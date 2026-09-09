Sıra dışı turist şikayeti: ‘Sivrisinek ısırıkları psikolojimi olumsuz etkiledi’ dedi, otelden ücret iadesi istedi

Girit’in Hanya kentinde tatil yapan İngiliz turist, bacağındaki sivrisinek ısırıkları nedeniyle konakladığı otelden ayrılarak ücret iadesi talep etti. Isırıkların psikolojisini olumsuz etkilediğini ve tatilini mahvettiğini öne süren turist, ödediği parasının iadesini istedi.

Yunanistan’ın Girit Adası’nda yaşanan sıra dışı bir turist şikayeti gündem oldu. Hanya kentindeki bir otelde konaklayan İngiliz turist, sivrisinek ısırıkları nedeniyle tatilini yarıda keserek otelden ayrıldı.

Turist, konaklama için ödediği ücretin tamamının veya bir kısmının kendisine iade edilmesini talep etti.

Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda İngiliz turist, bacağındaki sivrisinek ısırıklarının fotoğraflarını yetkililerle paylaştı.

PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEMİŞ

Turist, yaşadığı durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini ve tatilinin bu nedenle mahvolduğunu öne sürdü.

Girit Bölge Danışmanı Kiriakos Kotsoglou, yerel basına yaptığı açıklamada turistin yalnızca şikayette bulunmadığını, konakladığı otelden ayrılarak resmi olarak ücret iadesi istediğini belirtti.

İngiliz turist, ödediği konaklama ücretinin tamamının ya da bir bölümünün geri verilmesini talep etti.

YETKİLİLER DE ŞAŞIRDI

Sivrisinek ısırıklarının gerekçe gösterilerek otelden para iadesi talep edilmesi, bölge yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileri tarafından sıra dışı bir olay olarak değerlendirildi.

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