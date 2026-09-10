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Dünya

'Bitkisel içecek' sonrası facia! 24 kişi öldü, satışlar yasaklandı

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'Bitkisel içecek' sonrası facia! 24 kişi öldü, satışlar yasaklandı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde 'bitkisel içecek' tüketen 24 kişi hayatını kaybetti. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, yerel olarak üretilen bu tür içeceklerin satışı ve tüketimi geçici olarak yasaklandı.

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Nijerya'nın Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde 'bitkisel içecek' tüketen çok sayıda kişi zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. İçeceği tüketen 24 kişi ise hayatını kaybetti.

Olayın nedeninin henüz netlik kazanmaması üzerine bölge yetkilileri, önlem amacıyla yerel olarak üretilen bu tür içeceklerin satışını ve tüketimini geçici olarak yasakladı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ohagwu, soruşturma kapsamında eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ve bölgedeki sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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