkacak. Başakşehir FK maçında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Wilfried Singo, bu mücadelede forma giyemeyecek.

LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği takıma karşı mücadele edecek. Sporting’de 2012’de futbola başlayan Leao, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. Leao’nun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao hâlen Sporting’in 23 yaş altı takımında forma giyiyor.

Okan Buruk'tan 'Sporting' yorumu: Kalitemizi göstereceğiz
Başlık ResmiOkan Buruk'tan 'Sporting' yorumu: Kalitemizi göstereceğiz

SANE'YE YAYLIM ATEŞİ

Sezona kulübede başlayan Leroy Sane'nin kötü performansı Almanya'da eleştiri konusu oldu. Sport1 yayınında konuşan eski teknik direktör Peter Neururer, Sane'nin Alman Milli Takımı'na çağrılmaması gerektiğini savunurken "Artık onun bu takımda işi bitti" dedi.

OSIMHEN YERİNE BARIŞ

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen’in yokluğunda ileri uçta Barış Alper’i görevlendirecek. Yeni transfer Deniz Gül’ü maçın gidişatına göre kullanmayı düşünen Buruk, tecrübesi sebebiyle Barış’a ilk 11’de görev verecek.

Buruk, yeni transfer Leao’yu da ‘hamle oyuncusu’ olarak değerlendirecek.

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