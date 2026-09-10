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3. Sayfa

Yaz tatilinde çalışmaya başlamıştı… 13 yaşındaki Tunç’un acı sonu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaz tatilinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, bakımını yaptığı aracın klima gazının patlaması sonucu başına isabet eden parçayla hayatını kaybetti. Okulların açılmasına günler kala vefat eden Tunç’un cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Samandağ ilçesi Huzurlu Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Tunç Çam, Çanakoluk Ortaokulundan mezun olduktan sonra yaz tatilini geçirmek için yaklaşık 2 ay önce mahallede bulunan tamirhanede çırak olarak çalışmaya başladı.

Yaz tatilinde çalışmaya başlamıştı… 13 yaşındaki Tunç’un acı sonu
Başlık ResmiYaz tatilinde çalışmaya başlamıştı… 13 yaşındaki Tunç’un acı sonu

BAKIM YAPTIĞI SIRADA FELAKET YAŞANDI

Tunç'un 8 Eylül tarihinde iş yerine gelen bir aracın motor kısmında bakım yaptığı esnada patlama yaşandı. Aracın motor kısmından kopan parça, Çam’ın başına isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından 13 yaşındaki Çam'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaz tatilinde çalışmaya başlamıştı… 13 yaşındaki Tunç’un acı sonu
Başlık ResmiYaz tatilinde çalışmaya başlamıştı… 13 yaşındaki Tunç’un acı sonu

ARAÇ KLİMASINDAKİ GAZ PATLAMIŞ

Olayın ardından iş yeri sahibi M.Y., Tunç’un babası olan T.Ç’yi arayıp durumu anlatması üzerine şehir dışında olması üzerine diğer aile üyeleri iş yerine gitti. Tunç ailesinin iş yerine geldiği esnada çocuğun ölüm haberini aldı. Tunç’un ölüm nedeninin araç klimasındaki gaz patlamasından kaynaklandığı belirlendi. Tunç’un cenazesi gözyaşları içerisinde Huzurlu Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Yaz tatilinde çalışmaya başlamıştı… 13 yaşındaki Tunç’un acı sonu
Başlık ResmiYaz tatilinde çalışmaya başlamıştı… 13 yaşındaki Tunç’un acı sonu

Öte yandan okulların açılmasına sayılı günler kala yaşanan vefat aileyi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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