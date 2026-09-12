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Spor

ABD Açık'ta finalin adı: Alexander Zverev-Ben Shelton

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ABD Açık'ta finalin adı: Alexander Zverev-Ben Shelton

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek erkekler finalinde Alman raket Alexander Zverev ile ABD'li Ben Shelton karşı karşıya gelecek.

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New York kentinde gerçekleştirilen ABD Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 1 numarası Alexander Zverev, yarı finalde Rus raket Karen Khachanov'u 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

ABD'li Ben Shelton ise vatandaşı Frances Tiafoe'yi 4-6, 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasının finaline yükseldi.

Ben Shelton
Başlık ResmiBen Shelton

Alexander Zverev ile Ben Shelton, 13 Eylül Pazar günü ABD Açık finalinde karşı karşıya gelecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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