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Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı! Suç örgütü yanına avukat yerleştirmiş

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Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Menderes eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına suç örgütü tarafından yerleştirildiği ve cinsel içerikli yazışmaları olduğu tespit edilen bir avukat gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen; 'rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik' suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddialarını içeren soruşturma kapsamında, eski başkan İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü'nün adresi belirlendi.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAŞMALARI TESPİT EDİLDİ

Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli avukat, 9 Eylül günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı! Suç örgütü yanına avukat yerleştirmiş
Başlık ResmiBelediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı! Suç örgütü yanına avukat yerleştirmiş

'KURUÇAYLAR' SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI VARMIŞ

Öte yandan, soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve Ankara Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen şüpheli Avukat Elifnur Gürcü’nün, 'Kuruçaylar' olarak bilinen suç örgütü tarafından planlı bir şekilde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiği tespit edildi.

Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı! Suç örgütü yanına avukat yerleştirmiş
Başlık ResmiBelediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı! Suç örgütü yanına avukat yerleştirmiş
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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