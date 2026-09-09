İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla, Beydağ, Buca, Konak, Menderes, Narlıdere, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde 10 Eylül ve 11 Eylül tarihlerinde planlı kesintiler uygulanacak.

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül listesi GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. 10 Eylül Perşembe günü özellikle Bayındır, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Urla, Buca, Konak, Menderes ve Narlıdere'de kesintiler yaşanacak. 11 Eylül Cuma günü ise Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla, Beydağ, Buca, Menderes, Bayraklı ve Karabağlar'da planlı çalışmalar yapılacak. Bazı bölgelerde kesinti birkaç saat sürecekken, bazı noktalarda vatandaşların sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar elektriksiz kalması bekleniyor.

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 EYLÜL GDZ ELEKTRİK

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3812277

Barbaros (5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5329. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (5154. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3812331

Barbaros (5238. Sk.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

AG Pano Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3812339

Barbaros (5233. Sk.)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

AG Yeraltı Branşman Kablo Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3812344

Mevlana (1710/2. Sk., 1710/4. Sk.)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

AG Yeraltı Branşman Kablo Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3812346

Mevlana (1710. Sk., 1710/2. Sk., 1710/5. Sk., 1711/3. Sk., 1711/4. Sk., 1711/5. Sk., 1776. Sk.)

Planlandı

10.09.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3812353

Atatürk (829/2. Sk., 893/2. Sk., 893/3. Sk., 910. Sk., Yavuz Cd.)

Planlandı

11.09.2026

17:00 - 22:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3813165

Kemalpaşa (7097. Sk., 7098. Sk., 7098/1. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

17:00 - 22:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3813167

Kemalpaşa (7098. Sk., Pınar Cd.)

Planlandı

11.09.2026

17:00 - 22:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3813168

Kemalpaşa (7093/1. Sk., 7098/1. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Role Akü Redresor Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3813170

Kızılay (473. Sk., 476. Sk., 476/1. Sk., 498. Sk., 702. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 710. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 717. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3813232

Karacaoğlan (6172. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3813234

Atatürk (934. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)



ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3812260

Celal Bayar, Reisdere (6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/3. Sk., 6006. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6012/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6019. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033/2. Sk., 6058. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6083/1. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6099/3. Sk., 6099/4. Sk., 6099/5. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6161/2. Sk., 6161/3. Sk., 6163. Sk.), Şifne

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3813060

Germiyan (27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27045. Sk., 27052. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3808225

Fatih

Planlandı

10.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812318

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812322

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 09:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812370

Çamlıbel (Çamlıbel Sk., Karşı Sk., Köy Yolu, Mezarlık Sk., Ortaca Sk.), Fırınlı, Hacı İbrahim (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Hatay (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Karahalilli (Karahalilli Küme Evleri, Karahalilli Yolu), Kızılcaağaç (Alankıyı Köy Yolu Cd., Kızılcaağaç Küme Evleri, Otuzbirler Küme Evleri), Söğütören (Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri, Köy İçi Sk., Söğütören Köyü İç Yolu)

Planlandı

10.09.2026

17:15 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812377

Çamlıbel (Çamlıbel Sk., Karşı Sk., Köy Yolu, Mezarlık Sk., Ortaca Sk.), Fırınlı, Hacı İbrahim (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Hatay (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Karahalilli (Karahalilli Küme Evleri, Karahalilli Yolu), Kızılcaağaç (Alankıyı Köy Yolu Cd., Kızılcaağaç Küme Evleri, Otuzbirler Küme Evleri), Söğütören (Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri, Köy İçi Sk., Söğütören Köyü İç Yolu)

Planlandı

10.09.2026

09:45 - 17:14

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812382

Çamlıbel (Çamlıbel Sk., Karşı Sk., Köy Yolu, Mezarlık Sk.)

Planlandı

10.09.2026

09:45 - 17:14

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812385

Çamlıbel (Köy Yolu, Mezarlık Sk.)

Planlandı

10.09.2026

09:45 - 17:14

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812390

Çamlıbel (Karşı Sk., Köy Yolu, Ortaca Sk.)

Planlandı

10.09.2026

09:45 - 17:14

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812395

Çamlıbel (Ortaca Sk.)

Planlandı

10.09.2026

09:45 - 17:14

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812397

Çamlıbel (Ortaca Sk.)

Planlandı

10.09.2026

09:45 - 17:14

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812401

Kızılcaağaç

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812482

Karahalilli (1. Çayır Sk., 2. Çayır Sk., 3. Çayır Sk., Demir Yolu Sk., Osmanoğlu Mevki Küme Evleri)

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812487

Karahalilli (1. Çayır Sk., isimsiz), Sadıkpaşa (Kocabaş Küme Evleri)

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812488

Karahalilli (1. Çayır Sk., 2. Çayır Sk., Cumhuriyet Mevki Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812520

Karahalilli (1. Çayır Sk., Demir Yolu Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)



KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812152

İmbatlı (1595. Sk., 1595/3. Sk., 6070. Sk., 6092. Sk., 6092/1. Sk., 6092/2. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., Anadolu Cd., Karşıyaka İlçe Devlet Hastanesi)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812194

Mustafa Kemal (6753/13. Sk., 6753/14. Sk., 6753/4. Sk., 6753/6. Sk., 6753/7. Sk., 6753/8. Sk., Bülent Ecevit Cd.)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812198

Cumhuriyet (6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6642. Sk., 6642/2. Sk., 6653. Sk., 6655. Sk.), Örnekköy (6601. Sk., 7532. Sk.)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812202

Mustafa Kemal (6753/10. Sk., 6753/4. Sk., 6753/9. Sk., Esin Sitesi Park İçi Yolu, Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Cd.)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812203

İnönü (6730. Sk., 6732. Sk., 6732/1. Sk., 6732/4. Sk., 6732/5. Sk., 6739. Sk., 6739/1. Sk., 6740. Sk., 6743. Sk., 6746. Sk., 6747. Sk., 6748. Sk., 6749. Sk., 6758. Sk., 6758/1. Sk., 6759. Sk., 6760. Sk., 6761. Sk.)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812206

Cumhuriyet (6620. Sk., 6640. Sk., 6642. Sk., 6644. Sk., 6645. Sk., 6645/1. Sk., 6647/1. Sk., 6648. Sk., 6650. Sk., 6652. Sk., 6654. Sk., 6654/1. Sk., 6722. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

10:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812270

Donanmacı (1671. Sk., 1729. Sk., 1730. Sk., 1732. Sk., 1733. Sk., 1734. Sk., 1735. Sk., 1737. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3812602

Bostanlı (1671. Sk., 1997. Sk., 2016/1. Sk., 2016/3. Sk., Cengiz Kocatoros Sk., Muharrem Candaş Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)



KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808916

Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)

Planlandı

10.09.2026

14:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808928

Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Yaylaköy (Kalemköy Yolu)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808954

Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.)

Planlandı

11.09.2026

15:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808962

Büyükoba (Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri)

Planlandı

09.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808996

Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Karahayıt Küme Evleri, Tokat Çayırı Küme Evleri, Yunus Emre Cd.)

Planlandı

09.09.2026

10:40 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3809010

Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), Poyracık (Karacagüller Küme Evleri), Yayakent (Dündarlı Yolu Küme Evleri, İğdeler Küme Evleri, Yayakent Cd.)

Planlandı

09.09.2026

10:20 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3809021

Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Osmaniye, Poyracık (Adalar Küme Evleri, Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Aşağı Kırcalar Küme Evleri, Çayır Küme Evleri, Çoraklık Küme Evleri, Hülya Sk., Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Ayıtlık Küme Evleri, Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Bergama Yolu Küme Evleri, Dündarlı Yolu Küme Evleri, Engin Sk., Gazi Cd., Harman Yeri 2 Sk., İğdeler Küme Evleri, Kahraman Sk., Karahayıt Küme Evleri, Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Kırkkıuyu Küme Evleri, Korkmaz Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı Sk., Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı Sk., Tarla Sk., Tokat Çayırı Küme Evleri, Yayakent Cd., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yunus Emre Cd., Zincir Sk.)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3813208

Arpaseki

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3813209

Arpaseki, Taştepe

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3812196

Umurcalı (Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri)

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3812200

Umurcalı (Gölcük Küme Evleri), Yeniköy (Gölcük Küme Evleri, Uluçay Küme Evleri)

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3812205

Avunduruk, Yeniköy (Gölcük Küme Evleri, Yeni Köy Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk., Yenıkoy Koyu İç Yolu)

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3813055

Altınoluk (Bağırsakderesi Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3813066

Altınoluk (Bağırsakderesi Küme Evleri)

Planlandı

11.09.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3813115

Altınoluk (Bağırsakderesi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3812570

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)

Planlandı

10.09.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3812578

29 Ekim (169. Sk., 174. Sk., 176. Sk., 178. Sk., 6. Cd.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3812592

Fatih (1/1. Sk., 1/7. Sk., 10. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 2/1. Sk., 5/1. Sk., 5/2. Sk., 5/3. Sk., 5/4. Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., 5/7. Sk., AÇELYA, Begonya Sk., Begüm Sk., Çiğdem Sk., Eylül Sk., Garip Çeşme Cd., Hanımeli Sk., Hasan Polatkan Cd., Ihlamur Sk., Ilgın Sk., Kardelen Sk., Lale Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Melisa Sk., Mersinli Cd., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özgürlük Cd., Papatya Sk., Yildiz Sk.), Yıldırım (17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 22/2. Sk., 22/3. Sk., 22/4. Sk., 22/5. Sk., 22/6. Sk., 22/7. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 29/1. Sk., 29/2. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 37, Egemenlik Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Gazi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

10.09.2026

11:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3812915

Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2715. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk.)

Planlandı

11.09.2026

16:30 - 19:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3813284

Kasımpaşa, Uğur Mumcu (1249. Sk., 1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256. Sk., 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., 1308. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.), Yahşelli (6301. Sk., 6302. Sk., 6302/1. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6333. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3812146

Bademli (Hacı Musa Küme Evleri, Karahayıt Küme Evleri, Keltepe Küme Evleri, Suluirim Küme Evleri), Ovakent (Bademli Cd., Ketendere Küme Evleri, Narlıkuyu Küme Evleri, Odeşe Küme Evleri)

Planlandı

10.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3812195

Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Seyrekli, Üç Eylül (Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3812238

Demircili (Demircili Küme Evleri)

Planlandı

11.09.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3812991

Bademli, Konaklı (Hacıoğlukuyu Zincirlikuyu Küme Evleri, Kurukavak Arıküstü Küme Evleri, Lokmankuyu Kurukavak Küme Evleri, Yeniçeşme Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Taşlık Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

Planlandı

11.09.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3812999

Bademli (Arapbaşoğlu Sk., bademli kocabağlar küme evleri, bademli mahallesi çarşıiçi sokak, Bademli-Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Çaltıarası Küme Evleri, Çarşı İçi 1. Sk., Çelebioğlu Sk., Çirkinoğlu Sk., Gepgebir Küme Evleri, Gicler Sk., Gülcüler Sk., Hacı Musa Küme Evleri, Hacıahmetler Sk., Hacıbezirgan Sk., Hafızağa Sk., Hamitoğlu Sk., Kaleiçi Sk., Karahayıt Küme Evleri, Karakaşoğlu Sk., Kasaplar Sk., Keltepe Küme Evleri, Kemenler Yolu, Kervan Küme Evleri, Kilcizade Cami Küme Evleri, Kocabağlar Küme Evleri, Kocahafız Sk., Kosan Sk., Mahmutoğlu Sk., Nalbantoğlu Mevkii Küme Evleri, Narlıkuyu Küme Evleri, Pazaryeri Cd., Sanayi Sitesi Sk., Satı Sk., Serin Sk., Şükrü Efendi Sk., Suluirim Küme Evleri, Toptepe Sk., Üçcevizler Küme Evleri, Yenikahve Sk.), Bıçakçı (Bıçakçı Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri, Kırdar Küme Evleri, ovacık yaylası küm evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Bozcayaka (Bozcayaka Köyü İç Yolu, Bozcayaka Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu), Kemenler (isimsiz27, Kemenler Küme Evleri, Kemenler Yolu), Konaklı (9 Eylül Cd., Akar Sk., Ali Gazi Sk., Asya Sk., Balcı Sk., Ballı Sk., Baltacı Sk., Başaran Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Birgili Sk., Burak Sk., Çakırcalı 1. Çk. Sk., Çakırcalı 2. Çk. Sk., Can Sk., Canavar Sk., Çelik Sk., Çengelli Sk., Ceylan Sk., Çiçek Sk., Coşkun Sk., Dere Sk., Dindar Sk., Egemenlik Cd., Eğitim Sk., Emin Sk., Gazi İsmetpaşa Cd., Güvercin Sk., Hacıbekir Sk., Halılı Sk., Hanaylı 1. Çk. Sk., Hanaylı Sk., Harman Sk., Ilgaz Sk., İsmet Paşa 1 Çk. Sk., Karabekir Sk., Karaca Sk., Kibar Sk., Kocayol Mevkii Küme Evleri,

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3813009

Akarca (100/5. Sk., 100/6. Sk., 100/7. Sk.), Hıdırlık (100. Sk., 100/1. Sk., 100/15. Sk., 100/3. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 100/9. Sk., 83/2. Sk., Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kuşadası Cd.), Tepecik (101. Sk., 102. Sk., 102/2. Sk., 102/3. Sk., 103/1. Sk., 103/2. Sk., 108. Sk., Ahmet Bey Çeşmesi Küme Evleri, Bahçeköy Küme Evleri, Bahçeköy Önü Küme Evleri, Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kavakdere Cd., Kuşadası Cd., Tepecik Cd.), Turabiye (sivrikaya mevkii, Zeytinlik Kömürlük Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3808225

Adnan Menderes (Çamurluk Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri, Kireçtepe Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri, Patlıcan Çukuru Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri, Yeni Çeşme Altı Küme Evleri), Akkoyunlu (Akkoyunlu Köyü İç Yolu, Akkoyunlu Yolu, AZMAKALTI, Çavdar Tepe Küme Evleri, Eğercili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Kemal Atatürk Sk., Yol Üstü Küme Evleri), Alacalı (5252. Sk., Alacalı Atatürk Sk., Alacalı Köyü İç Yolu, Dostluk Sk., Güpdere Sk., Harmantepe Sk.), Ayaklıkırı (Ayaklıkırı Hürriyet Sk., Ayaklıkırı İnkılap Sk., Ayaklıkırı İstiklal Sk., Ayaklıkırı Köyü İç Yolu, Ayaklıkırı Menekşe Sk., Hasançavuşlar Yolu, Koca Çeşme Küme Evleri), Boynuyoğun (Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Boynuyoğun Yolu, Çayir Ovasi Küme Evleri, Çukuryer Küme Evleri, Eyrek Sk., Üç Kavaklar Küme Evleri), Büyükkemerdere (5100. Küme Evleri, Ali Efe Sk., Barınak Sk., Büyükkemerdere Cevizli Sk., Büyükkemerdere Cumhuriyet Sk., Büyükkemerdere İstiklal Sk., Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Okul Sk., Büyükkemerdere Yolu, Geris Küme Evleri, İncirliova Tire Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk.), Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Cambazlı (Ahır Önü Sk., Büyükkömürcü Köyü Iç Yolu, Cambazlı Köyü, Halil Bahçeli Küme Evleri, Hancalı Sk., patıka yol), Çeriközü (Beyköy Köyü Yolu, Çeriközü Köyü İç Yolu, Çeriközü Köyü Yolu, Damarkası Sk., Eski Cami Sk., Gültepe Sk., Pınarbaşı Sk., Vadi Küme Evleri), Çiniyeri (Ağaçlı Küme Evleri, Ağaçlı küme evleri, Çiniyeri Köyü İç Yolu, Çiniyeri Yolu, Gökçen Yolu, Gülyaka Küme Evleri, Türk Geçer Sk.), Dağdere (Dağdere Cumhuriyet Sk., Dağdere Dere Sk., Dagdere Köyü Iç Yolu, Dağdere Okul Sk., Dağdere Yolu, Darı Deresi Küme Evleri, Hacı Şükrü Küme Evleri, Orta Sk.), Dallık (Bağarası Küme Evleri, Dallık Cumhuriyet Sk., Dallık Köyü Yolu, Doğudağ Küme Evleri, Sogulcaksu Küme Evleri), Dere (Yelliktepe Küme Evleri), Dibekçi (Beyköy Köyü Yolu, Dibekçi Köyü İç Yolu, Dibekçi Köyü Yolu, Dibekçi Yolu, Merkez Küme Evleri), Duatepe (İncirliova Tire Yolu, Yelliktepe Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), Eskioba (Akın Sk., Çevre Yolu Sk., Cumhuriyet Sk., Dar Geçit Sk., Eskioba Köyü İç Yolu, İkizler Sk., İzmir Asfaltı Köy Çevresi Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karataş Sk., Kavak Sk., Kemal Atatürk Sk., Kuyulu Sk., Sağlık Ocağı Sk.), İbni Melek (Nazilli Kuyusu Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kızçeşmesi Küme Evleri, Mangırlar Küme Evleri, Pınarlar Küme Evleri), Işıklar (Demirler Küme Evleri, Doğanlar Küme Evleri, Hasançavuşlar Yolu, Işıklar Köyü İç Yolu, Işıklar Okul Küme Evleri), Işıklı (Hüseyin Efe Sk., Işıkkent Sk., Işıklı Atatürk Sk., Işıklı Cumhuriyet Sk., Işıklı Okul Sk., Işıklı Ova Küme Evleri, Yol Küme Evleri), Karaca Ali (Gökçen Yolu, Kızçeşmesi Küme Evleri), Karateke (1. Sk., 5. Sk., 6. Yol Sk., 6.Sokak, AZMAKALTI, Azmakalti Küme Evleri, Eğri Azmak Küme Evleri, Hacı Mehmet Sk., Halil Halil Çulhaoğlu Küme Evleri, İbrahim Öztürk Sk., Işılay Saygın Cd., İzmir Ödemiş Yolu, Kaplan Köyü İç Yolu, Karateke Atatürk Sk., KARATEKE YOLALTI, Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri, Salih Selife Sk., Zihni Tutkaç Sk.), Küçükburun (Küçükburun Okul Sk., Küçükburun Yayla Küme Evleri), Küçükkemerdere (Ilıcak Küme Evleri, Küçükkemerdere Dere Sk., Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk., Mecid Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, 3. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu), Kürdüllü, Kurşak, Mahmutlar (Cami Sk., Dolunay Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Mahmutlar Köyü İç Yolu), Somak (Somak Cumhuriyet Sk., Somak Köyü), Toki (Kireçtepe Küme Evleri, Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri), Turgutlu (Yol Altı Küme Evleri, Yol Üstü Küme Evleri), Yamandere (Niyazi Bozkurt Küme Evleri), Yenioba (5351 Küme Evleri, Basögretmen Atatürk Sk., Bayar Sk., Davulcuoğlu Sk., Fatih Sultan Sk., Köprübaşı Sk., Köy Civarı Küme Evleri, Toplum Sk., Yavan Kuyu Sk., yeni oba köy içi yol, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri, Yenioba iç yol)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3813065

İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Selçuk Cd., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk.), Turan (Yığıntaş Küme Evleri)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3813091

Adnan Menderes (Köşkü Civarı Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri, Suluirim Tepesi Küme Evleri), Toki (Kireçtepe Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3808321

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Esen Sk., Manolya Sk., Yasemin Sk.), Sıra (2. Ondeğirmenler Sk., 2. Ziraat Sk., 3. Ondeğirmenler Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Bahar Sk., Çiğdem Sk., Gölgeli Sk., Manolya Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Poyraz Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

09.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810512

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Sıra (Bahar Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

09.09.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810563

Birgi (7500. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7509. Sk., 7511. Sk., Savran Kule Küme Evleri)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813099

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Dündarlı Küme Evleri, Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mavigök Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Camiatik (Dörtyol Sk., Mestan Dayı Sk.), İskele (Bebek Sk.), Rüstem (Ates Sk., Ayışığı Sk., Bal Sk., Bebek Sk., Bilgi Sk., Bilim Sk., Çam Sk., Güzel Sk., Karlı Sk., Özbekyolu Cd., Pınarlı Sk., Üzüm Sk.), Sıra (Avcar Sk., Bahar Sk., Çuha Sk., Günebakan Sk., Hercai Sk., Kasımpatı Sk., Kişniş Sk., Menekşe Sk., Mestan Dayı Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Radika Sk., Sümbül Sk., Volkan Sk., Zambak Sk.), Torasan (623. Sk., 623/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Özbekyolu Cd.), Yaka (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813105

Altıntaş (1. Üyük Alan Sk., 2. Üyükalan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Altıntaş Sk., Atmaca Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Babacan Sk., Bicek Sk., Bozkurt Sk., Büke Sk., Cevizli Sk., Damlı Sk., Erdek Sk., Kırlangıç Sk., Manolya Sk., Merve Sk., Safir Sk., Zafer Cd.), Yaka (Rüya Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813158

Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2042. Sk., 2172. Sk., 2172/1. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2179/2. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2222/1. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk., 2222/5. Sk., 2229. Sk., 2232. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2296. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), İskele (2018/10. Sk., 2018/4. Sk., 2018/6. Sk., 2018/7. Sk., 2018/9. Sk., 2019. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., Mithatpaşa Cd.), Kalabak (2240. Sk., 2296. Sk., 3230. Sk., 3239. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249/1. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Yenice (2246. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 3247. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

11.09.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3812999

Halıköy (Ovacık Küme Evleri, Ovacık Yaylası Küme Evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812155

Çamlık (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 841. Sk., 841/1. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 851/1. Sk., 851/2. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 858. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (853. Sk., 858. Sk., 859. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (2763. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., 901. Sk., 905. Sk., 907. Sk., 908. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 910/3. Sk., 913. Sk., 915. Sk., 917. Sk., 917/1. Sk., 917/2. Sk., 917/3. Sk., Ceylan Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kılıç Reis Cd.)

Planlandı

10.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812340

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812371

29 Ekim (2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Balcıbağ Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2053. Sk., 2058. Sk., Bahçebağ Sk., Gazi Hasan Şen Sk.)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812597

29 Ekim (2174. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2205. Sk., Atatürk Cd.), Zafer (2344. Sk., 2347. Sk., 2348. Sk., 2349. Sk., 2352. Sk., Atatürk Cd., Çiftlik Sk., TURGUT ÖZAL)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3812155

Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3812291

Orta (1158. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 1164. Sk., 1165. Sk., 1166. Sk., 1167. Sk., 1168. Sk., 1170. Sk., 1172. Sk., 1176. Sk., 1180. Sk., 1191. Sk., 1230. Sk., 1232. Sk., 1234. Sk., 1236. Sk., 1238. Sk., 29 Ekim Cd., 8101. Sk., 8103/1. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv., Türkan Saylan Cd.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3813070

Gümüldür İnönü (1260. Sk., 6159. Sk.), Orta (1113. Sk., 1117. Sk., 1260. Sk., 1264. Sk., 1272. Sk., 1274. Sk., 8103. Sk., 8103/1. Sk., Kamil Eser Cd., Koy Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3812465

Çamtepe (Canlar Sk., Esen Sk., Orhan Veli Sk., Sucu Sk., Yalın Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk.), Narlı (Candan Sk., Metin Oktay Sk., Özyuva Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813042

Gümüşpala (7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7041. Sk., 7041/1. Sk., 7042. Sk., 7044/1. Sk., 7046. Sk., 7046/1. Sk., 7046/2. Sk., 7048. Sk., 7048/1. Sk., 7049. Sk., 7050. Sk., 7051. Sk., 7052. Sk., 7053. Sk., 7054. Sk., 7054/1. Sk., Şehit Mehmet Balıkçı Sk.), Org. Nafiz Gürman (7041. Sk., 7042. Sk., 7054. Sk., 7054/1. Sk., 7054/2. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813043

Gümüşpala (7000. Sk., 7032. Sk., 7033. Sk., 7033/1. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7041. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7044/1. Sk., 7045. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813049

Gümüşpala (7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7049. Sk., 7049/1. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., Atatürk Cd.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813056

Gümüşpala (7052. Sk., 7053. Sk., 7054. Sk., 7063. Sk., 7065. Sk., 7066. Sk., 7066/1. Sk., 7066/2. Sk., 7083/2. Sk., 7086/1. Sk., Atatürk Cd.), Org. Nafiz Gürman (7054. Sk., 7055. Sk., 7061. Sk., 7062. Sk., 7063. Sk., 7063/1. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7065/1. Sk., 7086. Sk., 7111. Sk., 7111/1. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813058

Gümüşpala (7050. Sk., 7052. Sk., 7052/1. Sk., 7066/2. Sk., 7067. Sk., 7067/1. Sk., 7067/2. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7073. Sk., 7081. Sk., 7081/1. Sk., Atatürk Cd.)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813245

Alpaslan (1615/14. Sk., 1615/15. Sk., 1615/18. Sk., 1615/6. Sk., 1615/7. Sk., 1620/10. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/29. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/64. Sk., 1620/65. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/19. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 2181/10. Sk., 2181/7. Sk., 2181/8. Sk., 2181/9. Sk., 2188/4. Sk., 2188/6. Sk., 2191. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813248

Alpaslan (1615/7. Sk.), Cengizhan (1615/13. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 2181. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2188. Sk., 2188/2. Sk., 2188/3. Sk., 2188/4. Sk.)

Planlandı

11.09.2026

09:30 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3813251

R. Şevket İnce (2140/20. Sk., 2140/22. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2148/9. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 10-11 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti (Bornova, Bayındır, Bayraklı, Çeşme, Karşıyaka, Kiraz, Kınık, Urla, Tire, Menemen, Ödemiş)



KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

11.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3813191

Cennetoğlu (5708. Sk., 5708/1. Sk., 5708/3. Sk., 5709. Sk., 5709/1. Sk., 5709/2. Sk., 5709/6. Sk., 5709/7. Sk., Yeşillik Cd.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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