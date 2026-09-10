İstanbul'a yeni eğitim-öğretim yılında 83 yeni okul
İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci yeni eğitim dönemine 83 yeni okulla başlayacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen okullar sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek.
İstanbul, yeni eğitim-öğretim yılına 83 yeni okulla merhaba diyecek.
Yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni okullar depreme dayanıklı yapıları, sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla eğitim verecek.
İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak okulların dağılımı şu şekilde:
- 74 derslikli 8 anaokulu
- 670 derslikli 23 ilkokul
- 814 derslikli 29 ortaokul
- 532 derslikli 16 lise
- 8 derslikli 1 halk eğitim merkezi
- 112 derslikli 6 özel eğitim okulu
130 OKUL İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Kent genelinde 130 okulun inşaatı devam ederken, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütülüyor. Planlama aşamasında ise 160 okul yer alıyor.
İstanbul Valiliği, devletin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yatırımlarla "Tüm okullarda tekli eğitim" hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.