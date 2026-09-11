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Yaşam

80’ler akımında büyük risk! KVKK uyardı: Fotoğrafınızı yüklemeden önce bunu bilin

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80’ler akımında büyük risk! KVKK uyardı: Fotoğrafınızı yüklemeden önce bunu bilin

Sosyal medyada son günlerde büyük ilgi gören ve kullanıcıları yapay zeka aracılığıyla 1980'li yıllara götüren “#80lerchallenge” akımı, bu kez kişisel veri güvenliği tartışmasıyla gündemde. Kullanıcıların güncel fotoğraflarını yapay zeka uygulamalarına yükleyerek dönemin saç, kıyafet ve fotoğraf estetiğine uyarladığı akıma ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) kullanıcılara dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Bir haftadır özellikle Instagram'da yoğun şekilde görülen 80'ler temalı görseller, kabarık saç modelleri, dönemin kıyafetleri, analog fotoğraf dokusu öne çıkıyor. Akımın temelinde ise kullanıcıların kendi fotoğraflarını yapay zeka destekli uygulamalara yüklemesi bulunuyor.

Kullanıcılar ChatGPT, Gemini veya Grok gibi yapay zeka araçlarına fotoğraflarını yükleyerek, yüz hatlarının korunmasını ve görüntünün 1980'lerin ortasında çekilmiş bir fotoğrafı andıracak şekilde yeniden tasarlanmasını istiyor. Verilen komutlarda döneme uygun saç modelleri, kıyafetler, aksesuarlar ve analog film efektleri gibi ayrıntılar da yer alıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçlar ise çoğu zaman eski bir aile albümünden çıkmış izlenimi veriyor.

80’ler akımında büyük risk! KVKK uyardı: Fotoğrafınızı yüklemeden önce bunu bilin
Başlık Resmi80’ler akımında büyük risk! KVKK uyardı: Fotoğrafınızı yüklemeden önce bunu bilin

Ancak yapay zeka ile hazırlanan bu nostaljik görsellerin arka planında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin önemli bir soru işareti bulunuyor. Çünkü akıma katılmak isteyen kullanıcıların büyük bölümünün uygulamalara yüzlerinin net şekilde görüldüğü fotoğrafları yüklemesi gerekiyor.

KVKK'DAN DOĞRUDAN #80LERCHALLENGE UYARISI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 10 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğrudan “#80lerchallenge” etiketine dikkat çekerek kullanıcıları dijital mahremiyet konusunda uyardı.

KVKK paylaşımında, yapay zeka uygulamalarıyla fotoğrafların nostaljik görüntülere dönüştürülmesinden önce kişisel verilerin nasıl işlendiğinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı. Kurum, sosyal medya akımları kapsamında kullanılan bazı uygulamaların, yüklenen fotoğraflar üzerinden biyometrik verilerin işlenmesine neden olabileceğine işaret etti.

“MAHREMİYETİNİZİ DE DÜŞÜNÜN”

KVKK'nın paylaşımında, “Yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz” ifadeleri kullanıldı. Kurum ayrıca özellikle #80lerchallenge gibi akımlarda kullanılan uygulamaların fotoğraflar üzerinden biyometrik verilerin işlenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

FOTOĞRAF YÜKLEMEDEN ÖNCE BUNU YAPIN

Kurum ayrıca kullanıcıların fotoğraflarını yapay zekâ uygulamalarına yüklemeden önce, bu uygulamaların hangi kişisel verilere erişebildiğini ve elde edilen verilerin ne amaçla kullanılabileceğini incelemeleri gerektiğini belirtti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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