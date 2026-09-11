İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

zmir elektrik kesintisi programı 12, 13 ve 14 Eylül 2026 tarihleri için belli oldu. GDZ Elektrik tarafından açıklanan planlı çalışma programına göre İzmir'in çok sayıda ilçesinde şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı, trafo bakım ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı, Çeşme, Seferihisar, Kemalpaşa, Menemen, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Çiğli ilçelerinde meydana geleceği aktarıldı. İşte, İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül planlı kesinti programı...

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül programı GDZ Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta bitecek merak edilirken Bayındır, Bergama, Bornova, Çeşme, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Narlıdere, Güzelbahçe ve Bayraklı'da meydana gelecek elektrik kesintilerinin detayları duyuruldu.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13-14 EYLÜL GDZ ELEKTRİK

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812550

Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812610

Elifli (Elifli Köyü İç Yolu, Elifli Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812611

Elifli (Bayındır Yolu Cd., Elifli Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812616

Elifli (Bağlar Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812618

Elifli (Bağlar Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

Planlandı

12.09.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3813672

Alankıyı (301. Sk., Alankıyı Köy Yolu Cd., Alankıyı Köyü İç Yolu, Ambar Kavak Küme Evleri, Karşıyaka Sk., Kocatarla Küme Evleri, Köy İç Yolu, Malanda Sk., Pomak Sk., Yörük Sk.), Alanköy (Alanköy Köyü İç Yolu, Biberler Sk., Elif Sk., Koy İci Yolu, Kule Sk., Patika Sk., Ters Dere Sk., Uzun Sk.), Bıyıklar (Fabrika Önü Cd., Hükümet Önü Cd., Kubilay Cd., Tariş Sk.), Buruncuk (Bayındır Yolu, Buruncuk Küme Evleri, Demiryolu Altı Sk., Kır Sk., Tahirbey Cd., Tarla Sk.), Camii (Ahmet Ali Sk., Ahmet Efendi Çıkmazı Sk., Alaçeşme Sk., Ali Emiri Efendi Sk., Atatürk Cd., Bedesten Sk., Düzalan Sk., Ekmekçi İrimi Sk., Eski Hükümet Önü Cd., Eski Lonca Önü Sk., Eski Postane Önü Sk., Fabrika Yolu Sk., Fethi Bey Sk., Galipbey Sk., Hacı Osman Sk., Hamamcıoğlu Sk., Helvacıoğlu Çıkmazı Sk., Kalaycılar Sk., Kazım Paşa Cd., Kestane Pazarı Sk., Köprü Başı Sk., Köprülü Dere Gç., Kuyumcular Sk., Manyasoğlu Sk., Mektep Sk., Merkez Şehitler Sk., Oktan Sk., Oktay Sk., Pamuk Pazarı Sk., Un Pazarı Sk., Uzun Çarşı Sk.), Çenikler (Çenikler Köyü, Çenikler Sk.), Demircilik (502. Sk., Baharoğlu Sk., Bahçe Ardı Sk., Celal Bayar Blv., Ergenekon Cd., Ergenekon Gç. Sk., Fabrika Önü Cd., Fabrika Sk., Hanife Sk., Hasan Tahsin Cd., Hükümet Önü Cd., Işık Sk., Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Kul Ali Sk., MEHMET AKİF, Menderes Blv., Mustafa Coşkun Sk., Muzaffer Köfteoğlu Cd., Odabaşı Sk., Osmanbey Sk., Salih Uçak Sk., Yunus Çıkmazı Sk., Yunus Emre Sk.), Dereköy (Dereköy Köyü İç Yolu, Gökseke Sk., Gündağ Sk., Hacı Hüsnü Sk., Hatipoğlu Sk., Ilıca Sk., Nehir Sk., Yahni Sk.), Ergenli (Aygün Sk., Bahçelerarası Sk., Çay Sk., Ceviz Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Derebaşı Sk., Ergenli Köyü İç Yolu, Gülistan Sk., Ilıca Sk., Irmak Sk., İSİMSİZ1, Kızıloba Yolu, Köprü Sk., Öğretmen Sk., Okul Sk., Topsahası Sk., Zeytinli Sk.), Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, Atatürk Cd., Bayındır Yolu, Beylik Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Çayiçi Küme Evleri, Celal Bayar Blv., Cin Kulesi Küme Evleri, Dedeağaçlı Sk., Fabrika Önü Cd., Gencer Küme Evleri, Hacı Abdi Kulesi Küme Evleri, Hasan Tahsin Cd., Hastane Cd., Hükümet Önü Cd., İkinci Çayiçi Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri, İstiklal Cd., Menderes Blv., Onart Cd., Oruç Gölü Küme Evleri, Sanayi Çarşısı Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Toros Cd., Uludağ Sk., Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri), Gaziler (Bozukbağlar Sk., Gaziler Yolu, Nilüfer Küme Evleri, Yaprak Sk.), Hacı İbrahim (Albay Alpat Cd., Bardakçı Yokuşu Sk., Baştaş Cd., Bulgurtaş Sk., Danacıoğlu Sk., Demiroğlu Sk., Dereli Gç. Sk., Dereli Sk., Devecioğlu Sk., Dibekbaşı Sk., Er Sk., Ertürk Sk., Fabrika Ardı Sk., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Halit Bey Sk., Hallaçoğlu Sk., Hürriyet Gç. Sk., Hürriyet Sk., Işıldak Gç., Işıldaklı Sk., Kazım Paşa Cd., Köprü Başı Sk., Kuruçeşme Sk., Mahmutlar Ağası Geçidi Sk., Mahmutlar Ağası Sk., Müezzinoğlu Sk., Mustafa Bey Sk., Park Gç., Sağır Ali Geçidi Sk., Sağır Ali Sk., Su Bölümü Sk., Subaşı Geçidi Sk., Subaşı Sk., Sülüklü Çeşme Sk., Türkeri Sk., Ulus Sk., Yanık Konak Sk., Yeşil Sk., Yusufçuk Gç. Sk., Yusufçuk Sk.), Hatay (351. Sk., 352. Sk., 354. Sk., Bayındır Yolu Cd., Hanife Öğretmen Cd., Menderes Blv., Yeni Gümüşpala Sk., Yeşil Sk.), Hisarlık (B Küme Evleri, Hisarlik A Küme Evleri, Hisarlık B Küme Evleri, Hisarlık Sk.), Kabaağaç (Kabaağaç Köyü İç Yolu), Karahayıt (Karahayit Köyü İç Yolu), Karapınar (Karapınar Köyü İç Yolu), Kızılkeçili, Kızıloba (Ada Sk., Bakkal Sk., Deniz Sk., Doğa Sk., Eyrek Sk., Garanti Sk., Halim Sk., Kayalık Sk., KIZILOBA ARA YOL, Kırkpınar Sk., Kızıloba Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, Küllük Sk., Yaman Sk., Yonca Sk.), Kurt (Aşçı Hüseyin Sk., Cumhuriyet Meydanı, Eski Hükümet Önü Cd., Eski Kasaplar Sk., Mahmut Şevket Paşa Cd., Merkez Hacı Ahmet Sk., Sakarya Sk., Uzun Çarşı Sk.), Lütuflar (A Küme Evleri, B Küme Evleri, Çankaya Sk., Fener Sk., Kanarya Sk., Kiraz Sk., Lutuflar Köyü İç Yolu, Okul Önü Sk., Orman Sk., Uzun Sk.), Mithatpaşa (Albay Alpat Cd., Atatürk Cd., Eski Bayram Yeri Sk., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Hanife Öğretmen Cd., Hastane Cd., Hükümet Cd., Hükümet Önü Cd., İnkılap Cd., Kazım Paşa Cd., Kubilay Cd., Mahmut Şevket Paşa Cd., Menderes Blv., Pamuk Pazarı Sk., Park Gç., Tuzcuoğlu Sk.), Orta (Eski Hükümet Önü Cd., Oktay Sk.), Sadıkpaşa (Ağustoslu Sk., Aksın Sk., Albay Alpat Cd., Atatürk Cd., Aydınlık Sk., Bayındır Yolu Cd., Birinci Malal Küme Evleri, Demiryolu Üstü Küme Evleri, Halit Bey Sk., Hanife Öğretmen Cd., Helvacıoğlu Sk., Menderes Blv., Menekşe Sk., Mevlana Sk., Necatibey Cd., Necip Fazıl Sk., Okkalı Sk., Orhan Gazi Sk., Remziye Biriz Sk., Şehitler Cd., Sokullu Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Zübeyde Hanım Cd.), Sarıyurt (Sarıyurt Köyü İç Yolu), Turan (29 Ekim Sk., 30 Ağustos Sk., 9 Eylül Sk., Ardıç Sk., Başöğretmen Atatürk Sk., Bayındır Yolu, Cennet Sk., Çiğdem Sk., Çoban Sk., Derviş Sk., Erdoğan Bitek Sk., Fatih Sk., Gonca Sk., İbikli Sk., Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Okul Geçidi Sk., Pınar Sk., Söğüt Sk., Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu), Yakacık (Bayındır Yolu, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sk., Yakacık Sk., Yüksel Sk.), Yeni (17 Kasım Cd., Çayır Cd., Çeşmeli Sk., Fabrika Ardı Sk., Gençlik Sk., Gümüş Pala Cd., Halit Bey Gç. Sk., Halit Bey Sk., Hanife Öğretmen Cd., İkinci Dar Sk., Karaca Sk., Mezbaha Civarı Sk., Parmaksız Sk., Subaşı Sk., Vatan Sk., Yeşil Sk.), Yusuflu (Bayındır Yolu, Gazi Atatürk Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Yusuflu Köyü Küme Evleri), Zeytinova (Aktay Sk., Bacalıhafız Sk., Bağiçi Sk., Burgaz Sk., Çeşmeyolu Sk., Çimen Sk., Doğu Küme Evleri, Eğrek Cd., Eğrek Geçidi Sk., Erendede Sk., Eski İzmir Ödemiş Yolu, Eskiyağhane Sk., Falakalı Sk., Fidan Sk., Gülcüoğlu Sk., Güvertepe Sk., Hacımehmet Sk., Hafız Burhan Sk., Hazne Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Kasabalı Sk., Kavakdibi Sk., Kazımdirik Geçidi Sk., Kızbacı Sk., Kuzey Küme Evleri, Malaşlılar Sk., Mandıra Sk., Muallim İbrahim Sk., Namık Kemal Cd., Nazım Hikmet Sk., Ökçün Sk., Salhane Sk., Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Cd., Şentürk Sk., Tahirbey Cd., Tolaz Cd., Tolaz Geçidi Sk., Torun Sk., Üzümcü Geçidi Sk., Üzümcü Sk., Yaşar Kemal Cd., Yayla Sk., Yetim İbrahim Sk., Zeytinova Atatürk Cd., Zeytinova Bahçe Sk., Zeytinova Dağ Sk., Zeytinova Dere Sk., Zeytinova Göçmen Sk., Zeytinova Kazımdirik Cd., Zeytinova Köyü İç Yolu, Zeytinova Menekse Sk., Zeytinova Mithatpaşa Cd., Zeytinova Zeytinlik Sk.)

Planlandı

12.09.2026

04:30 - 05:00

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3813676

Alankıyı (301. Sk., Alankıyı Köy Yolu Cd., Alankıyı Köyü İç Yolu, Ambar Kavak Küme Evleri, Karşıyaka Sk., Kocatarla Küme Evleri, Köy İç Yolu, Malanda Sk., Pomak Sk., Yörük Sk.), Alanköy (Alanköy Köyü İç Yolu, Biberler Sk., Elif Sk., Koy İci Yolu, Kule Sk., Patika Sk., Ters Dere Sk., Uzun Sk.), Bıyıklar (Fabrika Önü Cd., Hükümet Önü Cd., Kubilay Cd., Tariş Sk.), Buruncuk (Bayındır Yolu, Buruncuk Küme Evleri, Demiryolu Altı Sk., Kır Sk., Tahirbey Cd., Tarla Sk.), Camii (Ahmet Ali Sk., Ahmet Efendi Çıkmazı Sk., Alaçeşme Sk., Ali Emiri Efendi Sk., Atatürk Cd., Bedesten Sk., Düzalan Sk., Ekmekçi İrimi Sk., Eski Hükümet Önü Cd., Eski Lonca Önü Sk., Eski Postane Önü Sk., Fabrika Yolu Sk., Fethi Bey Sk., Galipbey Sk., Hacı Osman Sk., Hamamcıoğlu Sk., Helvacıoğlu Çıkmazı Sk., Kalaycılar Sk., Kazım Paşa Cd., Kestane Pazarı Sk., Köprü Başı Sk., Köprülü Dere Gç., Kuyumcular Sk., Manyasoğlu Sk., Mektep Sk., Merkez Şehitler Sk., Oktan Sk., Oktay Sk., Pamuk Pazarı Sk., Un Pazarı Sk., Uzun Çarşı Sk.), Çenikler (Çenikler Köyü, Çenikler Sk.), Demircilik (502. Sk., Baharoğlu Sk., Bahçe Ardı Sk., Celal Bayar Blv., Ergenekon Cd., Ergenekon Gç. Sk., Fabrika Önü Cd., Fabrika Sk., Hanife Sk., Hasan Tahsin Cd., Hükümet Önü Cd., Işık Sk., Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Kul Ali Sk., MEHMET AKİF, Menderes Blv., Mustafa Coşkun Sk., Muzaffer Köfteoğlu Cd., Odabaşı Sk., Osmanbey Sk., Salih Uçak Sk., Yunus Çıkmazı Sk., Yunus Emre Sk.), Dereköy (Dereköy Köyü İç Yolu, Gökseke Sk., Gündağ Sk., Hacı Hüsnü Sk., Hatipoğlu Sk., Ilıca Sk., Nehir Sk., Yahni Sk.), Ergenli (Aygün Sk., Bahçelerarası Sk., Çay Sk., Ceviz Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Derebaşı Sk., Ergenli Köyü İç Yolu, Gülistan Sk., Ilıca Sk., Irmak Sk., İSİMSİZ1, Kızıloba Yolu, Köprü Sk., Öğretmen Sk., Okul Sk., Topsahası Sk., Zeytinli Sk.), Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, Atatürk Cd., Bayındır Yolu, Beylik Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Çayiçi Küme Evleri, Celal Bayar Blv., Cin Kulesi Küme Evleri, Dedeağaçlı Sk., Fabrika Önü Cd., Gencer Küme Evleri, Hacı Abdi Kulesi Küme Evleri, Hasan Tahsin Cd., Hastane Cd., Hükümet Önü Cd., İkinci Çayiçi Küme Evleri, İkinci Malal Küme Evleri, İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri, İstiklal Cd., Menderes Blv., Onart Cd., Oruç Gölü Küme Evleri, Sanayi Çarşısı Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Toros Cd., Uludağ Sk., Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Yanık Kavak Küme Evleri), Gaziler (Bozukbağlar Sk., Gaziler Yolu, Nilüfer Küme Evleri, Yaprak Sk.), Hacı İbrahim (Albay Alpat Cd., Bardakçı Yokuşu Sk., Baştaş Cd., Bulgurtaş Sk., Danacıoğlu Sk., Demiroğlu Sk., Dereli Gç. Sk., Dereli Sk., Devecioğlu Sk., Dibekbaşı Sk., Er Sk., Ertürk Sk., Fabrika Ardı Sk., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Halit Bey Sk., Hallaçoğlu Sk., Hürriyet Gç. Sk., Hürriyet Sk., Işıldak Gç., Işıldaklı Sk., Kazım Paşa Cd., Köprü Başı Sk., Kuruçeşme Sk., Mahmutlar Ağası Geçidi Sk., Mahmutlar Ağası Sk., Müezzinoğlu Sk., Mustafa Bey Sk., Park Gç., Sağır Ali Geçidi Sk., Sağır Ali Sk., Su Bölümü Sk., Subaşı Geçidi Sk., Subaşı Sk., Sülüklü Çeşme Sk., Türkeri Sk., Ulus Sk., Yanık Konak Sk., Yeşil Sk., Yusufçuk Gç. Sk., Yusufçuk Sk.), Hatay (351. Sk., 352. Sk., 354. Sk., Bayındır Yolu Cd., Hanife Öğretmen Cd., Menderes Blv., Yeni Gümüşpala Sk., Yeşil Sk.), Hisarlık (B Küme Evleri, Hisarlik A Küme Evleri, Hisarlık B Küme Evleri, Hisarlık Sk.), Kabaağaç (Kabaağaç Köyü İç Yolu), Karahayıt (Karahayit Köyü İç Yolu), Karapınar (Karapınar Köyü İç Yolu), Kızılkeçili, Kızıloba (Ada Sk., Bakkal Sk., Deniz Sk., Doğa Sk., Eyrek Sk., Garanti Sk., Halim Sk., Kayalık Sk., KIZILOBA ARA YOL, Kırkpınar Sk., Kızıloba Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, Küllük Sk., Yaman Sk., Yonca Sk.), Kurt (Aşçı Hüseyin Sk., Cumhuriyet Meydanı, Eski Hükümet Önü Cd., Eski Kasaplar Sk., Mahmut Şevket Paşa Cd., Merkez Hacı Ahmet Sk., Sakarya Sk., Uzun Çarşı Sk.), Lütuflar (A Küme Evleri, B Küme Evleri, Çankaya Sk., Fener Sk., Kanarya Sk., Kiraz Sk., Lutuflar Köyü İç Yolu, Okul Önü Sk., Orman Sk., Uzun Sk.), Mithatpaşa (Albay Alpat Cd., Atatürk Cd., Eski Bayram Yeri Sk., Fevzi Paşa Cd., Günalp Varol Cd., Hanife Öğretmen Cd., Hastane Cd., Hükümet Cd., Hükümet Önü Cd., İnkılap Cd., Kazım Paşa Cd., Kubilay Cd., Mahmut Şevket Paşa Cd., Menderes Blv., Pamuk Pazarı Sk., Park Gç., Tuzcuoğlu Sk.), Orta (Eski Hükümet Önü Cd., Oktay Sk.), Sadıkpaşa (Ağustoslu Sk., Aksın Sk., Albay Alpat Cd., Atatürk Cd., Aydınlık Sk., Bayındır Yolu Cd., Birinci Malal Küme Evleri, Demiryolu Üstü Küme Evleri, Halit Bey Sk., Hanife Öğretmen Cd., Helvacıoğlu Sk., Menderes Blv., Menekşe Sk., Mevlana Sk., Necatibey Cd., Necip Fazıl Sk., Okkalı Sk., Orhan Gazi Sk., Remziye Biriz Sk., Şehitler Cd., Sokullu Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Zübeyde Hanım Cd.), Sarıyurt (Sarıyurt Köyü İç Yolu), Turan (29 Ekim Sk., 30 Ağustos Sk., 9 Eylül Sk., Ardıç Sk., Başöğretmen Atatürk Sk., Bayındır Yolu, Cennet Sk., Çiğdem Sk., Çoban Sk., Derviş Sk., Erdoğan Bitek Sk., Fatih Sk., Gonca Sk., İbikli Sk., Kabakçı Bahçe Küme Evleri, Okul Geçidi Sk., Pınar Sk., Söğüt Sk., Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu), Yakacık (Bayındır Yolu, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sk., Yakacık Sk., Yüksel Sk.), Yeni (17 Kasım Cd., Çayır Cd., Çeşmeli Sk., Fabrika Ardı Sk., Gençlik Sk., Gümüş Pala Cd., Halit Bey Gç. Sk., Halit Bey Sk., Hanife Öğretmen Cd., İkinci Dar Sk., Karaca Sk., Mezbaha Civarı Sk., Parmaksız Sk., Subaşı Sk., Vatan Sk., Yeşil Sk.), Yusuflu (Bayındır Yolu, Gazi Atatürk Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Yusuflu Köyü Küme Evleri), Zeytinova (Aktay Sk., Bacalıhafız Sk., Bağiçi Sk., Burgaz Sk., Çeşmeyolu Sk., Çimen Sk., Doğu Küme Evleri, Eğrek Cd., Eğrek Geçidi Sk., Erendede Sk., Eski İzmir Ödemiş Yolu, Eskiyağhane Sk., Falakalı Sk., Fidan Sk., Gülcüoğlu Sk., Güvertepe Sk., Hacımehmet Sk., Hafız Burhan Sk., Hazne Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Kasabalı Sk., Kavakdibi Sk., Kazımdirik Geçidi Sk., Kızbacı Sk., Kuzey Küme Evleri, Malaşlılar Sk., Mandıra Sk., Muallim İbrahim Sk., Namık Kemal Cd., Nazım Hikmet Sk., Ökçün Sk., Salhane Sk., Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Cd., Şentürk Sk., Tahirbey Cd., Tolaz Cd., Tolaz Geçidi Sk., Torun Sk., Üzümcü Geçidi Sk., Üzümcü Sk., Yaşar Kemal Cd., Yayla Sk., Yetim İbrahim Sk., Zeytinova Atatürk Cd., Zeytinova Bahçe Sk., Zeytinova Dağ Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)



BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812606

Göçbeyli (29 Ekim Cd., Alhatlı Cd., Arslanlar Sk., Çakıl Sk., Çalışkan Sk., Dallık Cd., Döşeme Sk., Horoz Sk., Kadife Kafe Sk., Karahan Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kozluca Cd., Kumlukaya Sk., Kumru Kaya Sk., Mescit Cd., Mümin Sk., Özkan Sk., Palamut Sk., Rahmi Bey Sk., Şakir Sk., Selvi Sk., Solaklar Sk., Taşlık Sk., Uygar Sk., Vatan Sk., Yılmazlar Sk., Zümrüt Sk.)

Planlandı

14.09.2026

14:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812608

Kozluca (Kozluca Köyü İç Yolu, Kozluca Merkez Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3813359

Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 14:30

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3814575

Kemalpaşa

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)



ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

12.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3813766

Germiyan (27000. Sk., 27095. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814341

İmbatlı (1595. Sk., 1595/3. Sk., 6070. Sk., 6092. Sk., 6092/1. Sk., 6092/2. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., Anadolu Cd., Karşıyaka İlçe Devlet Hastanesi)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814345

İmbatlı (1595. Sk., 1595/1. Sk., 1595/2. Sk., 1595/5. Sk., 1777/9. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6085. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., Ali Alp Böke Cd., Anadolu Cd.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814349

İmbatlı (6086. Sk., 7402. Sk., 7406. Sk., 7408. Sk., 7409. Sk., 7410. Sk., 7410/1. Sk., 7410/2. Sk., 7500. Sk., 7500/1. Sk., 7501. Sk., 7506. Sk.), Örnekköy (7500. Sk., 7500/1. Sk., 7500/2. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814353

Örnekköy (7400 1. Çıkmazı, 7401. Sk., 7402. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7424. Sk., 7426. Sk., 7457/1. Sk., 7458. Sk., 7510. Sk., 7510/1. Sk., 7511. Sk., 7514. Sk., 7515. Sk., 7517. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Şehit Komando Onbaşı Yüksel Yavuz Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814356

İmbatlı (1825. Sk., 6070. Sk., 6070/1. Sk., 6070/3. Sk.), Örnekköy (1847. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7458. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814357

Örnekköy (1847/4. Sk., 7401. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7421/2. Sk., 7425. Sk., 7425/1. Sk., 7427. Sk., 7429. Sk., 7459. Sk., 7460. Sk., 7461. Sk., 7462. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3813074

Ulucak Cumhuriyet (113/1. Sk., 113/2. Sk., 130. Sk., 9113. Sk., 9113/2. Sk., 9125. Sk., 9128. Sk., 9139. Sk., 9150. Sk., 9150/1, 9244. Sk., Şehit Pilot Erdoğan Çallı Cd., Turgut Özal Blv.), Ulucak İstiklal (9144. Sk., Gazi Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

13.09.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814327

Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Yağlar (Çayır Küme Evleri)

Planlandı

13.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814329

Yağlar (Çayır Küme Evleri)

Planlandı

13.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814331

Yağlar (Çayır Küme Evleri)

Planlandı

13.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814378

Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814437

Çayağzı (Tekke Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814438

Çayağzı (Çayağzı Merkez Sk.)

Planlandı

14.09.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814439

Çayağzı (Çayağzı Merkez Sk., CENİKLİ), Karaburç (Bağarası Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3814351

Irmak (526. Sk., 528. Sk., 528/1. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 9506. Sk., 9516. Sk., 9520. Sk., 9521. Sk., 9523. Sk., 9524. Sk., 9524/1. Sk., 9527. Sk., Büyük Menderes Cd.), İsmet İnönü (1211/1. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3814354

Kazımpaşa, Zeytinlik (20/1. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9028/1. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3814355

Irmak (9500. Sk., 9501. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9509. Sk., Büyük Menderes Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., Doktor Burhan Özfatura Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd.), Zeytinlik (9021. Sk., 9028/1. Sk., 9029/1. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

12.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3813710

Köfündere (Köfündere Küme Evleri)

Planlandı

12.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3813711

Köfündere (Köfündere Küme Evleri)

Planlandı

12.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3813714

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814302

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814305

Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.)

Planlandı

13.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814377

Günlüce

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814381

Türkmen (İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri, Ordu Cd.), Üç Eylül (İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, Ordu Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)



SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

12.09.2026

10:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3813059

İhsaniye (İhsaniye Küme Evleri), Turgut (Bozyer Küme Evleri, İhsaniye Küme Evleri), Ulamış (1434. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1436/1. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)



TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

12.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3813603

Tepeköy (4537. Sk., 4539. Sk., 4541. Sk., 4543. Sk., 4550. Sk., 4555. Sk., 4556. Sk., 4557. Sk., 4562. Sk., Aydın Cd., Erdinç Tekirli Cd., İsmetpaşa Cd.), Yemişlik

Planlandı

13.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3814382

Çaybaşı (7101. Sk., 7102. Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7132/1. Sk., 7137. Sk., 7139. Sk., 95/1. Sk., Aydın Cd., Fevzi Çakmak Cd., Menderes Cd., Ziya Güler Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

12.09.2026

10:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813059

Bademler (15000. Sk., 15000/1. Sk., 15001/1 Sk., 15003. Sk., 15003/1. Sk., 15005/1. Sk., 15007. Sk., 15008. Sk., 15009. Sk., 15009/1. Sk., 15010. Sk., 15011. Sk., 15011/1. Sk., 15012. Sk., 15013. Sk., 15014. Sk., 15015. Sk., 15016. Sk., 15017. Sk., 15018. Sk., 15019. Sk., 15020. Sk., 15021. Sk., 15022. Sk., 15023. Sk., 15024. Sk., 15024/1. Sk., 15025. Sk., 15026. Sk., 15027. Sk., 15028. Sk., 15029. Sk., 15030. Sk., 15031. Sk., 15032. Sk., 15033. Sk., 15034. Sk., 15035. Sk., 15035/2. Sk., 15035/3. Sk., 15036. Sk., 15037. Sk., Bademler Cd., Seferihisar Cd.), Ovacık (İHSANİYE)

Planlandı

11.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813105

Altıntaş (1. Üyük Alan Sk., 2. Üyükalan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Altıntaş Sk., Atmaca Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Babacan Sk., Bicek Sk., Bozkurt Sk., Büke Sk., Cevizli Sk., Damlı Sk., Erdek Sk., Kırlangıç Sk., Manolya Sk., Merve Sk., Safir Sk., Zafer Cd.), Yaka (Rüya Sk.)

Planlandı

12.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813107

Altıntaş (2. Başak Sk., 2. Ziraat Sk., Akış Sk., Avuçalan Sk., Bayko Sk., Çağlar Sk., Cevizli Sk., Yamaç Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Sıra (2. Ziraat Sk., Bahar Sk., Ziraat Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

11.09.2026

09:30 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813158

Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2042. Sk., 2172. Sk., 2172/1. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2179/2. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2222/1. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk., 2222/5. Sk., 2229. Sk., 2232. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2296. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), İskele (2018/10. Sk., 2018/4. Sk., 2018/6. Sk., 2018/7. Sk., 2018/9. Sk., 2019. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., Mithatpaşa Cd.), Kalabak (2240. Sk., 2296. Sk., 3230. Sk., 3239. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249/1. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Yenice (2246. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 3247. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)

Planlandı

12.09.2026

11:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813281

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7037. Sk., Barbaros Cd.)

Planlandı

12.09.2026

11:15 - 15:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813283

Uzunkuyu, Zeytinler (14 Eylül Cd., 7600. Sk., 7601. Sk., 7602. Sk., 7604. Sk., Ali Caner Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Kenan Erdiç Sk., Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan Sk., Öztürk Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., Şehit Özkan Elçi Sk.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3814461

Ovacık (16000. Sk., 16002. Sk., 16003. Sk., 16004. Sk., 16005. Sk., 16006. Sk., 16010. Sk., 16012. Sk., Ovacık Cd.), Yenice

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3814463

Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812956

29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812972

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3814500

Atamer (2581. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., Çamlık Cd., Samsun Cd.), Çınartepe (2618. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2621. Sk., 2623. Sk., 2650. Sk., 2651. Sk., 2652. Sk., 2653. Sk., Dicle Cd., Güneş Cd.), Mehmet Akif (2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2728. Sk., 2732. Sk., 2734. Sk., Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu, Hakimiyet Cd., Toros Cd.), Saygı (Samsun Cd., Toros Cd.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3814501

Atamer (2580. Sk., 2591. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2614. Sk., Samsun Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2567. Sk., 2568. Sk., 2569. Sk., 2570. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2577. Sk., 2578. Sk., 2579. Sk., 2579/1. Sk., 2580. Sk., 2581. Sk., 2582. Sk., 2585. Sk., Samsun Cd.), Saygı (2654. Sk., 2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2658. Sk., 2659. Sk., 2660. Sk., 2663. Sk., 2665. Sk., 2669. Sk., 2770. Sk., 2772. Sk., 2776. Sk., Barış Cd., Samsun Cd., Toros Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

12.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3813753

Çukuraltı (2101. Sk., 2103. Sk., 2105/1. Sk., 2107. Sk., 2109. Sk., 2111. Sk., 2111/1. Sk., 2113. Sk., 2115. Sk., 2117. Sk., 2119. Sk., 2121. Sk., 2123. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2138. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2154. Sk., 2158. Sk., Arif Sinan Cd., Efetur Cd., Site İci Yol)

Planlandı

12.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3813758

Çukuraltı (2133. Sk., 2135. Sk., 2137. Sk., 2139. Sk., 2139/1. Sk., 2141. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2147. Sk., 2149. Sk., 2151. Sk., 2153. Sk., 2155. Sk., 2190. Sk., 2192. Sk., 2194. Sk., 2196. Sk., 2198. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2204. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv.)

Planlandı

13.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3814450

Çukuraltı (2155. Sk., 2157. Sk., 2157/1. Sk., 2159. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2165. Sk., 2167. Sk., 2169. Sk., 2206. Sk., 2210. Sk., 2212. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2216/1. Sk., 2218. Sk., 2220. Sk., 2222. Sk., 2224. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site İci Yol)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3813725

Güzeltepe (8154. Sk., 8164. Sk., 8166. Sk., 8167. Sk., 8168. Sk., 8169. Sk., Dere Cd.), Köyiçi (8055/1. Sk., 8085. Sk., 8085/1. Sk., Dere Cd., Köyiçi Cd.), Şirintepe (8128. Sk., 8128/1. Sk., 8142. Sk., 8143. Sk., 8143/1. Sk., 8144. Sk., 8145. Sk., 8154. Sk., 8160. Sk., 8161. Sk., 8169/1. Sk., Dere Cd.), Yakakent (Dere Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3814412

Altıevler (Ali Bey Sk., Barbaros Sk., Çağlar Yücel Sk., Derviş Sk., Gürler Cd., Hızır Reis Sk., İnci Sk., Levent Cd., Murat Sk., Piri Reis Sk., Şahin Sk., Sanayi Sk., Sülün Sk., Temel Reis Sk., Turgut Reis Sk., Uygar Sk., Uz Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3814461

Çamlı

İzmir elektrik kesintisi 12-13-14 Eylül! GDZ Elektrik planlı kesinti programı (Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Karşıyaka, Menderes, Bergama, Torbalı, Buca, Konak, Bayraklı)



BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3814456

Alpaslan (1615/14. Sk., 1615/15. Sk., 1615/18. Sk., 1615/6. Sk., 1615/7. Sk., 1620/10. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/29. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/64. Sk., 1620/65. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/19. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 2181/10. Sk., 2181/7. Sk., 2181/8. Sk., 2181/9. Sk., 2188/4. Sk., 2188/6. Sk., 2191. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3814460

Alpaslan (1615/7. Sk.), Cengizhan (1615/13. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 2181. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2188. Sk., 2188/2. Sk., 2188/3. Sk., 2188/4. Sk.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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