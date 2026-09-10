Vlahovic ceza alacak mı? PFDK'ye sevk edilmişti!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından Dusan Vlahovic hakkında başlatılan disiplin süreci gündemdeki yerini koruyor. Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı el hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sırp futbolcunun alabileceği ceza merak konusu oldu. Vlahovic ceza alacak mı sorusu gündeme gelirken oyuncu Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında "hakaret" gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

Siyah-beyazlı yönetim ise sevk kararına tepki gösteriyor. Beşiktaş, olay sırasında rakip futbolcunun da Vlahovic'i tahrik ettiğini savunurken Skriniar'ın disipline sevk edilmemesine dikkat çekiyor. Kulüp kararın ardından gerekli itirazları yapacağını açıklarken yönetimin PFDK'dan çıkacak sonuca göre izleyeceği yol da şekillenecek. Peki, Vlahovic ceza alacak mı?

VLAHOVİC CEZA ALACAK MI?

Vlahovic derbide Milan Skriniar ile yaşadığı gerilim sırasında rakibine yönelik yaptığı el hareketi nedeniyle "hakaret" kapsamında disipline gönderildi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde futbolcular arasındaki hakaret eylemi için ceza alabileceği öngörülüyor.

Sırp golcü hakkındaki nihai karar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecek.

Vlahovic ceza alacak mı? PFDKye sevk edilmişti!

VLAHOVİC KAÇ MAÇ CEZA ALIR?

Talimatın 41. maddesi kapsamında hakaret eylemi için Vlahovic'in 2 ila 5 maç arası men cezası alması söz konusu. Vlahovic'e en az 2 maçlık ceza verilmesi halinde Beşiktaş'ın Erzurum ve Amed karşılaşmalarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Vlahovic ceza alacak mı? PFDKye sevk edilmişti!

Siyah-beyazlı ekibin önündeki maçlar arasında Erzurum ve Amed'in yanı sıra Kocaelispor, Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşmaları da bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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