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Karaman'da feci kaza! Takla atan araçtan fırlayıp can verdi

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Karaman'da feci kaza! Takla atan araçtan fırlayıp can verdi

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil, beton sulama kanalına çarparak takla attı. Kazada otomobilden fırlayan 30 yaşındaki Yasin Çetiner olay yerinde hayatını kaybetti.

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Dün akşam saat 21.15 sıralarında merkeze bağlı Çiğdemli köyü yolu üzerinde otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton sulama kanalına çarptı.

Karaman'da feci kaza! Takla atan araçtan fırlayıp can verdi
Başlık ResmiKaraman'da feci kaza! Takla atan araçtan fırlayıp can verdi

ARAÇTAN FIRLAYIP CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçtan fırlayan 30 yaşındaki Yasin Çetiner, mısır tarlasına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetiner’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karaman'da feci kaza! Takla atan araçtan fırlayıp can verdi
Başlık ResmiKaraman'da feci kaza! Takla atan araçtan fırlayıp can verdi

Kazayı görerek ilk müdahaleyi yapan Murat B., o anları anlatarak, "Araç seyir halindeydi. Bir anda tekeri mi patladı bilmiyorum, sonra sulama kanalına çarptı ve takla attı. Hemen müdahale ettik. Ben gittiğimde arka koltukta birisi vardı. Kapıyı açtık o şahıs çıktı. Şahıs ‘Yabancı uyrukluyum, kimi arayacağım bilmiyorum’ dedi. Elinde telefonla yürüyerek olay yerinden gitti" diye konuştu.

Yapılan incelemelerin ardından Yasin Çetiner’in cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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