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Dünya

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çalışanların yüzüne biber tozu atıp paralarla kaçtı

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Hindistan’da bankaya giren bir soyguncu, çalışanların yüzüne biber tozu atarak yaklaşık 4 bin 200 dolarla kaçtı. Şüpheli, banka çalışanları ve polis ekiplerinin takibi sonucu 30 dakika içinde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Hindistan’ın Nagpur kentinde bir banka, sıra dışı bir soygun girişimine sahne oldu. Müşteri gibi davranarak şubeye gelen 28 yaşındaki Suraj Borkar, çalışanların yüzüne biber tozu atarak yaşanan kargaşadan yararlandı ve para çantasını alıp kaçtı.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çalışanların yüzüne biber tozu atıp paralarla kaçtı
Başlık ResmiFilm sahnelerini aratmayan soygun! Çalışanların yüzüne biber tozu atıp paralarla kaçtı

ÇALIŞANLARIN YÜZÜNE ATIP KAÇTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin çalışanların elindeki para çantasını almak için üzerlerine biber tozu attığı görülüyor. Kısa süre içinde çalışanların şaşkınlığından yararlanan şüpheli, para çantasını alarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Film sahnelerini aratmayan soygun! Çalışanların yüzüne biber tozu atıp paralarla kaçtı
Başlık ResmiFilm sahnelerini aratmayan soygun! Çalışanların yüzüne biber tozu atıp paralarla kaçtı

YARIM SAATTE YAKAYI ELE VERDİ

Biber tozunun etkisini atlatan banka çalışanlarının vakit kaybetmeden şüphelinin peşine düştüğü belirtildi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri de yaşanan hareketliliği fark ederek kovalamacaya dahil oldu. Banka çalışanlarının da yardımıyla yürütülen titiz çalışma sonucu polis, şüpheliyi olay yerinden fazla uzaklaşamadan 30 dakika içinde yakaladı.

Yapılan aramada çalınan yaklaşık 4 bin 200 doların (yaklaşık 203 bin TL) tamamı ele geçirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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