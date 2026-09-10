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Teknoloji

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

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iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

Apple’ın yeni iPhone 18 Pro Max modeli, Samsung Galaxy S26 Ultra’nın karşısına A20 Pro işlemci, değişken diyaframlı kamera ve uzayan pil ömrüyle çıktı. Samsung ise 200 MP kamera, S Pen, 60W şarj ve Gizlilik Ekranı gibi özelliklerle cevap veriyor.

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Akıllı telefon pazarının iki güçlü amiral gemisi aynı büyüklükte ekrana ve benzer başlangıç depolamasına sahip olsa da kullanım deneyimi bakımından oldukça farklılaşıyor.

iPhone 18 Pro Max kamera ve video üretimine, Galaxy S26 Ultra ise yakınlaştırma, hızlı şarj ve çok yönlü kullanıma ağırlık veriyor.

ÖzellikiPhone 18 Pro MaxSamsung Galaxy S26 Ultra
Ekran6,9 inç Super Retina XDR OLED6,9 inç Dynamic AMOLED 2X
Yenileme hızı1-120 Hz ProMotion1-120 Hz adaptif
İşlemciApple A20 ProSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
BellekApple tarafından açıklanmıyor12 GB / 16 GB
Depolama256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB256 GB, 512 GB, 1 TB
Ana kamera48 MP, değişken diyafram200 MP, f/1.4
Ultra geniş açı48 MP50 MP
Telefoto48 MP, 4 kat ve optik kalitede 8 kat10 MP 3 kat ve 50 MP 5 kat
Ön kamera18 MP Center Stage12 MP
Video4K 120 FPS Dolby Vision8K 30 FPS, 4K video
Pil süresi43 saate kadar video oynatma31 saate kadar video oynatma
Kablolu şarjYaklaşık 15 dakikada yüzde 5060W, yaklaşık 30 dakikada yüzde 75
İşletim sistemiiOS 27Android 16, One UI 8.5
Özel özellikKamera Denetimi, Eylem düğmesiS Pen, Gizlilik Ekranı
Türkiye başlangıç fiyatı149.999 TL119.999 TL çıkış fiyatı

AYNI BOYUTTA İKİ FARKLI EKRAN DENEYİMİ

Her iki telefon da 6,9 inç büyüklüğünde, 120 Hz değişken yenileme hızına sahip OLED ekran kullanıyor. iPhone 18 Pro Max, Super Retina XDR ekranı ve küçültülen Dynamic Island alanıyla içerik tüketimine odaklanıyor.

Galaxy S26 Ultra’nın en önemli ekran avantajı ise yerleşik Gizlilik Ekranı. Bu özellik etkinleştirildiğinde ekran karşıdan net biçimde görülebilirken yan açılardan bakıldığında görüntü kararıyor. Kullanıcı isterse özelliği yalnızca bildirimler, şifre giriş ekranları veya belirli uygulamalar için çalışacak şekilde ayarlayabiliyor.

Samsung’un ekran içine yerleştirdiği ultrasonik parmak izi sensörüne karşılık Apple, Face ID ile yüz tanıma sistemini kullanmaya devam ediyor.

A20 PRO VE SNAPDRAGON KARŞI KARŞIYA

iPhone 18 Pro Max, 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Çipte altı çekirdekli işlemci, Neural Accelerators destekli yedi çekirdekli grafik birimi ve yapay zeka işlemleri için çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

Galaxy S26 Ultra’da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy görev yapıyor. Samsung, uzun süreli oyun performansı ve Galaxy AI işlemleri için telefonun buhar odacıklı soğutma sistemini de büyüttü.

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KAMERA REKABETİNDE YAKLAŞIM TAMAMEN FARKLI

Apple, iPhone 18 Pro Max’in arkasında üç adet 48 MP kamera kullanıyor. Ana kameranın diyaframı f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değerleri arasında değiştirilebiliyor. Bu sistem, özellikle düşük ışıkta çekim ve alan derinliğinin kontrol edilmesi konusunda kullanıcıya daha fazla seçenek sağlıyor.

48 MP telefoto kamera 4 kat yakınlaştırma sunarken sensör kırpma yöntemiyle optik kalitede 8 kat yakınlaştırma yapılabiliyor. Apple ayrıca Dolby Vision destekli 4K 120 FPS video, profesyonel kamera kontrolleri ve akıllı odak takibi sunuyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar
Başlık ResmiiPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

Galaxy S26 Ultra ise 200 MP ana kamerasıyla çözünürlüğe ve uzun mesafeli yakınlaştırmaya ağırlık veriyor. Kamera sisteminde 50 MP ultra geniş açı, 10 MP 3 kat telefoto ve 50 MP 5 kat telefoto kameralar bulunuyor. Samsung’un dijital yakınlaştırma seviyesi 100 kata kadar çıkıyor.

Samsung uzak nesnelerin fotoğraflanmasında daha esnek bir sistem sunarken iPhone, değişken diyaframı ve Dolby Vision video yetenekleriyle içerik üreticilerine daha fazla hitap ediyor.

Ön kamerada ise Apple 18 MP, Samsung ise 12 MP kameraya yer veriyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar
Başlık ResmiiPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

PİL SÜRESİNDE APPLE, ŞARJ HIZINDA SAMSUNG ÖNDE

Apple, iPhone 18 Pro Max için 43 saate kadar video oynatma süresi açıklıyor. Bu değer, iPhone 17 Pro Max’e göre altı saate varan artış anlamına geliyor. Telefon, uyumlu adaptörle yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor.

Galaxy S26 Ultra’nın 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 31 saate kadar video oynatma sunuyor. Samsung’un avantajı 60W kablolu şarj desteğinde ortaya çıkıyor. Telefon yaklaşık 30 dakikada yüzde 75 seviyesine kadar doldurulabiliyor.

Her iki modelde 25W kablosuz şarj ve 4,5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar
Başlık ResmiiPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

S PEN, GALAXY S26 ULTRA’YI FARKLILAŞTIRIYOR

Galaxy S26 Ultra’nın gövdesine yerleştirilen S Pen; el yazısıyla not alma, belge imzalama, çizim yapma ve ekran üzerinde hassas seçim gerçekleştirme imkanı sunuyor. iPhone 18 Pro Max’te yerleşik kalem desteğinin doğrudan bir karşılığı bulunmuyor.

Depolama konusunda iPhone’un avantajı 2 TB seçeneğine kadar çıkabilmesi. Galaxy S26 Ultra en fazla 1 TB depolamayla sunuluyor ancak bu sürümde 16 GB RAM bulunuyor.

İOS 27 VE ONE UI 8.5 TERCİHİ

iPhone 18 Pro Max, iOS 27 ve yeni Siri AI özellikleriyle geliyor. Sistem; Apple Intelligence, uygulamalar arasında veri kullanabilen Siri ve fotoğraf-video düzenlemeye yönelik yapay zeka araçları sunuyor. Siri AI’ın dil ve bölge desteğinin başlangıçta sınırlı olacağını belirtmek gerekiyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar
Başlık ResmiiPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

Galaxy S26 Ultra, Android 16 tabanlı One UI 8.5 kullanıyor. Galaxy AI; Google Gemini ve diğer yapay zeka servisleriyle daha geniş bir uygulama entegrasyonu sunuyor. Samsung ayrıca Galaxy S26 serisine yedi yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

iOS daha kontrollü ve Apple ekosistemiyle bütünleşik bir deneyim sağlarken One UI, arayüz kişiselleştirmesi, bölünmüş ekran, S Pen ve dosya yönetimi bakımından daha özgür bir yapı sunuyor.

GİRİŞ SEVİYESİNDE 30 BİN TL FİYAT FARKI BULUNUYOR

iPhone 18 Pro Max’in 256 GB sürümü Türkiye’de 149.999 TL’den başlıyor. Galaxy S26 Ultra’nın aynı depolama kapasitesine sahip 12 GB RAM’li versiyonu ise Türkiye’de 119.999 TL fiyatıyla satılıyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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