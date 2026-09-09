Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye misilleme geldi

ABD'nin İran'a ait 5 petrol tankerini vurmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada ABD’ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği belirtildi.

ABD’nin İran’a ait ham petrol tankerlerini hedef alması bölgesel gerilimi tırmandırırken, İran’dan yeni misilleme saldırısı geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD’ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü.

İRAN SALDIRILARA KARARLILIKLA CEVAP VERECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD’nin her türlü askeri saldırganlığına cevap verme konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, İran’ın düşmanlarına "yanlış hesaplardan kaçınma" uyarısı yapıldı. İran’ın ABD savaş gemilerine ciddi hasar verildiği yönündeki iddiası, henüz ABD makamları tarafından doğrulanmadı.

ABD VE İRAN KARŞILIKLI MİSİLLEME SALDIRILARI YAPMIŞTI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), DMO’nun son iki gün içinde ABD’ye ait bir savaş gemisini 2 kez balistik füzelerle hedef aldığını öne sürerek, bu başarısız saldırı girişimlerine misilleme olarak İran’a ait 5 ham petrol tankerinin vurulduğunu açıklamıştı. DMO ise buna karşılık Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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