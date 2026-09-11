Estetik tutkusu sonu oldu: Genç fenomen hayatını kaybetti

Finlandiyalı sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Olivia Oras, geçirdiği estetik operasyon sırasında komplikasyon gelişmesi sonucu hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yaklaşık 17 bin takipçisi olan Finlandiyalı sosyal medya fenomeni Olivia Oras, 3 Eylül'de geçirdiği bir estetik işlem operasyonu sırasında hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Helsinki Polis Departmanı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANESTEZİ ALIRKEN BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Olayın detaylarına ilişkin Oras'ın sanatçı ebeveynleri Johanna ve Reijo Oras, kızlarının Helsinki'deki özel bir klinikte işlem öncesi anestezi alırken bilincini kaybettiğini ifade etti. Acil durum üzerine klinikten Helsinki Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç fenomen, orada hayatını kaybetti.

Kaynak: Instagram/ Olivia Oras

EV ARKADAŞININ İNTİHARINA ŞAHİT OLMUŞ

Olivia Oras, sosyal medya hesabını henüz 14 yaşındayken açarak Finlandiya'da tanınmaya başladı. 2016 yılında hayatını ve sosyal medya ile ilişkisini konu alan "The Perfect Selfie" adlı belgeselde yer aldı. Belgeselin ardından yaşadığı güvenlik kaygısı nedeniyle hesaplarını kapatıp 2017'de Amsterdam'a taşınan genç kadın, burada ev arkadaşının intiharına tanık olarak büyük bir travma yaşadı.

Kaynak: Instagram/ Olivia Oras

People’ın haberine göre, olayın ardından Helsinki'ye dönen Olivia, uzun bir süre alkol bağımlılığıyla mücadele etmiş, hatta 2022 yılında bir klinikte bağımlılık tedavisi görmüştü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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