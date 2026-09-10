Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu! Roketatar ve tank mühimmatı ele geçirildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral’ın, Sedat Şahin’e yönelik suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Suikastta kullanılmak üzere Beykoz’daki bir peyzaj alanına gizlenen cephanelikte roketatar, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof ve 2 MP5 otomatik silah ele geçirildi. Operasyonda 19 kişi tutuklandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sosyal medyayı propaganda aracı olarak kullanan silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalarda dikkat çeken bir suikast planı deşifre oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, Sedat Şahin’e yönelik hazırlanan saldırının silah deposundan keşif çalışmalarına, saldırganların kaçış planından yapılacak ödemelere kadar birçok ayrıntısına ulaşıldı.

BEYKOZ'DA CEPHANELİK YAPMIŞLAR

Operasyonun fitili 31 Ağustos 2026’da Kadıköy’de ateşlendi. Durdurulmak istenen bir araçtan kaçarak uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde bir tabanca ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yakalamanın ardından açık ve kapalı kaynaklar üzerinden yürütülen analiz ve istihbarat çalışmaları soruşturmayı Beykoz’a taşıdı. Ekipler, peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin organize suç örgütünün silah ve mühimmatlarını saklamak amacıyla kullanıldığını belirledi.

Saralların Sedat Şahine suikast hazırlığı deşifre oldu! Roketatar ve tank mühimmatı ele geçirildi
Başlık ResmiSaralların Sedat Şahine suikast hazırlığı deşifre oldu! Roketatar ve tank mühimmatı ele geçirildi

AĞAÇLARIN ARASINDAN ROKETATAR ÇIKTI

Dedektör köpekleriyle peyzaj alanında gerçekleştirilen aramada adeta bir cephanelik bulundu. 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47) uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile el konuldu.

Soruşturma kapsamında, silah ve mühimmatların peyzaj alanına farklı zamanlarda getirildiği, ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephaneliğin, planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi.

HEPSİNİ KONTEYNIRA TAŞIMIŞLAR

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, ele geçirilen silah ve mühimmatın Sedat Şahin’e yönelik planlanan öldürme eyleminde kullanılacağı, suç unsurlarının operasyondan yalnızca bir gün önce alandaki konteynıra taşındığı tespit edildi.

Soruşturmanın odağındaki isim ise hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında firari bulunan Yakup Kerem Saral oldu. Saral’ın, Sedat Şahin’in öldürülmesine yönelik eylemi organize ettiği belirlendi.

Saralların Sedat Şahine suikast hazırlığı deşifre oldu! Roketatar ve tank mühimmatı ele geçirildi
Başlık ResmiSaralların Sedat Şahine suikast hazırlığı deşifre oldu! Roketatar ve tank mühimmatı ele geçirildi

SEDAT ŞAHİN’İN FOTOĞRAFLARI BULUNDU

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller, suikast hazırlığının boyutunu da ortaya koydu. İncelemelerde Sedat Şahin’in fotoğrafları ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler bulundu.

Dijital materyallerde Sedat Şahin’in hareketlerinin takip edildiği ve katılacağı programlara yönelik keşif faaliyetleri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyallerinde ayrıca çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafı, uyuşturucu madde görüntüleri ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulundu.

Sedat Şahin
Başlık ResmiSedat Şahin

TETİKÇİLERİ YURT DIŞINA KAÇIRMA PLANI

Dijital incelemelerde suikastın sonrasına ilişkin planlamaya da ulaşıldı. Yakup Kerem Saral’ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı ve karşılığında yüklü miktarda ödeme yapacağı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında eyleme iştirak ettiği belirlenen 7’si İran uyruklu, 1’i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ayrıca 1 UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek bulundu.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 19 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasıyla, Sedat Şahin’e yönelik keşif çalışmaları yapılan, roketatardan anti-tank mühimmatına kadar ağır silahların hazırlandığı ve saldırının ardından faillerin yurt dışına kaçırılmasının planlandığı suikast organizasyonu eyleme dönüşmeden çökertilmiş oldu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazetesi'ne konuştu
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
KİLOSU 3 BİN LİRA!
KİLOSU 3 BİN LİRA!
Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bakan Şimşek'ten 'hayat pahalılığı' mesajı
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
4 bin yıllık Hitit kabının içinden çıktı
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
Sosyal medya hesabını kapatması yetmedi
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sendromu!
KATİLE ORTAK TAVIR!
KATİLE ORTAK TAVIR!
Dünya İsrail'i nihayet gördü
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
Antalya'da yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vlahovic ceza alacak mı? PFDK'ye sevk edilmişti!
Vlahovic ceza alacak mı? PFDK'ye sevk edilmişti
Kaydet
100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
100 gramı 300, 1 kilosu 3 bin lira! Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
Kaydet
Masaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi
Masaj yaptırıyor, dişçiye gidiyor! Dünyanın en uzun atı 2027 rekorlar kitabına girdi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.