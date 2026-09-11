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Spor

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında: Hedef dış sahada ilk galibiyet

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Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında: Hedef dış sahada ilk galibiyet

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında 12 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden Trabzonspor, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında sürdürmek istiyor.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, 3'üncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Hüseyin Çimşir
Başlık ResmiHüseyin Çimşir

Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası Hüseyin Çimşir'in yönetiminde maça hazırlanan Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Tim Jabol-Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovski'nin sakatlıkları bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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