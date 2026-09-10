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Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

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Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki yeni modelini duyurdu. Şirketin Xiaomi XRING O3 işlemcisini kullanan ilk amiral gemisi telefonu olan Xiaomi 18 Fold, ince ve hafif yapısının yanı sıra geniş iç ekranı, yüksek kapasiteli bataryası ve Leica imzalı kamera sistemiyle Android kullanıcılarının gözdesi olmaya hazırlanıyor. Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak merak edilirken yeni modelin özellikleri de Xiaomi tarafından duyuruldu.

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Xiaomi 18 Fold, 7 Eylül 2026'da Çin'de tanıtıldı. Katlandığında pasaport boyutuna yaklaşan kompakt bir yapıya sahip olan telefon, açıldığında 7,58 inçlik büyük bir ekrana dönüşüyor. Cihazın Çin'deki satış fiyatı da açıklandı. Peki, Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

XİAOMİ 18 FOLD TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 18 Fold'un Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı. Şirket tarafından duyurulan Çin fiyatları ise depolama ve RAM kapasitesine göre değişiyor. Xiaomi 18 Fold'un başlangıç versiyonu 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 10.999 yuan olarak satışa sunulacak.

Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri
Başlık ResmiXiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

Xiaomi 18 Fold fiyatı:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 10.999 yuan
12 GB RAM + 512 GB depolama: 11.999 yuan
16 GB RAM + 512 GB depolama: 12.999 yuan
16 GB RAM + 1 TB depolama: 14.999 yuan
16 GB RAM + 1 TB Seramik Versiyon: 15.999 yuan

Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri
Başlık ResmiXiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

XİAOMİ 18 FOLD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi 18 Fold 10 Eylül 2026 bugün Çin'de satışa çıktı. Türkiye satış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandığında Xiaomi 18 Fold'un yerel fiyatlandırması da netleşmiş olacak.

Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri
Başlık ResmiXiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

XİAOMİ 18 FOLD ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi 18 Fold, katlanabilir telefonlarda daha geniş bir ekran alanı sunmaya hazırlanıyor. Telefon kapatıldığında daha küçük ve kompakt bir yapıya sahipken açıldığında 7,58 inçlik büyük bir ekrana dönüşüyor. Cihaz kapalı durumdayken 117,8 x 83,6 milimetre ölçülerinde ve 10,68 milimetre kalınlığında. Ağırlığı ise 219 gram. Telefon tamamen açıldığında gövde kalınlığı 5,02 milimetreye kadar düşüyor.

Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri
Başlık ResmiXiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ

3 nanometre üretim teknolojisiyle hazırlanan Xiaomi'nin kendi geliştirdiği XRING O3 işlemcisi 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU ile çalışıyor. İşlemcide iki Ultra çekirdek, dört Premium çekirdek ve dört Pro çekirdek bulunuyor. XRING O3 önceki nesle göre yüzde 60 daha yüksek performans sunarken yüzde 25 daha düşük güç tüketiyor.

Grafik tarafında kullanılan G2-Ultra NX GPU ise 16 çekirdekli bir yapıya sahip. Xiaomi, önceki nesle göre grafik performansında yüzde 85 artış ve güç tüketiminde yüzde 64 azalma sağlandığını belirtti.

Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri
Başlık ResmiXiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 18 Fold, Leica destekli üçlü kamera sistemiyle geliyor. Telefonun ana kamerasında 200 megapiksel çözünürlüklü sensör bulunuyor. Ana kamera 1/1.56 inç büyüklüğünde HP5 sensör kullanıyor. Cihazda ayrıca 50 megapiksel Leica periskop telefoto kamera yer alıyor. Bu kamera 80 milimetre odak uzaklığıyla özellikle portre çekimlerinde kullanılabiliyor. Sensör içi yakınlaştırma sayesinde 160 milimetreye kadar kayıpsız yakınlaştırma yapılabiliyor.

Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri
Başlık ResmiXiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 18 Fold'un batarya kapasitesi 6000 mAh. Silikon-karbon batarya kullanan telefonda yüzde 20 oranında yüksek silikon içeriği bulunuyor. Xiaomi, bataryanın enerji yoğunluğunun 920 Wh/L seviyesine kadar ulaştığını belirtiyor. Şarj tarafında 67W kablolu HyperCharge desteği bulunuyor. Telefon ayrıca 50W kablosuz şarj özelliğine sahip.

Xiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri
Başlık ResmiXiaomi 18 Fold Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak? Xiaomi 18 Fold özellikleri



TASARIM VE DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi, katlanabilir telefonun dayanıklılığını artırmak için 7000 serisi alüminyum alaşımlı çerçeve kullanıyor. Dış ekran ve arka panelde Xiaomi Shield Glass 3.0 tercih ediliyor. İç ekranda ise çift katmanlı Ultra İnce Cam yapısı bulunuyor. Yapılan geliştirmeler iç ekranın darbe direncini yüzde 258 artırıyor. Telefonun iç ekranı 1,2 metreye kadar düşmelere karşı destek sunuyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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