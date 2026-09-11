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Spor

Beşiktaş'ta Nübel'den galibiyet sözleri

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Beşiktaş'ta Nübel'den galibiyet sözleri

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Trendyol Süper Lig'de gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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Alman file bekçisi, Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadı'nda Erzurumspor FK'yi 3-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GOL YEMEMEK ÇOK GÜZEL"

Geçen hafta derbide Fenerbahçe'yi yendiklerini hatırlatan Nübel, "Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki Fenerbahçe'ye karşı aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum, bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum." diye konuştu.

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"ÖZ GÜVENİMİZ ŞU ANDA İYİ"

Takım savunmalarının iyi olduğunu aktaran 29 yaşındaki kaleci, "Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyiydik. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu, hem bana hem de takıma öz güven veriyor. Stabil bir savunma yapımız var. Savunma zaten santrforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Öz güvenimiz şu anda iyi. Hala daha gelişmemiz, geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Nübel, taraftarların kendisine karşı sevgi gösterisinde bulunması hakkında, "Bu, çok iyi bir his. Öz güven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalar da geçireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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