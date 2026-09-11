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Teknoloji

80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı

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80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı

Sosyal medyada yayılan “80’lerde nasıl görünürdüm?” akımı, kullanıcıların fotoğraflarını yapay zeka uygulamalarına yüklemesi nedeniyle KVKK’nın gündemine girdi. Kurum, eğlenceli görünen paylaşımların biyometrik verilerin işlenmesine yol açabileceği konusunda uyardı.

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Yapay zeka ile hazırlanan nostaljik fotoğraflar sosyal medyanın yeni akımına dönüştü. Kullanıcılar, portrelerini çeşitli uygulamalara yükleyerek 80’li yılların saç modelleri, kıyafetleri ve fotoğraf estetiğiyle yeniden oluşturuyor.

Ancak “#80lerchallenge” etiketiyle yayılan akım, yalnızca ortaya çıkan görseller nedeniyle değil, uygulamalara yüklenen asıl fotoğrafların nasıl kullanıldığı konusunda da soru işaretleri oluşturuyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kullanıcıların dijital mahremiyetlerini düşünmeden fotoğraf paylaşmaması gerektiğini belirtti.

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Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir.”

KVKK, açıklamasını “Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın” mesajıyla tamamladı.

80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı
Başlık Resmi80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı

FOTOĞRAFLAR BİYOMETRİK VERİYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Bir yapay zeka aracının yüzü farklı bir döneme uyarlayabilmesi için fotoğraftaki yüz hatlarını, oranları ve diğer ayırt edici özellikleri analiz etmesi gerekiyor. Bu işlem sırasında görüntü, kişiyi benzersiz şekilde tanımlamaya yönelik teknik bir işleme tabi tutulursa biyometrik veri niteliği kazanabiliyor.

Buradaki önemli ayrıntı, internete yüklenen her yüz fotoğrafının doğrudan biyometrik veri sayılmaması. Risk, fotoğrafın yüz tanıma veya kişiyi benzersiz biçimde ayırt etme amacıyla işlenmesi durumunda ortaya çıkıyor. KVKK da kullandığı ifadede uygulamaların biyometrik verilerin işlenmesine “neden olabileceğine” dikkat çekiyor.

Yüz görüntüleri, parola gibi değiştirilebilen verilerden farklı bir niteliğe sahip. Ele geçirilen bir şifre yenilenebilirken kişinin yüz özelliklerini değiştirmesi mümkün değil. Bu nedenle biyometrik verilerin kontrolsüz biçimde saklanması veya üçüncü taraflara aktarılması uzun vadeli bir güvenlik riski oluşturabiliyor.

80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı
Başlık Resmi80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı

ÜCRETSİZ UYGULAMALARIN KULLANIM KOŞULLARINA DİKKAT

Akıma katılmak için hazırlanan bazı internet siteleri ve mobil uygulamalar, fotoğrafların nerede saklandığını veya işlem tamamlandıktan sonra silinip silinmediğini açık biçimde belirtmeyebiliyor.

Yüklenen görüntüler hizmeti sunmak dışında yapay zeka modellerinin eğitilmesi, reklam profili oluşturulması veya başka şirketlerin hizmetlerinde kullanılması amacıyla işlenebiliyor. Verilerin hangi ülkede tutulduğu ve üçüncü taraflara aktarılıp aktarılmadığı da uygulamanın gizlilik politikasına göre değişiyor.

Bu nedenle özellikle yalnızca popüler akımdan yararlanmak amacıyla açılan, geliştiricisi bilinmeyen veya açık bir gizlilik politikası sunmayan servislerden uzak durulması gerekiyor. Bir uygulamanın popüler olması da tek başına güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı
Başlık Resmi80’ler akımına katılanlar dikkat: KVKK’dan biyometrik veri uyarısı

FOTOĞRAF YÜKLEMEDEN ÖNCE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kullanıcıların uygulamanın geliştiricisini ve gizlilik politikasını kontrol etmesi, gereksiz kamera, mikrofon, konum ve rehber izinlerini kapatması önem taşıyor. Fotoğrafın hizmet tamamlandıktan sonra silinmesine imkan tanınıyorsa bu seçenek de kullanılmalı.

Çocuklara ait yüz fotoğraflarında daha dikkatli davranılması gerekiyor. Çocuğun yaşını, okulunu veya bulunduğu konumu ortaya çıkarabilecek ayrıntılar içeren görüntülerin bilinmeyen servislere yüklenmemesi tavsiye ediliyor.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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