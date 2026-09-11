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Haberler

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

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Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül tarihleri için AEDAŞ planlı kesinti programının duyurulmasıyla gündeme geldi. Antalya, Alanya, Manavgat, Demre, Kaş, Konyaaltı ve farklı ilçelerinde elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar ile kesinti başlangıç ve bitiş saatleri araştırılırken, AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı kontrol ediliyor.

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AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi listesinde 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günlerini kapsayan planlı çalışmalar yer alıyor. Şebeke yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde belirli saat aralıklarında enerji kesintileri uygulanacak. Antalya'da elektriklerin ne zaman geleceği, kesintiden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve çalışma saatleri AEDAŞ'ın güncel kesinti programıyla netleşti.

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13-14 EYLÜL

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgelerinde 12/09/2026 09:00:00 - 12/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:00-15.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ELİKESİK,MERKEZ ELİKESİK Mah.ANTALYA,ALANYA,MERKEZ CUMHURİYET EĞRİKÖPRÜ,MERKEZ CUMHURİYET Mah. LİMON Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. UÇAK ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ CUMHURİYET TURUNÇ,MERKEZ CİKCİLLİ 106,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. 229 Sk.,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. HACIBABA Cd,MERKEZ CİKCİLLİ SARAYBELENİ bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

Kesinti saatleri: 09:00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR KARAKİSE,MERKEZ ŞIHLAR MERKEZ,MERKEZ ŞIHLAR Mah. MUSTURLU Sk.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. YENİALİLER Sk., ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKDAM Mah. MUSALAR Sk.,MERKEZ AVSALLAR MEHMET AKİF,MERKEZ AVSALLAR Mah. KADİRİLER Cd,MERKEZ AVSALLAR Mah. KARAÇALTI Cd,MERKEZ AVSALLAR ZEYTİNLİK,MERKEZ OBA Mah. ALİEFENDİ Sok,MERKEZ TÜRKLER AVSALLAR, ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ ÇEVRELİ Mah. ÇEVRELİ/1,MERKEZ ÇEVRELİ Mah. ÇEVRELİ/3 bölgelerinde 12/09/2026 09:00:00 - 12/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,.BADEMAĞACI MAHALLESİ DİBEKLİ .BADEMAĞACI MAHALLESİ DİBEKLİ,MERKEZ AKKOÇ,MERKEZ AKKOÇ Mah.,MERKEZ KOVANLIK,MERKEZ KOVANLIK Mah. bölgelerinde 12/09/2026 09:00:00 - 12/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ ÇIPLAKLI 2008,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2002 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2009 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI ÇIPLAKLI;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9745 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

Kesinti saatleri: 09:00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5735 Sk.,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5741;ANTALYA,KEPEZ,.,DUACI Mah. 27869 ada 22-23 par DUACI Mah. 27869 ada 22-23 par,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1703 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1700 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1712 Sk.,MERKEZ DUACI,MERKEZ DUACI Mah.,MERKEZ GÖÇERLER 3412,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3410 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3412 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1700 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1703 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti saatleri: 09:00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. ÇIPLAKLI Cd bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ HACIYUSUFLAR,MERKEZ HACIYUSUFLAR Mah. ANTALYA,ELMALI,MERKEZ HACIYUSUFLAR,MERKEZ HACIYUSUFLAR Mah. NTALYA,ELMALI,MERKEZ BOZHÜYÜK,MERKEZ GÖKPINAR,MERKEZ GÖLOVA,MERKEZ GÖLOVA Mah.,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. AKKULAK TEPE,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. GÖKPINAR,MERKEZ MACUN BAYINDIR KOYU YOLU,MERKEZ YENİ Mah. ANTALYA Cd,MERKEZ YENİ Mah. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR,MERKEZ YENİ ORMAN EVLER KOOPERATİFİ 1,MERKEZ YENİ ORMAN EVLER KOOPERATİFİ 2,MERKEZ ÖZDEMİR bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ HACIYUSUFLAR,MERKEZ HACIYUSUFLAR Mah. ANTALYA,ELMALI,MERKEZ BOZHÜYÜK,MERKEZ GÖKPINAR,MERKEZ GÖLOVA,MERKEZ GÖLOVA Mah.,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. AKKULAK TEPE,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. GÖKPINAR,MERKEZ MACUN BAYINDIR KOYU YOLU,MERKEZ YENİ Mah. ANTALYA Cd,MERKEZ YENİ Mah. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR,MERKEZ YENİ ORMAN EVLER KOOPERATİFİ 1,MERKEZ YENİ ORMAN EVLER KOOPERATİFİ 2,MERKEZ ÖZDEMİR bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ KIZILGÜNEY KÖPRÜBAŞI,MERKEZ KIZILGÜNEY Mah. KALBURLAR KÖPRÜBAŞI Sk.,MERKEZ KIZILGÜNEY Mah. KÖPRÜBAŞI Sk.,MERKEZ KÖPRÜBAŞI SOKAK,MERKEZ YENİKÖY HASANLAR,MERKEZ YENİKÖY MARİF,MERKEZ YENİKÖY Mah. HASANLAR Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. KUYUBELENİ bölgelerinde 12/09/2026 09:00:00 - 12/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ EKMEL 1.KÜME,MERKEZ EKMEL Mah. 16002.,MERKEZ EKMEL Mah. 16012.,MERKEZ HASDERE Mah. HASDERE MERKEZ,MERKEZ HASDERE Mah. KÖPENLİ VE ÇATALHARMAN Sk.,MERKEZ MACAR Mah. MERSİN KARAYOLU bölgelerinde 13/09/2026 09:00:00 - 13/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ CUMHURİYET KIŞLA BUCAĞI,MERKEZ CUMHURİYET Mah. BAYRAKLI TEPE Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. İPEK 2 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET İPEK,MERKEZ PAZARCI KEMER,MERKEZ PAZARCI Mah. FATİH SULTAN MEHMET Cd,MERKEZ PAZARCI Mah. KEMER Cd,MERKEZ PAZARCI UĞUR MUMCU 4 bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 00.30-07.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 242,MERKEZ HURMA Mah. 242/1 Sk.,MERKEZ HURMA Mah. 243 Sk.,MERKEZ LİMAN BİLEYDİLER,MERKEZ LİMAN Mah. 51 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. BİLEYDİLER Cd, NTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 237,MERKEZ HURMA 239,MERKEZ HURMA Mah. 237 Sk.,MERKEZ HURMA Mah. 241 Sk.NTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 206,MERKEZ HURMA 210,MERKEZ HURMA Mah. 201 Sk.,MERKEZ HURMA Mah. 206 Sk. ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 55,MERKEZ LİMAN Mah. 55 Sk. ANTALYA,KONYAALTI,LİMAN,MERKEZ LİMAN 49,MERKEZ LİMAN Mah. 49 Sk. ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 52,MERKEZ LİMAN Mah. 52 Sk. ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 47,MERKEZ LİMAN Mah. 47 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 54 Sk. ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 203, ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 42,MERKEZ LİMAN 46,MERKEZ LİMAN Mah. 45 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 40,MERKEZ LİMAN Mah. 38 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 46 Sk., NTALYA,KONYAALTI,.,MERKEZ HURMA 240,MERKEZ HURMA 241,MERKEZ HURMA Mah. 239 Sk.,MERKEZ HURMA Mah. 242 Sk. bölgelerinde 13/09/2026 00:30:00 - 13/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 00.30-07.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA Mah. 203 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 21 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. AKDENİZ Blv, ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 10,MERKEZ LİMAN 8,MERKEZ LİMAN Mah. 3 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 8 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 1,MERKEZ LİMAN 3, NTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 199,MERKEZ HURMA 200,MERKEZ LİMAN 17,MERKEZ LİMAN 20,MERKEZ LİMAN Mah. 199 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 22 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 13,MERKEZ LİMAN 9,MERKEZ LİMAN Mah. 16 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 20 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN Mah. 33 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 36 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 27, ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN Mah. BOĞAÇAYI, ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 18,MERKEZ LİMAN 37,MERKEZ LİMAN Mah. 34 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN,MERKEZ LİMAN 23,MERKEZ LİMAN Mah. 25 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN Mah. 31 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 21,MERKEZ LİMAN 25, ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 208,MERKEZ HURMA Mah. 208 Sk.,MERKEZ LİMAN 22,MERKEZ LİMAN 24,MERKEZ LİMAN Mah. 19 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 24 Sk., NTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 36,MERKEZ LİMAN 39,MERKEZ LİMAN Mah. 39 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 41 Sk., ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 32.,MERKEZ LİMAN Mah. 32. Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. Sk.,bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:30-16.30

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. 21504 Sk. bölgelerinde 12/09/2026 09:30:00 - 12/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:30-10.30

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ KİREMİTLİ 832,MERKEZ KİREMİTLİ 847,MERKEZ KİREMİTLİ Mah. 832 Sk.,MERKEZ KİREMİTLİ Mah. 843 Sk.,MERKEZ MERKEZ 841 SK. bölgelerinde 13/09/2026 08:30:00 - 13/09/2026 10:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:30-16.30

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,. 162 ADA 6 PARSEL,MERKEZ KÜÇÜKLÜ,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. GÜZLE Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:30:00 - 14/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09:30-16.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ TAŞAĞIL Mah. MİHRAP Cd bölgelerinde 12/09/2026 09:30:00 - 12/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 00:30-04.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,KENT MEYDANI KENT MEYDANI,MERKEZ Y.HİSAR 7020,MERKEZ Y.HİSAR 7038,MERKEZ Y.HİSAR Mah. 7015 Sk.,MERKEZ Y.HİSAR Mah. 7021 Sk. bölgelerinde 13/09/2026 00:30:00 - 13/09/2026 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GEBIZLI 1121 SK.,MERKEZ GEBİZLİ 1112,MERKEZ GEBİZLİ 1121,MERKEZ GEBİZLİ Mah. 1112 Sk.,MERKEZ GEBİZLİ Mah. AŞIK VEYSEL Cd,MERKEZ KIZILARIK 2835,MERKEZ KIZILARIK 2837 SK.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2784 Sk.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2837 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE 1168,MERKEZ YEŞİLDERE AŞIK VEYSEL,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 2851 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. AŞIK VEYSEL Cd, ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DÜDENBAŞI 2364;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1191,MERKEZ DOĞUYAKA 1206,MERKEZ DOĞUYAKA Mah. 1206 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE 1169/1,MERKEZ YEŞİLDERE 1187,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 1187 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 2882 Sk. bölgelerinde 12/09/2026 09:00:00 - 12/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 01.00 - 08.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DENİZ Mah. TEOMAN PAŞA Cd,MERKEZ DENİZ TEOMAN PAŞA, NTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ALTINDAĞ 146,MERKEZ ALTINDAĞ 161,MERKEZ ALTINDAĞ Mah. 159 Sk.,MERKEZ ALTINDAĞ Mah. 160 Sk., ANTALYA,MURATPAŞA,ALTINDAĞ,MERKEZ ALTINDAĞ 167,MERKEZ ALTINDAĞ 168 bölgelerinde 13/09/2026 01:00:00 - 13/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,697204 YENIGOL,MERKEZ GÜZELBAĞ GÜN,MERKEZ GÜZELBAĞ KANAL,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. 2689 Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. 27931 ada 26 parsel tarımsal sulama,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1827 Sk.,MERKEZ YENİGÖL KANAL,MERKEZ YENİGÖL LAVANTA,MERKEZ YENİGÖL Mah. KANAL Sk.,MERKEZ YENİGÖL Mah. MANOLYA Sk.,MERKEZ YEŞİLOVA 1699,MERKEZ YEŞİLOVA 1750,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1686 Sk.,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1722 Sk. bölgelerinde 13/09/2026 09:00:00 - 13/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 01.00 - 08.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DENİZ 127,MERKEZ DENİZ 134,MERKEZ DENİZ Mah. 123 Sk.,MERKEZ DENİZ Mah. 134 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 01:00:00 - 14/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ BAYINDIR 327,MERKEZ BAYINDIR Mah. 326 Sk.,MERKEZ BAYINDIR Mah. 327 Sk.,MERKEZ BAYINDIR PINAR,MERKEZ MELTEM 6.,MERKEZ MELTEM TOROSLAR,MERKEZ SOĞUKSU 300,MERKEZ SOĞUKSU 311,MERKEZ SOĞUKSU Mah.,SOĞUKSU Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama
Başlık ResmiAntalya elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! AEDAŞ Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

12 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ABDURRAHMANLAR,MERKEZ BÜĞÜŞ METERİS,MERKEZ BÜĞÜŞ Mah. METERİS Sk.,MERKEZ BÜĞÜŞ Mah. ÖKÜZCÜLER Sk.,MERKEZ BÜĞÜŞ ÖKÜZCÜLER,MERKEZ ETLER Mah. GÖLCÜK Sk.,MERKEZ ETLER Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ GEBİZ,MERKEZ KAYABURNU Mah. ESKİYÜRÜK MERKEZ,MERKEZ PINARCIK Mah. ORTA,MERKEZ TÖNGÜŞLÜ,MERKEZ YANKÖY KARABAŞLAR,MERKEZ YANKÖY Mah. KOCAGÖZLER Sk.,MERKEZ YANKÖY Mah. YANKÖY 28,MERKEZ YEŞİLYURT KUSLAR SK.,MERKEZ YEŞİLYURT MERKEZ,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. YEŞİLYURT 11,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK AZAPLAR KÜMESİ,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. AZAPLAR KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. YUKARIKOCAYATAK 3,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 1,MERKEZ ÇANDIR,MERKEZ ŞATIRLI, ANTALYA,AKSU,MERKEZ ÇAKALLIK;ANTALYA,SERİK,. ..,. .143 ada 4 parsel,MERKEZ AŞAĞIKOCAYATAK,MERKEZ BURMAHANCI,MERKEZ BİLGİNLER HOPALAR,MERKEZ BİLGİNLER Mah. BİLGİNLER 16,MERKEZ CUMALI Mah. 8013,MERKEZ CUMALI Mah. ATATÜRK Sk.,MERKEZ ETLER HAPILLAR,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 1,MERKEZ ETLER Mah. HAPILLAR Sk.,MERKEZ KOZAĞACI,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah.,MERKEZ ÇANDIR Mah. AŞAĞIÇATMA 1,MERKEZ ÇANDIR Mah. OSMAN BEY ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ ŞATIRLI Mah. ŞATIRLI 16,MERKEZ ŞATIRLI Mah. ŞATIRLI 16 Sk. bölgelerinde 12/09/2026 09:00:00 - 12/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti saatleri: 09.30-16.30

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BERENDİ,MERKEZ ETLER HAPILLAR,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 1,MERKEZ ETLER Mah. HAPILLAR Sk.,MERKEZ PINARCIK,MERKEZ YANKÖY,MERKEZ ZIRLANKAYA,MERKEZ ÇANAKÇI,MERKEZ ÇANDIR Mah. OSMAN BEY ÇIKMAZI Sk. bölgelerinde 12/09/2026 09:30:00 - 12/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Eylül 2026

Kesinti saatleri: 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .105 ADA 5 PARSEL,MERKEZ AKBAŞ,MERKEZ AKBAŞ Mah.,MERKEZ BELKIS,MERKEZ DENİZTEPESİ CİNLİ CAMİ,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. CİNLİ CAMİ Sk.,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. DENİZTEPESİ 41,MERKEZ KÜRÜŞ Mah. PINARBAŞI,MERKEZ SARIABALI,MERKEZ SARIABALI Mah., ANTALYA,SERİK,. .BELPINAR, ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANAKÇI,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 2,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 4 bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Editör : İREM ÖZCAN
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