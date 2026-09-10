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Dünya

Arap dünyasında diplomatik deprem! Cezayir BAE ile ilişkileri kesti

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Arap dünyasında diplomatik deprem! Cezayir BAE ile ilişkileri kesti

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir devlet televizyonunun duyurduğu kararda, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması için "tüm yolların tüketildiği" ifade edildi.

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Kuzey Afrika ile Körfez hattında uzun süredir yükselen tansiyonda ipler koptu. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesme kararı aldı.

"TÜM YOLLAR TÜKETİLDİ"

Abu Dabi'yi Sahel ve Kuzey Afrika'daki nüfuzunu genişletmek ve Cezayir'in terör örgütü kabul ettiği El-Kabail Bağımsızlık Hareketi 'ni desteklemekle suçlayan yönetim, ilişkileri sürdürmek için "tüm yolların tüketildiğini" açıkladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM UZUN SÜREDİR TIRMANIYORDU

Cezayir ile Abu Dabi arasındaki anlaşmazlığın arkasında Kuzey Afrika ve Sahel'deki nüfuz mücadelesi de bulunuyor. Cezayir medyasında BAE'ye yönelik suçlamalar uzun süredir yer alırken Abu Dabi yönetimi bölgesel anlaşmazlıkları körüklemeye çalışmakla suçlanıyordu.

Reuters da diplomatik ilişkilerin kesilmesinin kesin nedeninin henüz açıklanmadığını, ancak Cezayir medyasının geçmişte BAE'yi bölgede anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla sert şekilde eleştirdiğini yazdı.

Cezayir tarafının BAE'ye yönelik suçlamaları arasında, Cezayir'in terör örgütü olarak kabul ettiği ayrılıkçı El-Kabail Bağımsızlık Hareketi (MAK) destek verildiği iddiası da bulunuyor. Bunun yanında BAE'nin Libya ve Sahel'deki etkinliği ile Batı Sahra meselesinde Fas'a verdiği destek, iki başkent arasındaki başlıca anlaşmazlık alanları arasında gösterilmişti.

Arap dünyasında diplomatik deprem! Cezayir BAE ile ilişkileri kesti
Başlık ResmiArap dünyasında diplomatik deprem! Cezayir BAE ile ilişkileri kesti

İPLER KADEMELİ OLARAK KOPMUŞTU

İki ülke arasındaki ilişkiler diplomatik kopuş kararından önce de gerilemişti. Cezayir, ocak ayında BAE'deki diplomatik temsil seviyesini düşürmüş, şubat ayında ise iki ülke arasındaki hava hizmetleri anlaşmasını iptal etmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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