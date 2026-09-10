İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

İran’ın güneyinde tansiyon yükseldi. Keşm Adası, Sirik ve Minab’ın kıyı bölgelerinde peş peşe patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İran’ın güneyinde gerilim yeniden tırmandı. Keşm Adası, Sirik ve Minab’ın kıyı bölgelerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansı, bölgedeki patlamaları duyururken, saldırıların ayrıntılarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP SEÇİMLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Patlamaların, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarının hemen ardından geldi. Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki son ABD saldırılarında İran’a ait 9 tankerin etkisiz hale getirildiğini öne sürmüştü.

Trump, İran ile ABD arasındaki savaşın 3 Kasım’daki ABD ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini ve Tahran’ın artık daha fazla dayanamayacağını söylemişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’ın ABD donanma gemilerine yönelik saldırılarının karşılığında tanker kaybetmeye devam edeceğini belirterek, son saldırılarda 5 İran tankerinin daha kaybedildiğini; 4’ünün hasar gördüğünü, 1’inin ise batırıldığını iddia etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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