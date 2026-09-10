İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 11 arttı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yapılan bir çalışmayla İstanbul'da ağustos ayında hava kirliliğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı belirlendi. Ölçümlere göre kentte en kirli hava Sultangazi'de kaydedilirken en az kirliliğin olduğu yer ise Alibeyköy oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde gerçekleştirilen çalışmada şehirdeki hava kirliliğinin ağustos ayında bir önceki senenin aynı dönemine oranla yüzde 11 arttığı belirlendi.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın ağustos aylarında hava kirliliği oranı ile alakalı çalışma yapıldı.

İstanbulda hava kirliliği bir yılda yüzde 11 arttı

HAVADAKİ PARTİKÜL ORANI İNCELENDİ

Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

Buna göre, İstanbul'da ağustos ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 31,9 mikrogram, geçen senenin aynı ayında ise 28,87 mikrogram olarak tespit edildi.

Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen seneye oranla yüzde 11 arttı.

İstanbulda hava kirliliği bir yılda yüzde 11 arttı

EN FAZLA KİRLİLİK SULTANGAZİ'DE

Ağustos ayında şehirde partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,06 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 51,26 mikrogramla "Sultangazi 2" ve 44,28 mikrogramla "Tuzla" istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 19,44 mikrogramla "Alibeyköy" oldu. Partikül madde kirliliği "Kandilli 1" istasyonunda 19,66 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 19,77 mikrogram ölçüldü.

Bu kapsamda, şehirdeki partikül madde hava kirliliği oranının 9 istasyonda azaldığı, 17 istasyonda ise arttığı belirlendi.

İstanbulda hava kirliliği bir yılda yüzde 11 arttı

EN FAZLA ARTIŞ SARIYER'DE

Hava kirliliği oranının ağustos ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 120,05 ile "Sarıyer", yüzde 95,29 ile "Kumköy" olarak belirlendi.

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 30,89 ile "Yenibosna" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 23,77 ile "Bağcılar", yüzde 21,82 ile "Maslak" istasyonları takip etti.

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen partikül madde ortalamaları şu şekilde:

İstasyonlar 2025 ağustos µg/m3 2026 ağustos µg/m3 Değişim yüzdesi Aksaray 32,54 33,3 2,31 Alibeyköy 23,5 19,44 -17,26 Arnavutköy 15,66 26,63 70,04 Avcılar 33,11 31,34 -5,35 Bağcılar 31,05 23,67 -23,77 Beşiktaş 19,86 22,99 15,76 Beylikdüzü 33,98 41,3 21,54 Büyükada 19,14 21,86 14,21 Çatladıkapı 30,06 33,1 10,13 Esenler 24,08 26,44 9,81 Kadıköy 23,14 29,52 27,59 Kağıthane 1 36,61 41,19 12,53 Kandilli 1 18,2 19,66 8,07 Kartal 25,18 31,1 23,52 Kumköy 20,09 39,24 95,29 Maslak 26,82 20,97 -21,82 Sancaktepe 46,19 42,75 -7,45 Sarıyer 15,45 33,99 120,05 Selimiye 35,76 33,06 -7,54 Sultangazi 1 35,71 53,06 48,58 Sultangazi 2 32,55 51,26 57,45 Sultangazi 3 50,28 40,2 -20,05 Tuzla 39,48 44,28 12,17 Ümraniye 1 21,25 19,77 -6,93 Üsküdar 1 22,11 22,46 1,57 Yenibosna 38,8 26,82 -30,89

Hava kirliliği oranlarını AA muhabirine değerlendiren Prof. Dr. Toros, İstanbul'da ağustos ayında ölçülen partikül madde konsantrasyonundaki yükselişin değerlendirilmesinde meteorolojik koşulların önemli bir faktör olduğunu belirtti.

DEĞERLERİN TAKİP EDİLMESİ ÖNEMLİ

Hava kirliliğinin azalması ya da artmasının birçok farklı sebebinin olduğunu kaydeden Toros, insan sağlığı bakımından bu değerlerin takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Toros, İTÜ bünyesinde İstanbul'un hava kirliliğini düzenli olarak izlediklerini belirterek, "İstanbul'un ağustos ayı hava kirliliği rakamlarını geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdık. Buna göre hava kirliliğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış tespit ettik. Ağustos 2026'da İstanbul'da hava kalitesinin Ağustos 2025'e göre daha olumsuz seyretmesinde, özellikle ayın ikinci yarısında etkili olan uzun süreli sıcak, yağışsız ve atmosferik olarak daha kararlı şartların oluşması sayılabilir. Zayıflayan rüzgarlar ve düşük atmosferik karışım, sınır tabaka yüksekliğini ve şehrin havalandırma kapasitesini azaltırken, yağışın ve güçlü konvektif sistemlerin sınırlı olması kirleticilerin atmosferden uzaklaştırılmasını güçleştiriyor." dedi.

METEOROLOJİK KOŞULLAR DA ETKİLİ

İstanbul'daki ölçümlerin istasyonlara göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Toros, bazı bölgelerde hava kirliliği düşerken bazı bölgelerde ciddi seviyelerde artmasının, yerel şartların yanı sıra meteorolojik koşulların da hava kalitesi üstünde belirleyici olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Toros, özellikle rüzgarın zayıfladığı, yağışın azaldığı ve atmosferik kararlılığın arttığı dönemlerde kentte hava kirliliğinin daha yakından takip edilmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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