Damda korkunç olay! Halı yıkayan iki kadın birden hayatını kaybetti

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Halı yıkamak için dama çıkan iki katın elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadınlar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası