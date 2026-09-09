Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)
Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül programı paylaşıldı. TREDAŞ tarafından duyurulan planlı bakım ve çalışma programında Edirne'nin İpsala, Keşan, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte TREDAŞ planlı kesinti listesi...
Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül listesi TREDAŞ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Edirne Merkez, Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde çok sayıda bölgede planlı kesintiler meydana gelecek.
EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 EYLÜL PROGRAMI TREDAŞ
İPSALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Sultan-Menderes
Başlangıç:
13.09.2026 09:30
Bitiş:
13.09.2026 15:30
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Sultan-Atatürk
Başlangıç:
13.09.2026 09:30
Bitiş:
13.09.2026 15:30
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Kocahıdır-Atatürk
Başlangıç:
12.09.2026 10:00
Bitiş:
12.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Kocahıdır-Cumhuriyet
Başlangıç:
11.09.2026 10:00
Bitiş:
11.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Sarıcaali-Köyün Kendisi
Başlangıç:
10.09.2026 10:00
Bitiş:
10.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Balabancık-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Kapucu
Başlangıç:
09.09.2026 10:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat
KEŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Boztepe-Köyün Kendisi
Başlangıç:
12.09.2026 09:00
Bitiş:
12.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Gökçetepe-Gökçetepe
Başlangıç:
11.09.2026 09:00
Bitiş:
11.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Aşağı Zaferiye
Başlangıç:
11.09.2026 09:00
Bitiş:
11.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Büyük Cami
Başlangıç:
11.09.2026 09:00
Bitiş:
11.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Aşağı Zaferiye
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Büyük Cami
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Sazlıdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Seydiköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Çamlıca-Atatürk
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Yerlisu-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Şükrüköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Çamlıca-Fevzipaşa
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Gökçetepe-Gökçetepe
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Sazlıdere-Sazlıdere
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Bahçeköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Gökçetepe-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Kadıköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Mahmutköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Pırnar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat
EDİRNE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
12.09.2026 09:00
Bitiş:
12.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-İstasyon
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 13:00
Tahmini Süre:
4 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçükdöllük-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 09:30
Bitiş:
09.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-1.Murat
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat
UZUN KÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Dereköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
11.09.2026 09:30
Bitiş:
11.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Dereköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
11.09.2026 09:30
Bitiş:
11.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Kırkkavak-Köyün Kendisi
Başlangıç:
10.09.2026 09:30
Bitiş:
10.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Atatürk
Başlangıç:
10.09.2026 09:30
Bitiş:
10.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Mescit
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Habib Hoca
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Kırkkavak-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 09:30
Bitiş:
09.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Atatürk
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Muradiye
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat
Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Mescit
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat