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KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları

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KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları

KPSS Alan Bilgisi sınavı saatleri ve oturum süreleri, 12-13 Eylül sınavları öncesinde adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından üç oturum halinde uygulanacak 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında sabah ve öğleden sonra oturumları için farklı giriş saatleri uygulanacak. "KPSS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sınav kaçta bitecek" aramaları sınava kısa süre kala hız kazandı.

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2026 KPSS Alan Bilgisi oturumları için geri sayım sona eriyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin uygulanacağı oturumlar cumartesi günü gerçekleştirilecek. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri ise pazar günkü oturumda adaylara yöneltilecek. Adayların sınava giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılırken, sınav binalarına son giriş saatlerine özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin uygulanacağı bu oturum için adaylara toplam 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Aynı gün gerçekleştirilecek 2. oturum ise 14.45'te başlayacak. Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinden oluşan ikinci oturum da 150 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarından soruların yer aldığı bu oturum için adaylara 160 dakika süre tanınacak. Sınavlarda her testte 40 çoktan seçmeli soru bulunacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testlerin her biri için 50 dakika cevaplama süresi uygulanacak. Sabah oturumlarında saat 10.00'dan, cumartesi öğleden sonraki oturumda ise 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları
Başlık ResmiKPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu 12.45'te sona erecek. Aynı gün saat 14.45'te başlayacak ikinci oturumun bitiş saati ise 17.15 olacak.

13 Eylül Pazar günü düzenlenecek üçüncü oturum ise saat 10.15'te başlayıp 12.55'te tamamlanacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Alan Bilgisi oturumlarına toplam 201 bin 203 başvuru yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları
Başlık ResmiKPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

2026 KPSS Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav yeri ve salon bilgilerini görüntüleyebilir.

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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