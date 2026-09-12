ÖZEL│Fenerbahçe’nin yıldızı Archie Brown’ı eski hocaları anlattı: Bir gün Premier Lig’de oynayacak

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının golünü kaydeden Archie Brown, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. 24 yaşındaki sol bek, Devler Ligi’nde haftanın 11'ine de seçilerek taraftarlardan alkış topladı. İngiliz yıldızın eski teknik direktörlerinden Ludovic Magnin ve Pedro Neto, öğrencilerinin dikkat çeken performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin zorlu Roma maçında etkileyici oyunuyla öne çıkan isimlerinden biri de Archie Brown oldu. İngiliz oyuncu, başarılı performansını 48'inci dakikada kaydettiği golle taçlandırmayı başardı. UEFA tarafından karşılaşma sonrası "maçın adamı" seçilen Brown, haftanın 11'ine de girerek kalitesini bir kez daha kanıtladı. Genç yeteneğin bir dönem İsviçre takımı FC Lausanne-Sport’ta beraber çalıştığı teknik direktörleri Ludovic Magnin ve Pedro Neto, öğrencilerinin gelişim sürecini ve potansiyelini Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

MAGNIN: BAŞKAN İLK GÜN ONUNLA KONUŞMAMI RİCA ETTİ

Oyuncusuyla yollarının kesiştiği dönemi anlatan teknik direktör Ludovic Magnin, “Archie ile ilk defa Lausanne-Sport'ta çalıştım. Kulübü, İsviçre İkinci Ligi’ne düştüklerinden sonra devralmıştım. Archie'nin hâlihazırda bir sözleşmesi vardı ancak o sezon A takımda pek fazla forma şansı bulamamıştı. Küme düşmenin ardından İngiltere'ye dönmek istiyordu. Başkan, bu yüzden kulüple sözleşme imzaladığım ilk gün onunla konuşmamı rica etti. Archie'yi aradım ve onunla çalışmam için bana 6 ay vermesini istedim. Eğer işler yolunda gitmezse, Noel'de İngiltere'ye dönebilecekti. Kendi kariyerimde onun pozisyonunda oynamış biri olarak, ona yardımcı olabileceğimi söyledim. Archie'yi videoda izlemiş; hızından ve fiziğinden anında etkilenmiştim. Telefon görüşmemiz sırasında hemen kaynaştık ve hikâyenin nasıl bittiğini zaten hepimiz biliyoruz.” diye konuştu.

Archie Brown, Roma karşısında "maçın adamı" seçildi.

“NİTELİKLERİNİ GELİŞTİRDİ”

Öğrencisinin gelişim sürecine vurgu yapan Magnin, “Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye istekli bir oyuncu. Çok dikkatli dinler ve sıkı çalışır. Özellikle ortaları konusunda teknik olarak büyük ilerleme kaydetti. Ayrıca hız, dayanıklılık ve patlayıcılık gibi en büyük niteliklerini daha da geliştirdi. Savunmadaki sağlamlığı ile hücumdaki atakları arasında iyi bir denge kurmasını sağlayan, kaydettiği muazzam taktiksel ilerlemelerden bahsetmeye gerek bile yok.” ifadelerini kullandı.

“YAKINDA BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇECEK”

Fenerbahçe’ye 2025 yılında transfer olan Archie Brown’ın bu seçiminde ne kadar haklı olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Boyunu aşan zorlukların altına girmeden her zaman mantıklı kariyer seçimleri yaptı. Mesela İsviçre'ye gelmesi çok cesur bir adımdı. Birçok kişi bunu anlamadı ama profesyonel futbola atılan o ilk adımın akıllıca bir karar olduğu ortaya çıktı. Ardından Belçika'ya transferi gerçekleşti. Bence sportif açıdan Fenerbahçe'ye transferinin de doğru bir hamle olduğu kanıtlanıyor. Üstelik, muazzam bir baskı altında oynamayı öğreniyor ve bu durum, kariyerinde atacağı bir sonraki adım için çok önemli olacak. Archie'nin bir gün kendi ülkesinde (Premier Lig’de) oynayacağına eminim. Kariyerinin her aşamasında ustalaşıyor ve yakında bir sonraki aşamaya geçecek.” sözlerini sarf etti.

“KURNAZ GOLCÜ GİBİ”

24 yaşındaki sol bekin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında İtalyan ekibine attığı golü değerlendiren İsviçreli çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

Roma'ya attığı gol beni gerçekten şaşırttı çünkü tam bir kurnaz golcü tarzında attı. Biz onun daha çok pozisyon alma ve orta açma becerileri üzerinde çalışmıştık. Bu arada Archie’yi oyun tarzı, hücum isteği, hücum yeteneği ve top taşıma becerisi açısından Bayern Münih’in sol beki Nathaniel Brown'a benzetiyorum.

NETO: FİZİĞİ HEMEN DİKKAT ÇEKİYORDU

İngiliz futbolcuyla Lausanne-Sport U21 Takımı’nda beraber çalışan antrenör Pedro Neto, “Bu bana, kariyerinin önemli aşamasındaki gelişimini görme fırsatı verdi. Archie, o zaman bile fiziksel özellikleriyle hemen dikkat çekiyordu. Güçlü ve atletik bir oyuncuydu, sahada geniş mesafeleri kat edebilecek hıza ve enerjiye sahipti. Ayrıca etkileyici olan bir diğer husus da onun oyuna katkı sağlama konusunda her zaman hazır ve istekli olmasıydı. O, hiçbir zaman sadece pozisyonunda kalıp oyunun kendisine gelmesini bekleyen bir oyuncu olmadı. Sürece dahil olmak, ilerlemek ve etki oluşturmak istiyordu.” dedi.

İngiliz futbolcunun, Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

“İŞLENMEMİŞ ELMAS GİBİYDİ”

Oyuncusunun teknik ve oyun özelliklerine değinen Neto, “O aşamada bile Archie'nin işlenmemiş bir elmas olduğunu görebiliyordunuz. Kolayca öğretilemeyecek pek çok özelliğe sahipti; özellikle de fiziksel kapasitesi, hücumcu zihniyeti ve tehlikeli bölgelere koşu yapma becerisi bunlardan bazılarıydı. Aynı zamanda, oyununda hâlâ geliştirilmesi gereken bazı detaylar vardı. Örneğin savunmada, özellikle ortalardan gelen topları savunurken pozisyon alma konusunda kendini geliştirmesi gerekiyordu. Bazen topa ne zaman hamle yapacağını daha da iyi kavraması lazımdı.” diye konuştu.

“DOĞAL YETENEĞE SAHİPTİ”

24 yaşındaki sol bekin hücum gücüne dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, “Öte yandan, hücum içgüdüleri her zaman çok belirgindi. Archie, özellikle daha gerideki pozisyonlardan gelirken, boş alanları sezme ve bu alanlara hücum etme konusunda doğal bir yeteneğe sahipti. İleri çıkma ve gol pozisyonu bölgelerinde kendini gösterme isteği, halihazırda onun en güçlü özelliklerinden biriydi. Rakip savunma hattının arkasına koşular yapabilir, arka direğe hücum edebilir ve ceza sahasına büyük bir kararlılıkla girebilirdi.” ifadelerini kullandı.

“PROFİLİ MODERN FUTBOLA UYGUN”

Archie Brown’ın kariyeriyle ilgili öngörüde bulunan Neto, “Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendine kalıcı bir yer edinebileceğine inanıyorum. Gelecekte onu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde düzenli olarak oynarken görürsem şaşırmam. Onun profili modern futbolda bilhassa değerli: geniş alanları kat edebilen, savunma disipliniyle boşlukları kapatabilen, topu ileri taşıyabilen, hücumun son bölümünde katkı sağlayan ve ceza sahası çevresinde ekstra bir tehdit oluşturabilen sol kanat savunmacısı. Bu tür oyuncuların önemi giderek artıyor ve Archie, kariyerinde o bir sonraki adımı atmasını sağlayacak özelliklerin birçoğuna sahip.” şeklinde konuştu.

“O GOL NİTELİKLERİNİN ÖRNEĞİ”

Başarılı oyuncunun Devler Ligi’ndeki performansını değerlendiren 43 yaşındaki antrenör, şöyle devam etti:

Onu şu anda Şampiyonlar Ligi sahnesinde izlemek ne kadar geliştiğinin ve ne kadar yol kat ettiğinin bir yansımasıdır. Roma'ya karşı attığı son gol, Lausanne'dayken onda gördüğüm niteliklerin çok iyi bir örneğidir. Boş alana yöneldi, kaleye gitme cesaretini gösterdi ve en önemlisi, topu kalecinin üzerinden aşırtıp golü yapacak soğukkanlılığı sergiledi. Bu sadece iyi bir bitiriş değildi; aynı zamanda onun bir oyuncu olarak karakterini yansıtan bir goldü: boş alanlara hücum ederken sergilediği agresiflik, hücum bölgesinin son kısmındaki özgüveni ve kritik anlarda sorumluluk alma konusundaki istekliliği. O gol, sahnenin giderek büyüdüğünün ve Archie'nin de bu sahneye ait olduğunu gösterdiğinin bir başka kanıtı.

“ÖZELLİKLERİ THEO HERNANDEZ’E BENZİYOR”

Öğrencisinin yeteneğini ve potansiyelini dünyaca ünlü yıldızlarla karşılaştıran Pedro Neto, son olarak şunları ekledi:

Archie Brown'ı başka bir sol bekle kıyaslamam gerekseydi, muhtemelen en yakın referans noktasının Theo Hernández olduğunu söylerdim. Theo gibi Archie de çok büyük mesafeler kat edebilen, savunmayı çok hızlı bir şekilde hücuma dönüştürebilen, son derece atletik ve güçlü bir sol bek. O, sadece sahanın kendi tarafını savunmakla yetinen bir sol bek değil; oyunun daha ilerisinde de etkili olmak istiyor. Geçmişte Archie ile ilgili dikkatimi çeken hususlardan biri, daha gerideki pozisyonlardan boş alanlara hücum etme ve son bölgeye (rakip ceza sahası çevresine) net bir amaçla gelme becerisiydi. Bu, Theo Hernández'de de gördüğümüz bir özellikti.

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