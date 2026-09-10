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İstanbul'a yeni eğitim-öğretim yılında 83 yeni okul

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İstanbul'a yeni eğitim-öğretim yılında 83 yeni okul

İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci yeni eğitim dönemine 83 yeni okulla başlayacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen okullar sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek.

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İstanbul, yeni eğitim-öğretim yılına 83 yeni okulla merhaba diyecek.

Yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı yeni okullar depreme dayanıklı yapıları, sosyal donatı alanları, tiyatro ve konferans salonlarıyla eğitim verecek.

İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınacak okulların dağılımı şu şekilde:

- 74 derslikli 8 anaokulu
- 670 derslikli 23 ilkokul
- 814 derslikli 29 ortaokul
- 532 derslikli 16 lise
- 8 derslikli 1 halk eğitim merkezi
- 112 derslikli 6 özel eğitim okulu

130 OKUL İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Kent genelinde 130 okulun inşaatı devam ederken, 8 okulda güçlendirme çalışması yürütülüyor. Planlama aşamasında ise 160 okul yer alıyor.

İstanbul Valiliği, devletin imkanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yatırımlarla "Tüm okullarda tekli eğitim" hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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