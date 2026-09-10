iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

Apple’ın yeni iPhone 18 Pro Max modeli, Samsung Galaxy S26 Ultra’nın karşısına A20 Pro işlemci, değişken diyaframlı kamera ve uzayan pil ömrüyle çıktı. Samsung ise 200 MP kamera, S Pen, 60W şarj ve Gizlilik Ekranı gibi özelliklerle cevap veriyor.

Akıllı telefon pazarının iki güçlü amiral gemisi aynı büyüklükte ekrana ve benzer başlangıç depolamasına sahip olsa da kullanım deneyimi bakımından oldukça farklılaşıyor.

iPhone 18 Pro Max kamera ve video üretimine, Galaxy S26 Ultra ise yakınlaştırma, hızlı şarj ve çok yönlü kullanıma ağırlık veriyor.

Özellik iPhone 18 Pro Max Samsung Galaxy S26 Ultra Ekran 6,9 inç Super Retina XDR OLED 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X Yenileme hızı 1-120 Hz ProMotion 1-120 Hz adaptif İşlemci Apple A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Bellek Apple tarafından açıklanmıyor 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Ana kamera 48 MP, değişken diyafram 200 MP, f/1.4 Ultra geniş açı 48 MP 50 MP Telefoto 48 MP, 4 kat ve optik kalitede 8 kat 10 MP 3 kat ve 50 MP 5 kat Ön kamera 18 MP Center Stage 12 MP Video 4K 120 FPS Dolby Vision 8K 30 FPS, 4K video Pil süresi 43 saate kadar video oynatma 31 saate kadar video oynatma Kablolu şarj Yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 60W, yaklaşık 30 dakikada yüzde 75 İşletim sistemi iOS 27 Android 16, One UI 8.5 Özel özellik Kamera Denetimi, Eylem düğmesi S Pen, Gizlilik Ekranı Türkiye başlangıç fiyatı 149.999 TL 119.999 TL çıkış fiyatı

AYNI BOYUTTA İKİ FARKLI EKRAN DENEYİMİ

Her iki telefon da 6,9 inç büyüklüğünde, 120 Hz değişken yenileme hızına sahip OLED ekran kullanıyor. iPhone 18 Pro Max, Super Retina XDR ekranı ve küçültülen Dynamic Island alanıyla içerik tüketimine odaklanıyor.

Galaxy S26 Ultra’nın en önemli ekran avantajı ise yerleşik Gizlilik Ekranı. Bu özellik etkinleştirildiğinde ekran karşıdan net biçimde görülebilirken yan açılardan bakıldığında görüntü kararıyor. Kullanıcı isterse özelliği yalnızca bildirimler, şifre giriş ekranları veya belirli uygulamalar için çalışacak şekilde ayarlayabiliyor.

Samsung’un ekran içine yerleştirdiği ultrasonik parmak izi sensörüne karşılık Apple, Face ID ile yüz tanıma sistemini kullanmaya devam ediyor.

A20 PRO VE SNAPDRAGON KARŞI KARŞIYA

iPhone 18 Pro Max, 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen A20 Pro işlemciden güç alıyor. Çipte altı çekirdekli işlemci, Neural Accelerators destekli yedi çekirdekli grafik birimi ve yapay zeka işlemleri için çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

Galaxy S26 Ultra’da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy görev yapıyor. Samsung, uzun süreli oyun performansı ve Galaxy AI işlemleri için telefonun buhar odacıklı soğutma sistemini de büyüttü.

KAMERA REKABETİNDE YAKLAŞIM TAMAMEN FARKLI

Apple, iPhone 18 Pro Max’in arkasında üç adet 48 MP kamera kullanıyor. Ana kameranın diyaframı f/1.48, f/1.8, f/2.8 ve f/4.0 değerleri arasında değiştirilebiliyor. Bu sistem, özellikle düşük ışıkta çekim ve alan derinliğinin kontrol edilmesi konusunda kullanıcıya daha fazla seçenek sağlıyor.

48 MP telefoto kamera 4 kat yakınlaştırma sunarken sensör kırpma yöntemiyle optik kalitede 8 kat yakınlaştırma yapılabiliyor. Apple ayrıca Dolby Vision destekli 4K 120 FPS video, profesyonel kamera kontrolleri ve akıllı odak takibi sunuyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

Galaxy S26 Ultra ise 200 MP ana kamerasıyla çözünürlüğe ve uzun mesafeli yakınlaştırmaya ağırlık veriyor. Kamera sisteminde 50 MP ultra geniş açı, 10 MP 3 kat telefoto ve 50 MP 5 kat telefoto kameralar bulunuyor. Samsung’un dijital yakınlaştırma seviyesi 100 kata kadar çıkıyor.

Samsung uzak nesnelerin fotoğraflanmasında daha esnek bir sistem sunarken iPhone, değişken diyaframı ve Dolby Vision video yetenekleriyle içerik üreticilerine daha fazla hitap ediyor.

Ön kamerada ise Apple 18 MP, Samsung ise 12 MP kameraya yer veriyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

PİL SÜRESİNDE APPLE, ŞARJ HIZINDA SAMSUNG ÖNDE

Apple, iPhone 18 Pro Max için 43 saate kadar video oynatma süresi açıklıyor. Bu değer, iPhone 17 Pro Max’e göre altı saate varan artış anlamına geliyor. Telefon, uyumlu adaptörle yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor.

Galaxy S26 Ultra’nın 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 31 saate kadar video oynatma sunuyor. Samsung’un avantajı 60W kablolu şarj desteğinde ortaya çıkıyor. Telefon yaklaşık 30 dakikada yüzde 75 seviyesine kadar doldurulabiliyor.

Her iki modelde 25W kablosuz şarj ve 4,5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

S PEN, GALAXY S26 ULTRA’YI FARKLILAŞTIRIYOR

Galaxy S26 Ultra’nın gövdesine yerleştirilen S Pen; el yazısıyla not alma, belge imzalama, çizim yapma ve ekran üzerinde hassas seçim gerçekleştirme imkanı sunuyor. iPhone 18 Pro Max’te yerleşik kalem desteğinin doğrudan bir karşılığı bulunmuyor.

Depolama konusunda iPhone’un avantajı 2 TB seçeneğine kadar çıkabilmesi. Galaxy S26 Ultra en fazla 1 TB depolamayla sunuluyor ancak bu sürümde 16 GB RAM bulunuyor.

İOS 27 VE ONE UI 8.5 TERCİHİ

iPhone 18 Pro Max, iOS 27 ve yeni Siri AI özellikleriyle geliyor. Sistem; Apple Intelligence, uygulamalar arasında veri kullanabilen Siri ve fotoğraf-video düzenlemeye yönelik yapay zeka araçları sunuyor. Siri AI’ın dil ve bölge desteğinin başlangıçta sınırlı olacağını belirtmek gerekiyor.

iPhone 18 Pro Max mi Galaxy S26 Ultra mı? İki amiral gemisi arasındaki tüm farklar

Galaxy S26 Ultra, Android 16 tabanlı One UI 8.5 kullanıyor. Galaxy AI; Google Gemini ve diğer yapay zeka servisleriyle daha geniş bir uygulama entegrasyonu sunuyor. Samsung ayrıca Galaxy S26 serisine yedi yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

iOS daha kontrollü ve Apple ekosistemiyle bütünleşik bir deneyim sağlarken One UI, arayüz kişiselleştirmesi, bölünmüş ekran, S Pen ve dosya yönetimi bakımından daha özgür bir yapı sunuyor.

GİRİŞ SEVİYESİNDE 30 BİN TL FİYAT FARKI BULUNUYOR

iPhone 18 Pro Max’in 256 GB sürümü Türkiye’de 149.999 TL’den başlıyor. Galaxy S26 Ultra’nın aynı depolama kapasitesine sahip 12 GB RAM’li versiyonu ise Türkiye’de 119.999 TL fiyatıyla satılıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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