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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında heyecan dolu 4 maç oynandı. Milli futbolcumuz Arda Güler ise Real Madrid-Inter maçı öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında ilk maçlar sona erdi.

İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İtalya'nın Inter takımını Kylian Mbappe ve Federico Valverde'nin golleriyle 2-1 yendi. Carlos Augusto'nun golü, Inter'e puan için yetmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar

ARDA GÜLER'E ÖDÜL

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar

DORTMUND GALİP

Günün diğer maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin "Devler Ligi"nde karşılaşacağı İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Renato Veiga'nın kendi kalesine ve Serhou Guirassy'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazandı. Villarreal'in gollerini Santiago Mourino ve Guirassy kendi kalesine attı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar

REAL BETIS DEPLASMANDA GÜLDÜ

İspanya ekibi Real Betis ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa temsilcisi Lille'e konuk olduğu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Konuk takımın golleri, Marc Bartra (2) ve Troy Parrott'tan geldi. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'in gollerini Ayase Ueda ve Alexandro Ribeiro kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar nefes kesti! İşte sonuçlar

CITY, PORTO'YU HAALAND İLE GEÇTİ

İngiltere temsilcisi Manchester City de Portekiz'in Porto takımını deplasmanda Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftası, bugün ve 10 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla sona erecek.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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