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Bugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları

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Bugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları

12 Eylül 2026 Cumartesi günü sınava girecek adayların gündeminde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav yerini aldı. Birçok kişi ''Bugün ne sınavı var?'' sorusunu araştırırken ÖSYM takviminde bugünkü sınavın detayları da paylaşıldı. İşte, 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları...

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ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde bu hafta sonu için iki sınav bulunuyor. Cumartesi ve pazar günlerini kapsayan programda KPSS adaylarını yakından ilgilendiren oturumlar yer alırken, sınava katılacak adayların tarih ve oturum bilgilerini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Peki, bugün ne sınavı var?

Bugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları
Başlık ResmiBugün ne sınavı var? 12-13 Eylül 2026 ÖSYM sınavları

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi, ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı gerçekleştiriliyor.

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının ikinci günü 13 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Sınavların sonuçları ise 7 Ekim 2026'da açıklanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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