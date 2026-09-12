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Açık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?

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Açık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden veya yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için beklenen süreç başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde AÖL öğrencilerinin kayıt durumlarını güncelleyebilmesi için belirlenen takvim işlerken, sınavlara katılacak öğrencilerin de ders seçimi, sınav merkezi ve randevu işlemlerini zamanında tamamlaması gerekiyor. Öğrenciler ise ''AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?'' sorularını araştırıyor. İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve yeni kayıt sürecine dair detaylar...

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Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve yeni kayıt süreci başladı. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sürecine ilişkin tarihler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci başladı. Öğrencilerin kayıt işlemlerini belirlenen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri öğrencinin durumuna göre halk eğitimi merkezi müdürlükleri veya Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif olan, kayıt yenilememiş veya beklemeli durumda bulunan öğrenciler kayıt yenileme yapabilecek.

Açık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?
Başlık ResmiAçık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin kayıt ücretlerini Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırması gerekiyor.

Ödeme işlemi MEB'in ödeme sistemi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla yapılabiliyor. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halkbank'ın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri kullanılarak da ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Açık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?
Başlık ResmiAçık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 ile 12 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin kayıt işlemlerini 12 Ekim tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Açık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?
Başlık ResmiAçık Öğretim kayıt yenileme başladı! AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. döneminde AÖL sınavları için tarihler duyuruldu. Basılı evrakla yapılan yazılı sınav 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda gerçekleştirilecek.

e-Sınav uygulamasına katılacak öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında belirlenen e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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