ABD Açık'ta finalin adı: Alexander Zverev-Ben Shelton

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek erkekler finalinde Alman raket Alexander Zverev ile ABD'li Ben Shelton karşı karşıya gelecek.

New York kentinde gerçekleştirilen ABD Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 1 numarası Alexander Zverev, yarı finalde Rus raket Karen Khachanov'u 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

ABD'li Ben Shelton ise vatandaşı Frances Tiafoe'yi 4-6, 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasının finaline yükseldi.

Ben Shelton

Alexander Zverev ile Ben Shelton, 13 Eylül Pazar günü ABD Açık finalinde karşı karşıya gelecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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