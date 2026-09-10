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Yaşam

20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de 'sarımsak' operasyonu

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20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de 'sarımsak' operasyonu

Dünyada sadece Tunceli’de yetişen endemik dağ sarımsağını izinsiz söken 3 kişi, jandarma ve Doğa Koruma ekiplerinin takibiyle Munzur Vadisi’nde kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen 20 kilogram sarımsak için tam 2 milyon 97 bin lira rekor ceza kesilirken, sökülen bitkiler yok olmasın diye ekiplerce yeniden toprağa gömüldü.

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Dünyada doğal olarak yalnızca Tunceli’de yetişen ve koruma altında bulunan Tunceli dağ sarımsağı (Allium tuncelianum) kaçak avcıların hedefi oldu.

Ahpanos Vadisi’nden gelen kaçak söküm ihbarı üzerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri harekete geçti.

20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de sarımsak operasyonu
Başlık Resmi20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de sarımsak operasyonu

MUNZUR VADİSİNDE YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerde, dağ sarımsağını topladığı değerlendirilen kişilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Karşılar Karakolu’nda durduruldu.

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20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de sarımsak operasyonu
Başlık Resmi20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de sarımsak operasyonu

20 KİLO SARIMSAK SÖKMÜŞLER

Araçta gerçekleştirilen aramada çuval içerisinde yaklaşık 20 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi. Koruma altındaki bitki türünü izinsiz şekilde söktükleri belirlenen 3 kişi hakkında işlem başlatıldı. İlgili mevzuat kapsamında 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.

20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de sarımsak operasyonu
Başlık Resmi20 kilo için 2 milyon liralık ceza... Tunceli’de sarımsak operasyonu

El konulan dağ sarımsaklarının yeniden doğal ortamlarına kazandırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Sökülerek doğal hayat alanından uzaklaştırılan sarımsaklar, tamamen yok olmalarının önüne geçilmesi amacıyla yeniden toprağa dikildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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