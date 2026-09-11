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Spor

Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması: "Görevinin başındadır"

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması:

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine devam ettiği ve Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak maçta takımın başında olacağını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir." denildi.

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Fenerbahçe'de Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından beklenmedik bir şekilde istifasını açıklayan İsmail Kartal, görevine geri döndü.

İSTİFA AÇIKLAMASI ŞOKE ETTİ

Sarı lacivertlileri 18 yıl sonra Devler Ligi'ne taşıyarak büyük bir başarıya imza atan deneyimli teknik adam, derbi yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelirken Roma maçında yaşanan son hadise bardağı taşardı. Roma ile 1-1 berabere biten maçın ardından sürpriz bir şekilde istifasını duyuran Kartal, kararını geri dönmemek üzere aldığını belirtirken Başkan Aziz Yıldırım istifanın kabul edilmediğini, görevinin başında olduğunu kaydetti.

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Başlık Resmiİsmail Kartal

ÇETİN İLE KARTAL GÖRÜŞTÜ

İsmail Kartal, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer almazken Sportif Direktör Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KARTAL İSTİFADAN VAZGEÇTİ

Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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