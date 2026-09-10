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Konya’da trafikte takip edip aracın önünü kestiler: Araçtan Glock çıktı, 360 bin TL ceza kesildi

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Konya’da trafikte bir otomobili araçlarıyla ısrarla takip ederek önünü kestikleri belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçlarda Glock marka 9 milimetre tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. İki şüpheliye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve araçları trafikten menedildi.

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Konya’nın Karatay ilçesinde trafikte yaşanan olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde bir otomobilin başka araçlar tarafından takip edilerek önünün kesildiğine ilişkin görüntülerin basın ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri ve olayla ilgili elde edilen bilgileri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

AYNI GECE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayın 7 Eylül 2026 akşamı meydana geldiği tespit edildi.

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen R.Ş.D. ve M.Ö. isimli iki şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu aynı gece yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçlarda da detaylı arama gerçekleştirildi.

Konya’da trafikte takip edip aracın önünü kestiler: Araçtan Glock çıktı, 360 bin TL ceza kesildi
Başlık ResmiKonya’da trafikte takip edip aracın önünü kestiler: Araçtan Glock çıktı, 360 bin TL ceza kesildi

ARAÇTAN GLOCK TABANCA VE FİŞEKLER ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 1 adet Glock marka 9 milimetre tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

KİŞİ BAŞI 180 BİN TL CEZA

Olayın trafik yönünden yapılan incelemesinde ise iki şüpheliye “Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme” fiili kapsamında işlem uygulandı.

R.Ş.D. ve M.Ö.’ye ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası kesildi.

Şüphelilerin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.

ARAÇLAR DA 60 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Cezai işlemler yalnızca para cezası ve sürücü belgeleriyle sınırlı kalmadı. Olayda kullanılan araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayın sosyal medya ve basın-yayın organlarında yer almasının ardından ekiplerin hızla çalışma başlattığı belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldiği anlaşılan olaya ilişkin olarak yapılan çalışmada; 7 Eylül 2026 akşamı meydana gelen olaya karıştıkları tespit edilen R.Ş.D. ve M.Ö. isimli şahıslar, ekiplerimizce yapılan titiz çalışmalar neticesinde aynı gece yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Açıklamada ayrıca araçlarda Glock marka tabanca ve 14 fişek bulunduğu, iki şüpheliye toplam 360 bin TL ceza uygulandığı, ehliyetlerine ve araçlarına 60 gün süreyle işlem yapıldığı bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi.

R.Ş.D. ve M.Ö., çıkarıldıkları adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yürütülen işlemler kapsamında ele geçirilen tabanca ve mühimmatla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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