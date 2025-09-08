Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > ABD Açık'ta şampiyon Alcaraz oldu: Altıncı grand slam zaferi

ABD Açık'ta şampiyon Alcaraz oldu: Altıncı grand slam zaferi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Açık&#039;ta şampiyon Alcaraz oldu: Altıncı grand slam zaferi
Tenis, ABD Açık, Carlos Alcaraz, Grand Slam, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan Jannik Sinner'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

 

Dünya klasmanının ilk iki basamağında yer alan Sinner ve Alcaraz, bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından ABD Açık finalinde de karşı karşıya geldi.

İLK SET ALCARAZ'IN

Maça servis kırarak başlayan Alcaraz, ilk servislerinde etkili olamayan ve 9 basit hata yapan rakibi karşısında ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı. İkinci setin 4. oyununda servis kıran Sinner, seti 6-3 alarak durumu 1-1 yaptı.

ALTINCI GRAND SLAM ZAFERİ

Turnuva boyunca ilk kez set kaybeden Alcaraz, baştan sona domine ettiği üçüncü seti sadece bir oyun vererek 6-1 kazandı. Son seti 6-4, maçı da 3-1 alan Alcaraz, turnuvada iki, toplamda ise altıncı grand slam zaferine uzandı.

EN GENÇ İKİNCİ İSİM

Alcaraz, bu şampiyonluğun ardından yeniden dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı. İspanyol tenisçi, Bjorn Borg'ün ardından 6 grand slam şampiyonluğuna en genç yaşta (22 yaş 125 gün) ulaşan ikinci sporcu oldu.

Alcaraz ile Sinner arasında final mücadelesini ABD Başkanı Donald Trump da izledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Düğün salonu önündeki küfür kavgasında kan aktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uğurcan Çakır umutlu konuştu: O maçı örnek verdi - SporUğurcan Çakır umutlu konuştu: O maçı örnek verdiVincenzo Montella'dan ayrılık cevabı: Endişem yok - SporVincenzo Montella'dan ayrılık cevabı: Endişem yokArda Güler ile Lamine Yamal arasında tartışma: Tansiyon yükseldi - SporArda ile Yamal arasında tartışma: Tansiyon yükseldiA Milli Takım'dan 41 yıl sonra en kötü rekor: Tam bir hayal kırıklığı - SporA Milli Takım'dan 41 yıl sonra en kötü rekorMauro Icardi'den kilo eleştirilerine tepki: Hayal görmeyin - SporMauro Icardi'den kilo eleştirilerine tepki: Hayal görmeyinİspanya'da Pedri'den Galatasaray örneği - Sporİspanya'da Pedri'den Galatasaray örneği
Sonraki Haber Yükleniyor...