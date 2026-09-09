Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)
Fotoğraf Başlığı Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül programı paylaşıldı. TREDAŞ tarafından duyurulan planlı bakım ve çalışma programında Edirne'nin İpsala, Keşan, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte TREDAŞ planlı kesinti listesi...

Kaydet
a- | +A

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül listesi TREDAŞ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Edirne Merkez, Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde çok sayıda bölgede planlı kesintiler meydana gelecek.

EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 EYLÜL PROGRAMI TREDAŞ

İPSALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Sultan-Menderes
Başlangıç:
13.09.2026 09:30
Bitiş:
13.09.2026 15:30
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Sultan-Atatürk
Başlangıç:
13.09.2026 09:30
Bitiş:
13.09.2026 15:30
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Kocahıdır-Atatürk
Başlangıç:
12.09.2026 10:00
Bitiş:
12.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Kocahıdır-Cumhuriyet
Başlangıç:
11.09.2026 10:00
Bitiş:
11.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Sarıcaali-Köyün Kendisi
Başlangıç:
10.09.2026 10:00
Bitiş:
10.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Balabancık-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti İpsala / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Kapucu
Başlangıç:
09.09.2026 10:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)

KEŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Boztepe-Köyün Kendisi
Başlangıç:
12.09.2026 09:00
Bitiş:
12.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Gökçetepe-Gökçetepe
Başlangıç:
11.09.2026 09:00
Bitiş:
11.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Aşağı Zaferiye
Başlangıç:
11.09.2026 09:00
Bitiş:
11.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Büyük Cami
Başlangıç:
11.09.2026 09:00
Bitiş:
11.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Aşağı Zaferiye
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Büyük Cami
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Sazlıdere-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Seydiköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Çamlıca-Atatürk
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)



Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Yerlisu-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Şükrüköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Çamlıca-Fevzipaşa
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Gökçetepe-Gökçetepe
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Sazlıdere-Sazlıdere
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Bahçeköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Gökçetepe-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Kadıköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Mahmutköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Planlı kesinti Keşan / Edirne
Etkilenen Bölge: Pırnar-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 11:00
Bitiş:
09.09.2026 14:00
Tahmini Süre:
3 Saat

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)


EDİRNE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
12.09.2026 09:00
Bitiş:
12.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Şükrüpaşa
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 15:00
Tahmini Süre:
6 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-İstasyon
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 13:00
Tahmini Süre:
4 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Küçükdöllük-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 09:30
Bitiş:
09.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-1.Murat
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Merkez / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Koca Sinan
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 17:00
Tahmini Süre:
8 Saat

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)

UZUN KÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Dereköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
11.09.2026 09:30
Bitiş:
11.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Dereköy-Köyün Kendisi
Başlangıç:
11.09.2026 09:30
Bitiş:
11.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Kırkkavak-Köyün Kendisi
Başlangıç:
10.09.2026 09:30
Bitiş:
10.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Atatürk
Başlangıç:
10.09.2026 09:30
Bitiş:
10.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Mescit
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat

Edirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)
Başlık ResmiEdirne elektrik kesintisi 9 Eylül! TREDAŞ planlı kesinti (Keşan, İpsala, Merkez, Uzunköprü)



Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Habib Hoca
Başlangıç:
10.09.2026 09:00
Bitiş:
10.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Kırkkavak-Köyün Kendisi
Başlangıç:
09.09.2026 09:30
Bitiş:
09.09.2026 17:30
Tahmini Süre:
8 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Atatürk
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Muradiye
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat

Planlı kesinti Uzunköprü / Edirne
Etkilenen Bölge: Merkez-Mescit
Başlangıç:
09.09.2026 09:00
Bitiş:
09.09.2026 16:00
Tahmini Süre:
7 Saat

İLGİLİ HABERLER
ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül (Etimesgut, Elmadağ, Pursaklar, Sincan, Çubuk, Polatlı, Elmadağ, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik)
HABERLER
ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül (Etimesgut, Elmadağ, Pursaklar, Sincan, Çubuk, Polatlı, Elmadağ, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik)
İzmir elektrik kesintisi 7-8-9 Eylül (Karşıyaka, Bayraklı, Urla, Ödemiş, Kınık, Kiraz, Bayındır) GDZ Elektrik planlı kesinti programı
HABERLER
İzmir elektrik kesintisi 7-8-9 Eylül (Karşıyaka, Bayraklı, Urla, Ödemiş, Kınık, Kiraz, Bayındır) GDZ Elektrik planlı kesinti programı
Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara
HABERLER
Ankara elektrik kesintisi 6-7 Eylül listesi güncellendi! Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
YÜZLERCE EV BOŞALTILDI!
3 il orman yangınlarıyla savaşıyor
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
Suriye'de seçmeli dil muamması
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
2027’DE DOLAR MI TL Mİ?
OVP’den mesaj var
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
19 sene sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek...
MEZARI AÇILACAK!
MEZARI AÇILACAK!
El yazısıyla savunma notları ortaya çıktı
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
BUNU İLK DEFA SÖYLEDİ
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’yi şoke edecek açıklama
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
SİGORTADAN SKANDAL İSTEK
Işıl'ın öldüğü kazada aile bir kez daha yıkıldı
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altına yeniden petrol ve faiz freni
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
Acun Ilıcalı sosyal medyadan paylaştı
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
İran'dan ABD'ye misilleme geldi
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
Çok çalışana yüksek maaş gündemde
VLAHOVİC'E SEVK ŞOKU
VLAHOVİC'E SEVK ŞOKU
'Hakaret'ten tedbirsiz PFDK'ya gönderildi
PARA VE HAPİS CEZALARI VAR!
PARA VE HAPİS CEZALARI VAR!
"Öncesi- sonrası" fotoğrafları masum görülen ihlal mi?
EĞİTİMİN ROTASI YENİLENİYOR
EĞİTİMİN ROTASI YENİLENİYOR
Yetenekler erken yaşta keşfedilecek
CEZADAN UCU UCUNA YIRTTI!
CEZADAN UCU UCUNA YIRTTI!
Polise "Kurtuldum, gördün mü?" diyerek sevinç yaşadı
MASAJCI TERÖRÜ ÖLDÜRÜYOR
MASAJCI TERÖRÜ ÖLDÜRÜYOR
Boyun kütletme değil ölüm tuzağı
DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR!
DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR!
Teknolojide yatırım seferberliği
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
ABD'nin denizaltısı İran'ın eline geçti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alman basını yazdı, Türkiye dünyaya ders oldu!
Alman basını yazdı, Türkiye'nin o hamlesi dünyaya ders oldu
Kaydet
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası! 4 şüpheli gözaltında
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası! 4 şüpheli gözaltında
Kaydet
Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam! Paranın nereye gideceği belli oldu
Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine 1 milyon dolarlık zam!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.